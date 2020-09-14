Son Dakika | Fenerbahçe'den forvete iki bomba! Cavani, Ze Luis ve Samatta derken ters köşe...

ASIL BOMBALAR ÇOK BAŞKA! Ze Luis ve Samatta ile ilgilenen Fenerbahçe'de asıl bomba isimler ise çok başka. İşte Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e '30 gol ve 15 gol atacak iki isim' sözleriyle tarif ettiği isimler