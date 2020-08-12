Son Dakika | Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Jose Sosa derken vatandaşı...

Harcama limitlerine rağmen transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için düğmeye basıldı.Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan sarı lacivertli takım, transfer bombalarını da aynı gün içerisinde birkaç saat aralıkla patlattı.Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.Orta alana bir takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile yakından ilgilendiği duyurulmuştu.Menajerler aracılığıya Fenerbahçe'ye önerilen Arjantinli yıldızın sarı lacivertli ekipten 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon avro maaş telep ettiği belirtilmişti.Fenerbahçe'nin ise 1+1 yıllık sözleşme üzerinden maksimum 1.5 milyon avro maaş teklif edeceği ve tarafların kısa süre içinde masaya oturacağı iddia edilmişti.Trabzonspor'un ise yetenekli oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak için 1.7 milyon avro önerdiği öne sürülmüştü.Trabzonspor - Jose Sosa - Fenerbahçe üçgenin yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli takım için yeni bir iddia ortaya atıldı.Max Kruse ile tatsız bir şekilde yolların ayrılmasının ardından yoğun bir şekilde 10 numara arayan Fenerbahçe'de adaylar ikiye çıktı. Ekim ayında serbest kalacak olan Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon Euro teklif eden Sarı- Lacivertliler bu kez de rotasını İngiltere'ye çevirdi.Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefindeki son ismin Watford formasını giyen Roberto Pereyra olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Premier Lig'den düşen Watford'a kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.Ada basını, Championship'te oynamak istemeyen Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Pereyra'nın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacak.Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Watford'un birçok yıldızı transferin gözdesi olmuş durumda. Bu isimlerden birisi de Roberto Pereyra... Arjantinli yıldızla Fenerbahçe'nin dışında en ciddi şekilde ilgilenen takımın Udinese olduğu belirtiliyor.2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında Juventus'tan Watford'a transfer olan 29 yaşındaki Pereyra daha önce İtalya'da Udinese ve Arjantin'de River formalarını da giydi.Roberto Pereyra geçen sezon Watford formasıyla 35 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu takımına 5 gollük katkı yaptı.