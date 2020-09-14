Son Dakika | Fenerbahçe'den forvete iki bomba! Cavani, Ze Luis ve Samatta derken ters köşe...
Emre Belözoğlu ve yönetim çalışmalara başladı! Flaş gelişme...
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Vedat Muriqi'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Vedat Muriqi'i bonuslar dahil 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'nin golcü adayları netleşmeye başladı.
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TRANSFERİN EN HIZLI TAKIMI
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. 4 Ağustos'ta transfer döneminin başlamasıyla birlikte adeta atağa kalkan Fenerbahçe, bu kapsamda kadrosunu 10 isimle güçlendirmişti.
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İMZALAR ARKA ARKAYA
Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Jose Sosa, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
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MARCEL TISSERAND GELDİ
Fenerbahçe'nin son transferi ise Marcel Tisserand oldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki stoperin transferi kısa sürede açıklanacak.
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GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE
Birçok bölgesine yeni isimler kazandıran Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Hücuma Thiam ve Enner Valencia'yı alan Sarı-lacivertliler gol yollarında etkili 2 isim daha alacak.
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CAVANI İDDİASI ÇIKMIŞTI AMA...
Sarı-lacivertli kulübün PSG'den ayrılması gündemde olan Edinson Cavani ile ilgilendiği belirtilmişti ancak bu haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.
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ZE LUIS'DE BONSERVİS PROBLEMİ
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun Ze Luis'i bizzat aradığı ifade edildi. Ze Luis'ten olumlu yanıt alan Fenerbahçe, 8 milyon Euro'luk bonservis problemiyle karşılaştı.
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SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birinin de Mbwana Samatta olduğu ve Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.
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ASIL BOMBALAR ÇOK BAŞKA!
Ze Luis ve Samatta ile ilgilenen Fenerbahçe'de asıl bomba isimler ise çok başka. İşte Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e '30 gol ve 15 gol atacak iki isim' sözleriyle tarif ettiği isimler
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MANDZUKIC VE VISCA!
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin golcü transferinde önceliği Mario Mandzukic ve Edin Visca.
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MANDZUKIC İÇİN ZAMAN LAZIM
Bonservisi elinde olan Mandzukic’in menajeri Ivan Cvjetkovic ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak Hırvat yıldızın transferinin hemen bitmesi zor görünüyor.
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EDIN VISCA GELMEK İSTİYOR
Diğer yandan Visca için de yoğun bir trafik yaşanacak. Başakşehir, takımın en önemli isimlerinden olan Bosna Hersekli yıldızın satışı konusunda çok istekli değil.
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Ancak hem Visca’nın Fenerbahçe’ye gelme arzusu hem de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.