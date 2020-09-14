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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den forvete iki bomba! Cavani, Ze Luis ve Samatta derken ters köşe...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den forvete iki bomba! Cavani, Ze Luis ve Samatta derken ters köşe...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 15:55 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den forvete iki bomba! Cavani, Ze Luis ve Samatta derken ters köşe...

Emre Belözoğlu ve yönetim çalışmalara başladı! Flaş gelişme...

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Vedat Muriqi'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de forvet transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Vedat Muriqi'i bonuslar dahil 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'nin golcü adayları netleşmeye başladı.

3TRANSFERİN EN HIZLI TAKIMI
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TRANSFERİN EN HIZLI TAKIMI

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. 4 Ağustos'ta transfer döneminin başlamasıyla birlikte adeta atağa kalkan Fenerbahçe, bu kapsamda kadrosunu 10 isimle güçlendirmişti.

4İMZALAR ARKA ARKAYA
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İMZALAR ARKA ARKAYA

Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Jose Sosa, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

5MARCEL TISSERAND GELDİ
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MARCEL TISSERAND GELDİ

Fenerbahçe'nin son transferi ise Marcel Tisserand oldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki stoperin transferi kısa sürede açıklanacak.

6GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE
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GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE

Birçok bölgesine yeni isimler kazandıran Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Hücuma Thiam ve Enner Valencia'yı alan Sarı-lacivertliler gol yollarında etkili 2 isim daha alacak.

7CAVANI İDDİASI ÇIKMIŞTI AMA...
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CAVANI İDDİASI ÇIKMIŞTI AMA...

Sarı-lacivertli kulübün PSG'den ayrılması gündemde olan Edinson Cavani ile ilgilendiği belirtilmişti ancak bu haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

8ZE LUISDE BONSERVİS PROBLEMİ
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ZE LUIS'DE BONSERVİS PROBLEMİ

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun Ze Luis'i bizzat aradığı ifade edildi. Ze Luis'ten olumlu yanıt alan Fenerbahçe, 8 milyon Euro'luk bonservis problemiyle karşılaştı.

9SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
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SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birinin de Mbwana Samatta olduğu ve Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.

10ASIL BOMBALAR ÇOK BAŞKA
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ASIL BOMBALAR ÇOK BAŞKA!

Ze Luis ve Samatta ile ilgilenen Fenerbahçe'de asıl bomba isimler ise çok başka. İşte Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e '30 gol ve 15 gol atacak iki isim' sözleriyle tarif ettiği isimler

11MANDZUKIC VE VISCA
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MANDZUKIC VE VISCA!

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin golcü transferinde önceliği Mario Mandzukic ve Edin Visca.

12MANDZUKIC İÇİN ZAMAN LAZIM
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MANDZUKIC İÇİN ZAMAN LAZIM

Bonservisi elinde olan Mandzukic’in menajeri Ivan Cvjetkovic ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak Hırvat yıldızın transferinin hemen bitmesi zor görünüyor.

13EDIN VISCA GELMEK İSTİYOR
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EDIN VISCA GELMEK İSTİYOR

Diğer yandan Visca için de yoğun bir trafik yaşanacak. Başakşehir, takımın en önemli isimlerinden olan Bosna Hersekli yıldızın satışı konusunda çok istekli değil.

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Ancak hem Visca’nın Fenerbahçe’ye gelme arzusu hem de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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