Son Dakika | Fenerbahçe'den çılgın transfer atağı! Süper Lig'den 5 yıldız...

SARI LACİVERTLİ TEKLİF DAHA CAZİP Siyah beyazlı yönetim Gönül'e ayrıca maç başı primler de öneriyor ve bu durumda yıllık rakam 800 bin Euro'ya çıkabilecek. Ancak Fenerbahçe'nin garanti 1 milyon Euro teklifi oyuncu için şimdilik daha cazip görünüyor.