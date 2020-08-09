MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! 6. imza yolda...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! 6. imza yolda...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
DHA
Haber Giriş: 09 Ağustos 2020 - 18:50,

Son Dakika | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! 6. imza yolda...

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve 5 transfer birden açıklayan Fenerbahçe, bir isimle daha anlaşmaya hazırlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

3EROL BULUT AÇIKLAMIŞTI
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT AÇIKLAMIŞTI

Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.

45 TRANSFER DUYURULMUŞTU
Abone Olgoogle-news

5 TRANSFER DUYURULMUŞTU

Fenerbahçe, şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.

5EMRE BELÖZOĞLU BEKLENİYOR
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU BEKLENİYOR

Kısa süre içerisinde ise Emre Belözoğlu'nun da sportif direktörlüğüne getirildiğinin açıklanması bekleniyor.

6BİR TRANSFER DAHA BİTİYOR
Abone Olgoogle-news

BİR TRANSFER DAHA BİTİYOR

Transferde hız kesmeye niyeti olmayan Fenerbahçe, bir ismin transferinde daha mutlu sona yaklaştı.

7
Abone Olgoogle-news

Antalyasporun genç futbolcusu Doğukan Sinik, Fenerbahçe yolunda. Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı lacivertliler, 21 yaşındaki Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor

8FENERBAHÇEYE YAKIN
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'YE YAKIN

Alt yaş milli takımlarından da takım arkadaşlarının Fenerbahçe kadrosunda olması ve özellikle Fenerbahçeye transferi için kolaylık isteyen genç oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeye yakın.

9
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşme yenileyen Sinik için önümüzdeki günlerde Fenerbahçenin resmi teklif yapması bekleniyor

10
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor’un alt yapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergilyen oyuncudan kırmızı beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor

11
Abone Olgoogle-news

Bu sezon Akdeniz ekibinde 25 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi