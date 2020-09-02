Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Maaşı ve sözleşme detayları duyuruldu
Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe, bir ismi daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
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Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği yıldız golcünün transferini bitiriyor.
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TAM 11 TRANSFER
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 11 isimle sözleşme imzaladı.
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Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de de mutlu sona ulaştı.
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ŞAMPİYONLUK İÇİN KADRO KURULDU
Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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Fenerbahçe, ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos gibi isimlerle de resmi mukavele imzaladı.
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ERAN ZAHAVI'DE FLAŞ GELİŞME
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Eran Zahavi'de ise flaş bir gelişme yaşandı.
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YÜZDE 90 İMZA ATACAK
İsrail'den One.co.il, Eran Zahavi'nin yakın çevresinden biriyle konuştu. One'nin aldığı bilgiye göre; "Eran Zahavi, yüzde 90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacak." denildi
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Transferin önündeki yüzde 10'luk engelin ise Eran Zahavi'nin eşi Shai'nin Türkiye'de yaşamak ile ilgili çekinceleri olduğu vurgulandı.
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MAAŞI VE KONTRAT SÜRESİ
33 yaşındaki Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı bilgisi de verildi.
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Yapılacak kontratın ise 2+1 yıllık olduğu kaydedildi. Bu transferle birlikte Muriqi'in Serie A'nın yolunu tutacağı ileri sürüldü.
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Öte yandan, Eran Zahavi ile Fenerbahçe dışında Türkiye'den Başakşehir'in de ilgilendiği ancak oyuncunun tercihinin sarı lacivertli kulüpten yana kullandığı belirtildi.
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Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.