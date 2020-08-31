Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca operasyonu! Takasta 3 futbolcu...
Transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor. Kanarya şimdi de gözünü Medipol Başakşehir'in yıldızı Visca'ya dikti.
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TAKASTA 3 YILDIZ BİRDEN...
Edin Visca transferi için teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Emre Belözoğlu, takas için kimi istersin diye sordu. İşte Belözoğlu'nun aldığı o yanıt ve masadaki 3 yıldız...
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SICAK SAATLER
Medipol Başakşehir'in ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan Edin Visca'nın yeni takımı konusunda sıcak saatler yaşanıyor
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EDIN VISCA ISRARI
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.
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HEYECANLANDIRAN İDDİA
İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
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TRANSFER ŞOV
Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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ŞAMPİYONLUK KADROSU
Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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İMZALAR ARKA ARKAYA
Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.
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YENİ BOMBA
Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.
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EDIN VISCA OPERASYONU
Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Fenerbahçe yönetiminin Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.
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İŞTE DETAYLAR...
Kanarya'nın bu transfer için tam 3 yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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EMRE BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Emre Belözoğlu'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında.
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OKAN BURUK İLE KRİTİK ZİRVE
Belözoğlu'nun Okan Buruk ile de konuşarak, "Bizden kimi istersin?" diye sorduğu belirlendi.
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TAKAS İÇİN 3 FUTBOLCU
Takas için masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz'in adlarının geçtiği ifade ediliyor.
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EROL BULUT İSTİYOR
Teknik direktör Erol Bulut'un da Visca'yı mutlaka takımında görmek istediği, bu hafta içinde bu transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.
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9 yıldır turuncu-lacivertli takımda forma giyen Edin Visca, 347 maçta 100 gol atarken, 98 de asist gerçekleştirdi.
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Takımının son 4 sezonda zirveye oynamasında büyük payı olan Visca, geçtiğimiz sezon 33 maçta 13 gol + 13 asist ile elde edilen şampiyonlukta da başrolde yer almıştı.
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Genellikle sağ kanatta forma giyen Edin Visca, sol kanatta da görev alabiliyor. (Takvim)