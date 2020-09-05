Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yeni golcüyü Muriqi getiriyor

Fenerbahçe, Lazio ile görüşmelerini sürdüren Vedat Muriqi'in boşluğunu sürpriz isimle doldurma kararı aldı.Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarları umutlandırmıştı.Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirdi.Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıklamıştı.Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas transferinde olduğu gibi genç bir oyuncuyu kadrosuna katıp yüksek bonservis ücretiyle satmayı planlıyor.Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ballkani forması giyen Kosovalı Blend Baftiu'yu listesine aldı.Santrfor ve ofansif orta saha pozisyonlarında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Ballkani ile temas kurulduğu belirtildi.Ayrıca Kosovalı futbolcu için Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtilen Vedat Muriqi'in devreye girdiği ve transferin sonuçlanması için çalıştığı kaydedildi.Baftiu geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde 34 maçta forma giyerken, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ve güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro.Fenerbahçe, Blend Baftiu dışında Eran Zahavi transferinde de mutlu sona yaklaştı. İsrailli golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor.