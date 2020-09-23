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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca hamlesi! Bu hafta...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 08:46 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca hamlesi! Bu hafta...

Oyuncu satışlarından kasasını dolduran, harcama limitinde sıkıntısı kalmayan Fenerbahçe yılın bombasını patlatmak için harekete geçti.

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1KRİTİK HAFTA
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KRİTİK HAFTA

Yıllardır Edin Visca ile ilgilenen Fenerbahçe'de nihayet o hafta geldi çattı. İşte detaylar...

2YENİ İMZALAR YOLDA
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YENİ İMZALAR YOLDA

Transfer döneminin en flaş takımlarından olan Fenerbahçe, yeni imzalar için çalışmalarını sürdürüyor.

3VİTES YÜKSELDİ
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VİTES YÜKSELDİ

Özellikle Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor karşısında alınan golsüz beraberliğin ardından sarı lacivertli yönetim vites arttırdı.

4HAREKETLİ SAATLER
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HAREKETLİ SAATLER

İlk olarak hücuma yönelik oyuncuları kadrosuna katarak ofansif gücünü geliştirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

5KASA DOLDU
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KASA DOLDU

Bankalar Birliği yapılandırmasıyla harcama limitlerinde nefes alan, Vedat Muriç ve Jailson'un transferleriyle kasasını dolduran Fenerbahçe bombaları patlatmak için düğmeye bastı.

6
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İŞTAH KABARDI

İlk 2 haftada ortaya çıkan kanat oyuncusu eksikliği de sarı lacivertlilerin bu konuda iştahını kabarttı.

7
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EDIN VISCA ISRARI

Hedefte tek bir isim var: Yıllardır gündemden düşmeyen Edin Visca...

8SONA GELİNDİ
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SONA GELİNDİ

Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği, Emre Belözoğlu'nun bir süredir işi bitirmek için mesai harcadığı Bosnalı yıldızda sona gelindi.

9BU HAFTA İMZALAYABİLİR
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BU HAFTA İMZALAYABİLİR

Başkan Ali Koç'un resmi adımı bu hafta içerisinde atıp bombayı patlatmak istediği öğrenildi.

10İYİ BAŞLAYAMADI
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İYİ BAŞLAYAMADI

Fenerbahçe forması giymeyi çok istediği ifade edilen Edin Visca'nın da sezonun ilk 2 haftasında performans olarak beklentilerin uzağında kaldı.

11KAFASI MI KARIŞIK
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KAFASI MI KARIŞIK?

Bu form düşüklüğünün, transfer görüşmeleri nedeniyle kafasının karışık olduğu şeklinde yorumlandı.

12ŞARTLAR ZORLANACAK
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ŞARTLAR ZORLANACAK

İlk 2 maç sonrası yapılan değerlendirmede Ferdi'nin istenileni verememesi ve Deniz'in bir türlü çıkış yapamamasından ötürü bu transferde tüm şartların zorlanmasına karar verildi. (Fanatik)

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