Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca hamlesi! Bu hafta...

Yıllardır Edin Visca ile ilgilenen Fenerbahçe'de nihayet o hafta geldi çattı. İşte detaylar...Transfer döneminin en flaş takımlarından olan Fenerbahçe, yeni imzalar için çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor karşısında alınan golsüz beraberliğin ardından sarı lacivertli yönetim vites arttırdı.İlk olarak hücuma yönelik oyuncuları kadrosuna katarak ofansif gücünü geliştirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.Bankalar Birliği yapılandırmasıyla harcama limitlerinde nefes alan, Vedat Muriç ve Jailson'un transferleriyle kasasını dolduran Fenerbahçe bombaları patlatmak için düğmeye bastı. İlk 2 haftada ortaya çıkan kanat oyuncusu eksikliği de sarı lacivertlilerin bu konuda iştahını kabarttı. Hedefte tek bir isim var: Yıllardır gündemden düşmeyen Edin Visca...Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği, Emre Belözoğlu'nun bir süredir işi bitirmek için mesai harcadığı Bosnalı yıldızda sona gelindi. Başkan Ali Koç'un resmi adımı bu hafta içerisinde atıp bombayı patlatmak istediği öğrenildi.Fenerbahçe forması giymeyi çok istediği ifade edilen Edin Visca'nın da sezonun ilk 2 haftasında performans olarak beklentilerin uzağında kaldı.Bu form düşüklüğünün, transfer görüşmeleri nedeniyle kafasının karışık olduğu şeklinde yorumlandı.İlk 2 maç sonrası yapılan değerlendirmede Ferdi'nin istenileni verememesi ve Deniz'in bir türlü çıkış yapamamasından ötürü bu transferde tüm şartların zorlanmasına karar verildi. (Fanatik)