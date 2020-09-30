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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 08:32 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca için yeni formül! İşte yeni taktik...

Fenerbahçe'de Edin Visca transferini noktalamak için yeni formül bulundu. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için bu kez bu hamleyi deneyecek...

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Yıllardır Edin Visca'nın peşinde koşan Fenerbahçe cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. İşte detaylar...

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Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de hücum hattına yapılacak takviyeler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Sarı lacivertli ekip uzun süredir peşinde olduğu Ze Luis için kulübü Porto'ya son teklifini iletti.

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Fenerbahçe, Portekiz temsilcisine 7 milyon avroluk satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu.

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Ze Luis ve Porto cephesinden bu hafta sonuna kadar nihai bir karar bekleyen Fenerbahçe'de tek gündem maddesi yeni transfer değil.

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Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut'un takımda istemediği 5 futbolcudan bir tanesi akşam saatlerinde kiralandı.

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Fenerbahçe, geçen sezon Nürnberg'den kiraladığı Michael Frey'in Belçika temsilcisi Waaslan-Beveren'e kiralandığını resmen açıkladı.

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"İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır.İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz."

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımda düşünmediği 5 oyuncuyu Türk Telekom'da golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray derbisinin kadrosuna almamıştı.

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Sarı lacivertlilerde Michael Frey'in ardından Serdar Aziz, Garry Rodriguez, Nabil Dirar ve Allahyar Sayyadmanesh ile de yolların ayrılması bekleniyor.

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Bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe'de Edin Visca transferi için geri sayıma geçilecek.

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Okan Buruk'un 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaptığı, "Hedefi kalmayan futbolcularla konuşacağız" açıklaması gözleri Edin Visca'ya yöneltmişti.

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Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda istekli olan ve bu konuda Başakşehir yönetiminden anlayış bekleyen Bosnalı hücum oyuncusu için Sarı-Lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.

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Sarı lacivertliler, Garry Rodrigues'ten açılacak bütçeyi de Edin Visca için kullanmayı planlıyor.

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Yönetim, her sezon kadrosuna katmaya çalıştığı Süper Lig'in skor makinesini bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

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Edin Visca'nın Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe ilettiği öne sürülmüştü.

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Teknik direktör Okan Buruk'un da bu talep sonrası Visca'nın gidişine onay verdiği ve 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncunun yeni sözleşme talebini de geri çevirdiği iddia edilmişti.

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Başakşehir yönetimi Edin Visca sezon sonunda serbest kalacağı için köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe ise yaşanan krizini fırsata çevirme peşinde.

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Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapması gündemde.

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O artık içimizden biri!

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, AA muhabiriyle 'Türkçe', özel röportaj yaptı.

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