Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! Takasla iki oyuncu...
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Sosa, Lemos ve Enner Valencia gibi isimleri kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'in bir diğer yıldızına dikti. Sarı lacivertliler, Edin Visca için Başakşehir'e takas teklifinde bulundu.
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TAKASTA İKİ FUTBOLCU
Medipol Başakşehir'in ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan Edin Visca'nın yeni takımı konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
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HEYECANLANDIRAN İDDİA
Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe cephesine ilişkin sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
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TRANSFER ŞOV
Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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ŞAMPİYONLUK KADROSU
Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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NOKTA TRANSFERLER
Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.
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YENİ BİR BOMBA
Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.
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VISCA İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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İKİ OYUNCU TEKLİFİ
Kanarya'nın bu transfer için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.
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OZAN TUFAN VE DENİZ TÜRÜÇ
Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi.
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BAŞAKŞEHİR KARARSIZ
Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi.
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FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Edin Visca'nın da Fenerbahçe'de oynamayı istediği biliniyor...
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İSTİKRAR ABİDESİ
2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor.
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İSTATİSTİKLERİ
Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.