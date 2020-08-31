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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 08:41 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca operasyonu! Takasta 3 futbolcu...

Transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor. Kanarya şimdi de gözünü Medipol Başakşehir'in yıldızı Visca'ya dikti.

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1TAKASTA 3 YILDIZ BİRDEN...
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TAKASTA 3 YILDIZ BİRDEN...

Edin Visca transferi için teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Emre Belözoğlu, takas için kimi istersin diye sordu. İşte Belözoğlu'nun aldığı o yanıt ve masadaki 3 yıldız...

2SICAK SAATLER
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SICAK SAATLER

Medipol Başakşehir'in ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan Edin Visca'nın yeni takımı konusunda sıcak saatler yaşanıyor

3EDIN VISCA ISRARI
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EDIN VISCA ISRARI

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.

4HEYECANLANDIRAN İDDİA
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HEYECANLANDIRAN İDDİA

İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

5TRANSFER ŞOV
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TRANSFER ŞOV

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

6ŞAMPİYONLUK KADROSU
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ŞAMPİYONLUK KADROSU

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

7İMZALAR ARKA ARKAYA
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İMZALAR ARKA ARKAYA

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

8YENİ BOMBA
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YENİ BOMBA

Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.

9EDIN VISCA OPERASYONU
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EDIN VISCA OPERASYONU

Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

10YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
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YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Fenerbahçe yönetiminin Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.

11İŞTE DETAYLAR...
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İŞTE DETAYLAR...

Kanarya'nın bu transfer için tam 3 yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

12EMRE BİZZAT GÖRÜŞTÜ
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EMRE BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Emre Belözoğlu'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında.

13OKAN BURUK İLE KRİTİK ZİRVE
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OKAN BURUK İLE KRİTİK ZİRVE

Belözoğlu'nun Okan Buruk ile de konuşarak, "Bizden kimi istersin?" diye sorduğu belirlendi.

14TAKAS İÇİN 3 FUTBOLCU
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TAKAS İÇİN 3 FUTBOLCU

Takas için masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz'in adlarının geçtiği ifade ediliyor.

15EROL BULUT İSTİYOR
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EROL BULUT İSTİYOR

Teknik direktör Erol Bulut'un da Visca'yı mutlaka takımında görmek istediği, bu hafta içinde bu transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

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9 yıldır turuncu-lacivertli takımda forma giyen Edin Visca, 347 maçta 100 gol atarken, 98 de asist gerçekleştirdi.

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Takımının son 4 sezonda zirveye oynamasında büyük payı olan Visca, geçtiğimiz sezon 33 maçta 13 gol + 13 asist ile elde edilen şampiyonlukta da başrolde yer almıştı.

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Genellikle sağ kanatta forma giyen Edin Visca, sol kanatta da görev alabiliyor. (Takvim)

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