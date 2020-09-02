MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Maaşı ve sözleşme detayları duyuruldu
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Maaşı ve sözleşme detayları duyuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 19:17 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Maaşı ve sözleşme detayları duyuruldu

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe, bir ismi daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği yıldız golcünün transferini bitiriyor.

2TAM 11 TRANSFER
Abone Olgoogle-news

TAM 11 TRANSFER

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 11 isimle sözleşme imzaladı.

3
Abone Olgoogle-news

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de de mutlu sona ulaştı.

4ŞAMPİYONLUK İÇİN KADRO KURULDU
Abone Olgoogle-news

ŞAMPİYONLUK İÇİN KADRO KURULDU

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

5
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos gibi isimlerle de resmi mukavele imzaladı.

6ERAN ZAHAVIDE FLAŞ GELİŞME
Abone Olgoogle-news

ERAN ZAHAVI'DE FLAŞ GELİŞME

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Eran Zahavi'de ise flaş bir gelişme yaşandı.

7YÜZDE 90 İMZA ATACAK
Abone Olgoogle-news

YÜZDE 90 İMZA ATACAK

İsrail'den One.co.il, Eran Zahavi'nin yakın çevresinden biriyle konuştu. One'nin aldığı bilgiye göre; "Eran Zahavi, yüzde 90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacak." denildi

8
Abone Olgoogle-news

Transferin önündeki yüzde 10'luk engelin ise Eran Zahavi'nin eşi Shai'nin Türkiye'de yaşamak ile ilgili çekinceleri olduğu vurgulandı.

9MAAŞI VE KONTRAT SÜRESİ
Abone Olgoogle-news

MAAŞI VE KONTRAT SÜRESİ

33 yaşındaki Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı bilgisi de verildi.

10
Abone Olgoogle-news

Yapılacak kontratın ise 2+1 yıllık olduğu kaydedildi. Bu transferle birlikte Muriqi'in Serie A'nın yolunu tutacağı ileri sürüldü.

11
Abone Olgoogle-news

Öte yandan, Eran Zahavi ile Fenerbahçe dışında Türkiye'den Başakşehir'in de ilgilendiği ancak oyuncunun tercihinin sarı lacivertli kulüpten yana kullandığı belirtildi.

12
Abone Olgoogle-news

Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi