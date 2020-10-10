Son Dakika | Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı! Flaş transferler sonrası...
Fenerbahçe, transfer döneminde kadroya kattığı 18 oyuncuyla dikkat çekerken operasyonu yürüten Emre Belözoğlu için flaş bir karar alındı.
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Transfer döneminde gerçekleştirdiği 18 yeni transferle gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de operasyonu Emre Belözoğlu yürütmüştü.
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Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadroya katılmıştı.
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BÜYÜK DEĞİŞİM
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti.
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Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.
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KULÜP REKORU EGALE EDİLDİ
En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etmişti.
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BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Emre Belözoğlu, kulüpte sportif direktörlük görevinin ilk yılında yaptığı operasyonla büyük takdir toplamıştı.
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HERKES MERAK EDİYORDU
Transferin yıldızı haline gelen Belözoğlu taraftarlardan da büyük destek görürken, yeni görevinin neden açıklanmadığı merak edilen konuların başında geliyordu.
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RESMİ DUYURU BEKLENİYORDU
Emre Belözoğlu'nun transfer dönemi bittikten sonra sportif direktörlük görevine getirildiğinin resmi olarak duyurulması bekleniyordu.
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Ajansspor'un haberine göre; resmi açıklamanın yapılacağı tarihi Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun birlikte belirleyeceği ifade edildi.
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YARDIMCISI SELÇUK ŞAHİN
40 yaşındaki futbol adamının yardımcılığını ise futbolu geçtiğimiz haftalarda bırakan Selçuk Şahin'in yapacağı belirtildi.
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Transfer döneminden sonra Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımının yaptığı antrenmanları kenardan izliyor.
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Kamuoyunda daha önce yer alan bazı iddialarda Belözoğlu'nun transferi bitirdikten sonra kenara çekileceği belirtilmişti.
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Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Belözoğlu'nu Euro 2021'de yardımcısı olarak teknik heyete katmak istediği de iddialar arasında yer almıştı. Ancak bu iddialar doğrulanmamıştı.
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Belözoğlu'nun başta teknik direktör Erol Bulut ve teknik heyet ile yakaladığı uyumun da dikkat çektiği vurgulanıyor.