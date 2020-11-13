Son Dakika | Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Galatasaray önde derken...
Yaz transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu çalışmalarına hız kesmiyor. Galatasaray'ın bir adım önde olduğu ismin babasıyla görüştü...
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GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPIYOR
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belöoğlu, yaz transfer döneminde sarı lacivertli ekibin kadrosuna 18 yeni isim katmış olmasına rağmen durmuyor.
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YENİ BİR ÇALIM OLABİLİR
Sarı lacivertli kulübün geleceğine de yatırım yapmak amacıyla genç ve potansiyelleri oyuncuları da transfer etmek isteyen Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ın ardından Galatasaray'a bir çalım daha atabilir.
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SON İDDİA SÖRLOTH OLMUŞTU
Son olarak ismi Galatasaray ile anılan Alexander Sörloth için devreye girdiği öne sürülen Emre Belözoğlu, Norveçli golcünün transferi konusunda iddialı açıklamalarda bulunmuştu.
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"TÜRKİYE'YE DÖNECEKSE FENERBAHÇE OLUR"
Emre Belözoğlu'nun Alexander Sörloth hakkında "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edilmişti.
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MENAJERİNDEN RANDEVU ALDI
Yetenekli golcünün menajerinden randevu aldığı belirtilen Emre Belözoğlu'nun bu transferi bitirmek için ısrarcı olduğu kaydedilmişti.
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YENİ İDDİA SES GETİRDİ
Alexander Sörloth dedikodularının ardından Fenerbahçe'nin bir kez daha Galatasaray'a daha yakın olduğu konuşulan bir başka isim için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
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GALATASARAY'A DAHA YAKIN DENİYORDU...
Hatta Emre Belözoğlu'nun bizzat harekete geçtiği ve genç yeteneği Galatasaray'ın elinden kapmak için babasıyla görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar...
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ALİ AKMAN ATAĞI
Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan Ali Akman, Süper Lig'in devlerini peşine taktı.
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SKOR MAKİNESİ
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı.
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EZELİ RAKİPLER SIRADA
7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi.
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AYHAN AKMAN FAKTÖRÜ
Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. Galataaray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi.
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YEĞENİNİ ASLAN YAPABİLİR
Ayhan Akman'ın yeğeninin sarı-kırmızılılara imza atması konusunda ısrarcı davrandığı, sık sık genç oyuncuyla temas kurduğu belirtildi.
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EMRE BELÖZOĞLU TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorluyor.
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BABASIYLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI
Emre Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuşurken, Beşiktaş'ın bu oyuncunun transfer için temas kurduğu ileri sürülüyor.
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GALATASARAY DAHA AVANTAJILI
Öte yandan Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, Ali Akman'ın Türkiye'de kalmayı tercih etmesi halinde Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu ifade etmişti.
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İŞTE O SÖZLER
"Galatasaray'ın Ali Akman'ı sezon başında istemesi gerekirdi, şu an Ali Akman'ı Avrupa'nın birçok kulübü izliyor. Galatasaray için bu transfer zorlaşmış durumda, sezonu sonu Ali'nin kontratı bitiyor bir anlamda kendisi kararını verecek."
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"İBRE GALATASARAY'DAN YANA"
"Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü gibi Süper Lig'de oynamadan Avrupa'ya giden bir oyuncumuz olabilir, maalesef 3 büyüklerin scout ekipleri zayıf bu yönden. Galatasaray için bu tren kaçmış gibi ancak Ali Akman, Türkiye'de devam ederse ibre Galatasaray'dan yana olur. Fenerbahçe'nin çok şansı olduğunu düşünmüyorum."
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BAYERN MÜNİH VE LILLE İZLİYOR
18 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih ile Lille tarafından da izlendiği iddia edildi. Ayrıca Ali için sezon başı bir Avrupa takı mından 350 bin euro'luk teklif geldiği açıklanmıştı.