Son Dakika | Fenerbahçe'den bir bomba daha! Transfer dönemi bitti ama...
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katmasına karşın bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü için yapılan dev operasyon ortaya çıktı.
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği 18 yeni transferle gövde gösterisi yapmıştı.
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TAM 18 YENİ TRANSFERE RAĞMEN
Sarı-lacivertliler, Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmıştı
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14 İSİM AYRILDI
Fenerbahçe, bu süreçte tam 14 isimle de yollarını ayırarak kadroda geniş çaplı bir değişime gitmişti.
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Kulüpten ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.
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REKOR EGALE EDİLMİŞTİ
En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etmişti.
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve yönetimin, devre arasında transfer döneminde de bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
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Samatta, Ademi ve Cisse gibi golcülere sahip olan Fenerbahçe'nin Diego Costa için de plan yaptığı vurgulandı.
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'TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK'
İspanya basını, Diego Costa'nın ocak ayında Türkiye'ye transfer olacağını duyurdu.
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Haberde; Corona virüsü nedeniyle mali anlamda da sıkıntıya uğrayan ve elindeki yüklü maaş alan isimlerle yollarını ayırmak isteyen İspanyol kulübünün, Costa'yı göndermek istediği ifade edildi.
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'YENİ ADRESİ FENERBAHÇE'
Diego Costa'nın yeni adresinin de Fenerbahçe olabileceği vurgulandı.
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Fenerbahçe'nin bir forvete ihtiyacının olmamasına karşın Costa'nın, transfer için sarı lacivertlilerle temasta olduğu yazıldı.
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Kariyerinde 470 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 180 gol attı ve 71 asist yaptı.
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Enner Valencia ve Kemal Ademi gibi golcüleri kadrosuna katmıştı.