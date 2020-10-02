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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den çılgınlık! Edin Visca derken işte 16. transfer...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 14:13 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den çılgınlık! Edin Visca derken işte 16. transfer...

Kadrosuna kattığı 15 yeni isimle transfer döneminin açık ara en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de tek eksik kanat transferi. 5 Ekim'de bitecek transfer sezonu öncesi bu açığı da kapatmak isteyen sarı lacivertli takım, Başakşehir'den Visca ve Roma'dan Perotti'yi gündemine almıştı ancak sarı lacivertli takımın gündeminde artık bambaşka bir isim var.

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Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan Fenerbahçe, kadrosunu 8 yabancı 7 yerli olmak üzere tam 15 isimle güçlendirmişti. Fenerbahçe'nin kanat transferinde gündemine aldığı sürpriz isim ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz sezonu 7. bitiren sarı-lacivertliler Avrupa'da yer almazken, Süper Lig'de ise ilk 3 haftanın sonunda 5 puan topladı.

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Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertli ekip, sırasıyla Hatayspor ve Galatasaray'la da 0-0 berabere kalmıştı.

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Özellikle Galatasaray derbisinde hücum bölgesindeki eksiklik göze çarparken, Fenerbahçe sarı-kırmızılıların kalesine sadece 1 isabetli şut çekebilmişti.

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Derbi sonrasında göze çarpan hücumdaki yetersizlik sonrasında sarı-lacivertli yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

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Kanarya, son olarak Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı. Senegalli yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Garry Rodrigues ve Nabil Dirar'la da yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, kanat bölgesi için gündemine Diego Perotti ve Visca'yı almıştı.

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Sarı-lacivertliler Diego Perotti konusunda Roma ile anlaşamazken, Visca konusunda ise Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ son noktayı koydu.

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Gümüşdağ, "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrılıyormuş. İrfan Can Kahveci de öyle. Takas pazarlıkları, Visca'ya karşılık iki futbolcunun önerildiği söyleniyor, şaşırıyorum. Çünkü bunlar gerçek değil. Ne telefonla, ne yazılı, ne de sözlü bir teklif aldık. Kimse kapımızı çalmadı." dedi ve kapıları kapattı.

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Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt de Visca ve İrfan Can'ın takımda kalacağını açıkladı.

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Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe'nin kanat transferinde gündemine sürpriz bir isim geldi: Philip Zinckernagel

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Sabah'ın haberine göre Bodo/Glimt forması giyen ve Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, menajerler aracılığıyla Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu.

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Danimarkalı futbolcu geçtiğimiz sezon Norveç takımında çıktığı 19 maçta 14 gol atarken 17 de asist yapmıştı.

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