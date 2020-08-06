Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Jose Sosa teklifi...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bir sıcak gelişme daha yaşandı. Üst üste transferler açıklayan sarı-lacivertlilere sürpriz bir isim önerildi.
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Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve bugün itibarıyla bombaları tek tek patlattı. Sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine bir isim daha eklendi.
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Sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz akşam, resmi hesaptan pimi çekilmiş bomba emojisi paylaşmıştı. Herkes bu paylaşımın ardından transferlerin açıklanmasını bekliyordu.
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İLK MERT HAKAN DUYURULDU
Fenerbahçe, ilk olarak Galatasaray'ın elinde kaptığı Mert Hakan Yandaş'ı resmi olarak duyurdu. Yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
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GÖKHAN GÖNÜL DE AÇIKLANDI
Sarı-lacivertliler, sonrasında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
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CANER ERKİN GERİ DÖNDÜ
Gün içerisinde Beşiktaş'tan ayrıldığını duyuran Caner Erkin de dakikalar sonra Fenerbahçe'ye imza attı. Deneyimli sol kanat oyuncusu 2+1 yıllığına Fenerbahçe'ye katıldı.
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FB TV'ye konuşan Caner Erkin duygularını "Çok heyecanlıyım. Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum" ifdeleriyle açıkladı.
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SON OLARAK FILIP NOVAK'I DUYURDULAR
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Filip Novak, ilk olarak Bordo-mavili kulübe veda ettiğini duyurdu. Sonrasında Fenerbahçe, Novak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Novak, transferi sonrasında "Fenerbahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sadece futbol oynamaya odaklıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Topa dokunmayı çok özledim. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum" şeklinde açıklamalar yapmıştı.
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JOSE SOSA BOMBASI
Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül derken Sarı lacivertliler için müthiş bir iddia orataya atıldı.
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TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi.
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İSTANBUL'U İSTİYOR
Ayrıca Sosa'nın kariyerine İstanbul'da devam istediği kaydedildi.
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Bordo mavili kulüple 99 maça çıkan Jose Sosa, 16 gol, 19 asistlik performans sergiledi.