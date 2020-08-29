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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 08:48 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! Takasla iki oyuncu...

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Sosa, Lemos ve Enner Valencia gibi isimleri kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'in bir diğer yıldızına dikti. Sarı lacivertliler, Edin Visca için Başakşehir'e takas teklifinde bulundu.

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1TAKASTA İKİ FUTBOLCU
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TAKASTA İKİ FUTBOLCU

Medipol Başakşehir'in ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan Edin Visca'nın yeni takımı konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

2HEYECANLANDIRAN İDDİA
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HEYECANLANDIRAN İDDİA

Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe cephesine ilişkin sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

3TRANSFER ŞOV
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TRANSFER ŞOV

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

4ŞAMPİYONLUK KADROSU
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ŞAMPİYONLUK KADROSU

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

5NOKTA TRANSFERLER
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NOKTA TRANSFERLER

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

6YENİ BİR BOMBA
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YENİ BİR BOMBA

Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.

7VISCA İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
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VISCA İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

8İKİ OYUNCU TEKLİFİ
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İKİ OYUNCU TEKLİFİ

Kanarya'nın bu transfer için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.

9OZAN TUFAN VE DENİZ TÜRÜÇ
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OZAN TUFAN VE DENİZ TÜRÜÇ

Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi.

10BAŞAKŞEHİR KARARSIZ
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BAŞAKŞEHİR KARARSIZ

Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

11EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi.

12FENERBAHÇEYİ İSTİYOR
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FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Edin Visca'nın da Fenerbahçe'de oynamayı istediği biliniyor...

13İSTİKRAR ABİDESİ
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İSTİKRAR ABİDESİ

2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor.

14İSTATİSTİKLERİ
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İSTATİSTİKLERİ

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.

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