MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den derbi sonrası büyük operasyon! 5 ayrılık ve 1 ters köşe transfer...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den derbi sonrası büyük operasyon! 5 ayrılık ve 1 ters köşe transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 11:01 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den derbi sonrası büyük operasyon! 5 ayrılık ve 1 ters köşe transfer...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası büyük transfer operasyonu başladı. Tam 5 yıldız ile yollar ayrılıyor ve Ze Luis beklenirken sürpriz yıldız geliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SÜRPRİZ TRANSFER
Abone Olgoogle-news

SÜRPRİZ TRANSFER

Galatasaray derbisinin ardından transfer çalışmalarında vites arttıran Fenerbahçe'de Ze Luis beklenirken sürpriz bir ters köşe yaşandı. İşte yeni transfer ve 5 ayrılık...

25 AYRILIK KAPIDA
Abone Olgoogle-news

5 AYRILIK KAPIDA

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de golsüz eşitlikle tamamlanan Galatasaray derbisinin ardından gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

3YOLLAR AYRILACAK
Abone Olgoogle-news

YOLLAR AYRILACAK

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni bir kadro kuran sarı lacivertli ekip, şimdiye dek 14 yeni transfere imza attı.

414 YENİ TRANSFER
Abone Olgoogle-news

14 YENİ TRANSFER

Fenerbahçe şimdiye dek Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta ve Enner Valencia transferlerini resmen açıkladı.

510 BÜYÜK AYRILIK
Abone Olgoogle-news

10 BÜYÜK AYRILIK

Sarı lacivertli ekipte transfer operasyonun yanı sıra bir yeni transfer dahil olmak üzere 10 büyük ayrılık yaşandı.

6İŞTE O İSİMLER
Abone Olgoogle-news

İŞTE O İSİMLER

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Jailson, Barış Sungur, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Mehmet Ekici ile yollar ayrıldı.

7DERBİDE TRANSFER SİNYALİ
Abone Olgoogle-news

DERBİDE TRANSFER SİNYALİ

Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini geçiren sarı lacivertlilerde ayrılıkların ve transferin devam edeceği sinyalleri Galatasaray derbisinde verildi.

8ZE LUIS ISRARI SÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

ZE LUIS ISRARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Samatta'nın transfer edilmesi beklenen isimlerden birisi Porto forması giyen Ze Luis. Sarı lacivertli yönetim, Ze Luis transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

9SÜRPRİZ İSİM ORTAYA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

SÜRPRİZ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Ze Luis transferini sonlandırmak için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde bir başka yıldızın daha olduğu ortaya çıktı.

10JUAN QUINTERO BOMBASI
Abone Olgoogle-news

JUAN QUINTERO BOMBASI

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, River Plate forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Juan Quintero'yi kadrosuna katmak istiyor.

111 YILLIK KİRALAMA
Abone Olgoogle-news

1 YILLIK KİRALAMA

Sarı-Lacivertli ekip Arjantin kulübüne 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu teklifini yaptı.

12UZATMALI AŞK
Abone Olgoogle-news

UZATMALI AŞK

10 numara pozisyonunda oynayan Quintero ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

13ÇİNDEN TALİBİ VARDI
Abone Olgoogle-news

ÇİN'DEN TALİBİ VARDI

Kolombiyalı oyuncuyla Çin’in Shenzhen kulübü de yakından ilgileniyordu.

146-7 MİLYONLUK OPSİYON
Abone Olgoogle-news

6-7 MİLYONLUK OPSİYON

Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralık ardından 6-7 milyon civarında satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

155 OYUNCU İÇİN YOLUN SONU
Abone Olgoogle-news

5 OYUNCU İÇİN YOLUN SONU

Juan Quintero hamlesi ile transfer ters köşe yapan Fenerbahçe'de 5 oyuncu da yolun sonuna geldi.

16KADROYA ALINMADILAR
Abone Olgoogle-news

KADROYA ALINMADILAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımda düşünmediği 5 oyuncuyu Türk Telekom'da golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray derbisinin kadrosuna almadı.

17SERDAR AZİZ
Abone Olgoogle-news

SERDAR AZİZ

Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen Galatasaray maçı kadrosuna alınmayan Serdar Aziz'in yönetim tarafından kendisine sunulan indirim teklifini kabul etmediği belirtiliyor.

18GARRY RODRIGUES
Abone Olgoogle-news

GARRY RODRIGUES

İsmi Olimpiakos ile anılan Garry Rodrigues da Erol Bulut'un üzerine çizdiği isimlerin arasında yer alıyor. Yetenekli futbolcu, Hatayspor mücadelesinde de kadroya alınmamıştı.

19MICHAEL FREY
Abone Olgoogle-news

MICHAEL FREY

Çaykur Rizespor maçında birçok futbol otoritesi tarafından beğenilse de Michael Frey ile de yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

20NABIL DIRAR
Abone Olgoogle-news

NABIL DIRAR

Sarı lacivertli ekibin hem maaş bütçesini rahatlatmak hem de bonservis kazanmak için takımdan göndermek istediği bir diğer isim ise Nabil Dirar.

21ALLAHYAR
Abone Olgoogle-news

ALLAHYAR

Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh'in de 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonluyla Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralanması gündemde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi