Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Jose Sosa teklifi...

Novak, transferi sonrasında "Fenerbahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sadece futbol oynamaya odaklıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Topa dokunmayı çok özledim. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum" şeklinde açıklamalar yapmıştı.