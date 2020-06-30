Son Dakika | Fenerbahçe'den çılgın transfer atağı! Süper Lig'den 5 yıldız...
Transferin en hareketli takımı olması beklenen ve bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, ilk bombasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak patlatmıştı. Sarı lacivertliler de transfer operasyonun ikinci perdesi başlıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
"BU DAHA BAŞLANGIÇ"
Mert Hakan Yandaş çalımının 'henüz başlangıç' olduğunu belirtne Fenerbahçeli yöneticiler, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Süper Lig'in 5 yıldızı için daha harekete geçti.
2
Abone Ol
2021 MODEL FENERBAHÇE
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.
3
Abone Ol
5 BOMBA BİRDEN
Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, transferde 5 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
4
Abone Ol
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Yönetim, gelecek sezon sonunda seçim olması nedeniyle hamlelerini buna göre yapacak ve mutlak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacak.
5
Abone Ol
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kötü kadro kurma lüksümüz yok" demişti. Sarı-lacivertlilerde, bu doğrultuda şampiyonluk için tüm olanaklar zorlanacak.
6
Abone Ol
MERT HAKAN YANDAŞ'TAN EMRE KILINÇ'A TEKLİF: GEL, FENERBAHÇE'YE BİRLİKTE GİDELİM...
7
Abone Ol
BAŞROLDE EMRE BELÖZOĞLU
Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak ki zaten şimdiden çalışmaya başladı.
8
Abone Ol
SÖZ KESİLDİ
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile söz kestiği de yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
9
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİN İKİ KATI
Sarı lacivertliler, iki isme yıllık 1'er milyon Euro'dan teklifte bulundu. Bu iki oyuncunun Beşiktaş ile yapacağı görüşmeler formaliteden öteye geçmeyecek. Çünkü Beşiktaş, iki oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifinin ancak yarısını önerebiliyor.
10
Abone Ol
SARI LACİVERTLİ TEKLİF DAHA CAZİP
Siyah beyazlı yönetim Gönül'e ayrıca maç başı primler de öneriyor ve bu durumda yıllık rakam 800 bin Euro'ya çıkabilecek. Ancak Fenerbahçe'nin garanti 1 milyon Euro teklifi oyuncu için şimdilik daha cazip görünüyor.
11
Abone Ol
EDIN VISCA VE İRFAN CAN ATAĞI
Fenerbahçe'nin radarında iki flaş isim daha var: Edin Visca ve İrfan Can Kahveci... Önceki sezon ve bu sezon başında da sarı lacivertlilerin istediği iki yıldız için Emre Belözoğlu, girişimlerini sürdürüyor.
12
Abone Ol
NABIZ YOKLANMAYA BAŞLADI
Her iki oyuncunun da sözleşmesinin devam ediyor olması en büyük sorun. Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için geçen aylarda Başakşehir yönetimi nezdinde bir nabız yoklaması yapmıştı.
13
Abone Ol
BÜTÇE İKİ YILDIZA AYRILDI
Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için bonservis bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, transfer bütçesinin aslan payını gerekirse Visca ve İrfan Can için kullanacak.
14
Abone Ol
5. BOMBA DORUKHAN TOKÖZ
Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim de Beşiktaşlı Dorukhan Toköz... 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak bakıyor.
15
Abone Ol
BEŞİKTAŞ İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ
Bu sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlıktan sonra henüz sahalara dönemeyen genç oyuncu, devre arasında yeni sözleşme konusunda yönetimle ters düşmüştü. (Fanatik)