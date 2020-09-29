Son Dakika | Fenerbahçe'den derbi sonrası büyük operasyon! 5 ayrılık ve 1 ters köşe transfer...
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası büyük transfer operasyonu başladı. Tam 5 yıldız ile yollar ayrılıyor ve Ze Luis beklenirken sürpriz yıldız geliyor...
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SÜRPRİZ TRANSFER
Galatasaray derbisinin ardından transfer çalışmalarında vites arttıran Fenerbahçe'de Ze Luis beklenirken sürpriz bir ters köşe yaşandı. İşte yeni transfer ve 5 ayrılık...
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5 AYRILIK KAPIDA
Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de golsüz eşitlikle tamamlanan Galatasaray derbisinin ardından gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.
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YOLLAR AYRILACAK
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni bir kadro kuran sarı lacivertli ekip, şimdiye dek 14 yeni transfere imza attı.
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14 YENİ TRANSFER
Fenerbahçe şimdiye dek Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta ve Enner Valencia transferlerini resmen açıkladı.
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10 BÜYÜK AYRILIK
Sarı lacivertli ekipte transfer operasyonun yanı sıra bir yeni transfer dahil olmak üzere 10 büyük ayrılık yaşandı.
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İŞTE O İSİMLER
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Jailson, Barış Sungur, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Mehmet Ekici ile yollar ayrıldı.
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DERBİDE TRANSFER SİNYALİ
Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini geçiren sarı lacivertlilerde ayrılıkların ve transferin devam edeceği sinyalleri Galatasaray derbisinde verildi.
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ZE LUIS ISRARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de Samatta'nın transfer edilmesi beklenen isimlerden birisi Porto forması giyen Ze Luis. Sarı lacivertli yönetim, Ze Luis transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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SÜRPRİZ İSİM ORTAYA ÇIKTI
Ze Luis transferini sonlandırmak için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde bir başka yıldızın daha olduğu ortaya çıktı.
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JUAN QUINTERO BOMBASI
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, River Plate forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Juan Quintero'yi kadrosuna katmak istiyor.
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1 YILLIK KİRALAMA
Sarı-Lacivertli ekip Arjantin kulübüne 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu teklifini yaptı.
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UZATMALI AŞK
10 numara pozisyonunda oynayan Quintero ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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ÇİN'DEN TALİBİ VARDI
Kolombiyalı oyuncuyla Çin’in Shenzhen kulübü de yakından ilgileniyordu.
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6-7 MİLYONLUK OPSİYON
Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralık ardından 6-7 milyon civarında satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
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5 OYUNCU İÇİN YOLUN SONU
Juan Quintero hamlesi ile transfer ters köşe yapan Fenerbahçe'de 5 oyuncu da yolun sonuna geldi.
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KADROYA ALINMADILAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımda düşünmediği 5 oyuncuyu Türk Telekom'da golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray derbisinin kadrosuna almadı.
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SERDAR AZİZ
Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen Galatasaray maçı kadrosuna alınmayan Serdar Aziz'in yönetim tarafından kendisine sunulan indirim teklifini kabul etmediği belirtiliyor.
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GARRY RODRIGUES
İsmi Olimpiakos ile anılan Garry Rodrigues da Erol Bulut'un üzerine çizdiği isimlerin arasında yer alıyor. Yetenekli futbolcu, Hatayspor mücadelesinde de kadroya alınmamıştı.
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MICHAEL FREY
Çaykur Rizespor maçında birçok futbol otoritesi tarafından beğenilse de Michael Frey ile de yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.
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NABIL DIRAR
Sarı lacivertli ekibin hem maaş bütçesini rahatlatmak hem de bonservis kazanmak için takımdan göndermek istediği bir diğer isim ise Nabil Dirar.
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ALLAHYAR
Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh'in de 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonluyla Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralanması gündemde.