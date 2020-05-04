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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 14:47,

Son Dakika | Fenerbahçe'den corona sonrası ilk idman! Maskeli antrenman...

Fenerbahçe, corona salgını sonrasında ilk kez sahaya indi. İşte maskeli antrenmandan fotoğraflar...

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Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi.

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Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi.

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Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı. Teknik heyetin maskeli oldukları görüldü.

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Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcular 4'lü gruplar halinde çalışırken birbirinden mesafeli düz koşu yaptıkları görüldü.

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Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar.

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2'er saat arayla tesislere gelen futbolcu grupları sahanın farklı bölgelerinde haifi bir çalışma gerçekleştirdiler.

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Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler.

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Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Bazı oyuncular tesislerdeki duşu kullanmazken, duşlarını evinde yapmayı tercih ettiler.

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