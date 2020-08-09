Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! 6. imza yolda...
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve 5 transfer birden açıklayan Fenerbahçe, bir isimle daha anlaşmaya hazırlanıyor.
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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
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Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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EROL BULUT AÇIKLAMIŞTI
Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.
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5 TRANSFER DUYURULMUŞTU
Fenerbahçe, şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.
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EMRE BELÖZOĞLU BEKLENİYOR
Kısa süre içerisinde ise Emre Belözoğlu'nun da sportif direktörlüğüne getirildiğinin açıklanması bekleniyor.
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BİR TRANSFER DAHA BİTİYOR
Transferde hız kesmeye niyeti olmayan Fenerbahçe, bir ismin transferinde daha mutlu sona yaklaştı.
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Antalyasporun genç futbolcusu Doğukan Sinik, Fenerbahçe yolunda. Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı lacivertliler, 21 yaşındaki Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor
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FENERBAHÇE'YE YAKIN
Alt yaş milli takımlarından da takım arkadaşlarının Fenerbahçe kadrosunda olması ve özellikle Fenerbahçeye transferi için kolaylık isteyen genç oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeye yakın.
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Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşme yenileyen Sinik için önümüzdeki günlerde Fenerbahçenin resmi teklif yapması bekleniyor
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Antalyaspor’un alt yapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergilyen oyuncudan kırmızı beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor
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Bu sezon Akdeniz ekibinde 25 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.