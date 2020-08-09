Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! 6. imza yolda...

EROL BULUT AÇIKLAMIŞTI Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.