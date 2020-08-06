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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 21:33,

Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Jose Sosa teklifi...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bir sıcak gelişme daha yaşandı. Üst üste transferler açıklayan sarı-lacivertlilere sürpriz bir isim önerildi.

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Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve bugün itibarıyla bombaları tek tek patlattı. Sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine bir isim daha eklendi.

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Sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz akşam, resmi hesaptan pimi çekilmiş bomba emojisi paylaşmıştı. Herkes bu paylaşımın ardından transferlerin açıklanmasını bekliyordu.

3İLK MERT HAKAN DUYURULDU
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İLK MERT HAKAN DUYURULDU

Fenerbahçe, ilk olarak Galatasaray'ın elinde kaptığı Mert Hakan Yandaş'ı resmi olarak duyurdu. Yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

4GÖKHAN GÖNÜL DE AÇIKLANDI
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GÖKHAN GÖNÜL DE AÇIKLANDI

Sarı-lacivertliler, sonrasında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

5CANER ERKİN GERİ DÖNDÜ
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CANER ERKİN GERİ DÖNDÜ

Gün içerisinde Beşiktaş'tan ayrıldığını duyuran Caner Erkin de dakikalar sonra Fenerbahçe'ye imza attı. Deneyimli sol kanat oyuncusu 2+1 yıllığına Fenerbahçe'ye katıldı.

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FB TV'ye konuşan Caner Erkin duygularını "Çok heyecanlıyım. Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum" ifdeleriyle açıkladı.

7SON OLARAK FILIP NOVAKI DUYURDULAR
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SON OLARAK FILIP NOVAK'I DUYURDULAR

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Filip Novak, ilk olarak Bordo-mavili kulübe veda ettiğini duyurdu. Sonrasında Fenerbahçe, Novak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Novak, transferi sonrasında "Fenerbahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sadece futbol oynamaya odaklıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Topa dokunmayı çok özledim. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

9JOSE SOSA BOMBASI
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JOSE SOSA BOMBASI

Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül derken Sarı lacivertliler için müthiş bir iddia orataya atıldı.

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TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi.

11İSTANBULU İSTİYOR
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İSTANBUL'U İSTİYOR

Ayrıca Sosa'nın kariyerine İstanbul'da devam istediği kaydedildi.

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Bordo mavili kulüple 99 maça çıkan Jose Sosa, 16 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

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