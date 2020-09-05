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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yeni golcüyü Muriqi getiriyor
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 18:54 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yeni golcüyü Muriqi getiriyor

Vedat Muriqi'in ayrılma ihtimali sebebiyle golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Kosova'da buldu.

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Fenerbahçe, Lazio ile görüşmelerini sürdüren Vedat Muriqi'in boşluğunu sürpriz isimle doldurma kararı aldı.

2TRANSFERLER TEK TEK AÇIKLANMIŞTI
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TRANSFERLER TEK TEK AÇIKLANMIŞTI

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

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Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarları umutlandırmıştı.

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Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirdi.

5EROL BULUT DUYURMUŞTU
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EROL BULUT DUYURMUŞTU

Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

6ELJIF ELMAS TAKTİĞİ
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ELJIF ELMAS TAKTİĞİ

Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas transferinde olduğu gibi genç bir oyuncuyu kadrosuna katıp yüksek bonservis ücretiyle satmayı planlıyor.

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Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ballkani forması giyen Kosovalı Blend Baftiu'yu listesine aldı.

8İLK TEMAS KURULDU
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İLK TEMAS KURULDU

Santrfor ve ofansif orta saha pozisyonlarında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Ballkani ile temas kurulduğu belirtildi.

9VEDAT MURIQI DEVREYE GİRDİ
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VEDAT MURIQI DEVREYE GİRDİ

Ayrıca Kosovalı futbolcu için Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtilen Vedat Muriqi'in devreye girdiği ve transferin sonuçlanması için çalıştığı kaydedildi.

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Baftiu geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde 34 maçta forma giyerken, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.

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22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ve güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro.

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Fenerbahçe, Blend Baftiu dışında Eran Zahavi transferinde de mutlu sona yaklaştı. İsrailli golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor.

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