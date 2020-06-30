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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den çılgın transfer atağı! Süper Lig'den 5 yıldız...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 13:46,

Son Dakika | Fenerbahçe'den çılgın transfer atağı! Süper Lig'den 5 yıldız...

Transferin en hareketli takımı olması beklenen ve bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, ilk bombasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak patlatmıştı. Sarı lacivertliler de transfer operasyonun ikinci perdesi başlıyor.

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1BU DAHA BAŞLANGIÇ
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"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Mert Hakan Yandaş çalımının 'henüz başlangıç' olduğunu belirtne Fenerbahçeli yöneticiler, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Süper Lig'in 5 yıldızı için daha harekete geçti.

22021 MODEL FENERBAHÇE
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2021 MODEL FENERBAHÇE

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.

35 BOMBA BİRDEN
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5 BOMBA BİRDEN

Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, transferde 5 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

4HEDEF ŞAMPİYONLUK
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HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yönetim, gelecek sezon sonunda seçim olması nedeniyle hamlelerini buna göre yapacak ve mutlak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacak.

5TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
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TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kötü kadro kurma lüksümüz yok" demişti. Sarı-lacivertlilerde, bu doğrultuda şampiyonluk için tüm olanaklar zorlanacak.

6
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MERT HAKAN YANDAŞ'TAN EMRE KILINÇ'A TEKLİF: GEL, FENERBAHÇE'YE BİRLİKTE GİDELİM...

7BAŞROLDE EMRE BELÖZOĞLU
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BAŞROLDE EMRE BELÖZOĞLU

Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak ki zaten şimdiden çalışmaya başladı.

8SÖZ KESİLDİ
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SÖZ KESİLDİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile söz kestiği de yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

9BEŞİKTAŞIN TEKLİFİNİN İKİ KATI
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BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİN İKİ KATI

Sarı lacivertliler, iki isme yıllık 1'er milyon Euro'dan teklifte bulundu. Bu iki oyuncunun Beşiktaş ile yapacağı görüşmeler formaliteden öteye geçmeyecek. Çünkü Beşiktaş, iki oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifinin ancak yarısını önerebiliyor.

10SARI LACİVERTLİ TEKLİF DAHA CAZİP
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SARI LACİVERTLİ TEKLİF DAHA CAZİP

Siyah beyazlı yönetim Gönül'e ayrıca maç başı primler de öneriyor ve bu durumda yıllık rakam 800 bin Euro'ya çıkabilecek. Ancak Fenerbahçe'nin garanti 1 milyon Euro teklifi oyuncu için şimdilik daha cazip görünüyor.

11EDIN VISCA VE İRFAN CAN ATAĞI
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EDIN VISCA VE İRFAN CAN ATAĞI

Fenerbahçe'nin radarında iki flaş isim daha var: Edin Visca ve İrfan Can Kahveci... Önceki sezon ve bu sezon başında da sarı lacivertlilerin istediği iki yıldız için Emre Belözoğlu, girişimlerini sürdürüyor.

12NABIZ YOKLANMAYA BAŞLADI
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NABIZ YOKLANMAYA BAŞLADI

Her iki oyuncunun da sözleşmesinin devam ediyor olması en büyük sorun. Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için geçen aylarda Başakşehir yönetimi nezdinde bir nabız yoklaması yapmıştı.

13BÜTÇE İKİ YILDIZA AYRILDI
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BÜTÇE İKİ YILDIZA AYRILDI

Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için bonservis bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, transfer bütçesinin aslan payını gerekirse Visca ve İrfan Can için kullanacak.

145. BOMBA DORUKHAN TOKÖZ
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5. BOMBA DORUKHAN TOKÖZ

Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim de Beşiktaşlı Dorukhan Toköz... 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak bakıyor.

15BEŞİKTAŞ İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ
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BEŞİKTAŞ İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Bu sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlıktan sonra henüz sahalara dönemeyen genç oyuncu, devre arasında yeni sözleşme konusunda yönetimle ters düşmüştü. (Fanatik)

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