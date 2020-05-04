Son Dakika | Fenerbahçe'den corona sonrası ilk idman! Maskeli antrenman...
Fenerbahçe, corona salgını sonrasında ilk kez sahaya indi. İşte maskeli antrenmandan fotoğraflar...
Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi.
Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar.
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