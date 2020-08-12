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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Jose Sosa derken vatandaşı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 08:18,

Son Dakika | Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Jose Sosa derken vatandaşı...

Fenerbahçe yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin yeni transferini böyle duyurdular...

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1TERS KÖŞE HAMLE
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TERS KÖŞE HAMLE

Harcama limitlerine rağmen transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

2TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI
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TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için düğmeye basıldı.

3AYNI GÜNDE İMZA ŞOV
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AYNI GÜNDE İMZA ŞOV

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan sarı lacivertli takım, transfer bombalarını da aynı gün içerisinde birkaç saat aralıkla patlattı.

45 TRANSFER BİRDEN
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5 TRANSFER BİRDEN

Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.

5JOSA SOSA İLGİSİ
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JOSA SOSA İLGİSİ

Orta alana bir takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile yakından ilgilendiği duyurulmuştu.

62.5 MİLYON AVRO MAAŞ TALEBİ
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2.5 MİLYON AVRO MAAŞ TALEBİ

Menajerler aracılığıya Fenerbahçe'ye önerilen Arjantinli yıldızın sarı lacivertli ekipten 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon avro maaş telep ettiği belirtilmişti.

71.5 MİLYON AVRO ÖNERİLDİ
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1.5 MİLYON AVRO ÖNERİLDİ

Fenerbahçe'nin ise 1+1 yıllık sözleşme üzerinden maksimum 1.5 milyon avro maaş teklif edeceği ve tarafların kısa süre içinde masaya oturacağı iddia edilmişti.

8
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TRABZON'UN TEKLİFİ 1.7 MİLYON

Trabzonspor'un ise yetenekli oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak için 1.7 milyon avro önerdiği öne sürülmüştü.

9JOSA SOSA DERKEN...
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JOSA SOSA DERKEN...

Trabzonspor - Jose Sosa - Fenerbahçe üçgenin yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli takım için yeni bir iddia ortaya atıldı.

10ADAYLAR İKİYE ÇIKTI
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ADAYLAR İKİYE ÇIKTI

Max Kruse ile tatsız bir şekilde yolların ayrılmasının ardından yoğun bir şekilde 10 numara arayan Fenerbahçe'de adaylar ikiye çıktı.

11ROTA İNGİLTERE
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ROTA İNGİLTERE

Ekim ayında serbest kalacak olan Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon Euro teklif eden Sarı- Lacivertliler bu kez de rotasını İngiltere'ye çevirdi.

12ROBERTO PEREYRA SÜRPRİZİ
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ROBERTO PEREYRA SÜRPRİZİ

Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefindeki son ismin Watford formasını giyen Roberto Pereyra olduğu öğrenildi.

13TEKLİF HAZIRLANIYOR
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TEKLİF HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Premier Lig'den düşen Watford'a kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

14AYRILIK KARARINI DUYURDULAR
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AYRILIK KARARINI DUYURDULAR

Ada basını, Championship'te oynamak istemeyen Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığını duyurdu.

15MASAYA OTURULACAK
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MASAYA OTURULACAK

Sarı-Lacivertliler, Pereyra'nın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacak.

16TRANSFER GÖZDESİ
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TRANSFER GÖZDESİ

Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Watford'un birçok yıldızı transferin gözdesi olmuş durumda. Bu isimlerden birisi de Roberto Pereyra...

17UDINESE RAKİP OLACAK
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UDINESE RAKİP OLACAK

Arjantinli yıldızla Fenerbahçe'nin dışında en ciddi şekilde ilgilenen takımın Udinese olduğu belirtiliyor.

182016DA 13.5 MİLYON AVROYA İMZA ATTI
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2016'DA 13.5 MİLYON AVROYA İMZA ATTI

2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında Juventus'tan Watford'a transfer olan 29 yaşındaki Pereyra daha önce İtalya'da Udinese ve Arjantin'de River formalarını da giydi.

195 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
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5 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Roberto Pereyra geçen sezon Watford formasıyla 35 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu takımına 5 gollük katkı yaptı.

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