MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den bir bomba daha! Transfer dönemi bitti ama...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den bir bomba daha! Transfer dönemi bitti ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 20:34 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den bir bomba daha! Transfer dönemi bitti ama...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katmasına karşın bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü için yapılan dev operasyon ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği 18 yeni transferle gövde gösterisi yapmıştı.

2TAM 18 YENİ TRANSFERE RAĞMEN
Abone Olgoogle-news

TAM 18 YENİ TRANSFERE RAĞMEN

Sarı-lacivertliler, Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmıştı

314 İSİM AYRILDI
Abone Olgoogle-news

14 İSİM AYRILDI

Fenerbahçe, bu süreçte tam 14 isimle de yollarını ayırarak kadroda geniş çaplı bir değişime gitmişti.

4
Abone Olgoogle-news

Kulüpten ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

5REKOR EGALE EDİLMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

REKOR EGALE EDİLMİŞTİ

En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etmişti.

6
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve yönetimin, devre arasında transfer döneminde de bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

7
Abone Olgoogle-news

Samatta, Ademi ve Cisse gibi golcülere sahip olan Fenerbahçe'nin Diego Costa için de plan yaptığı vurgulandı.

8TÜRKİYEYE TRANSFER OLACAK
Abone Olgoogle-news

'TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK'

İspanya basını, Diego Costa'nın ocak ayında Türkiye'ye transfer olacağını duyurdu.

9
Abone Olgoogle-news

Haberde; Corona virüsü nedeniyle mali anlamda da sıkıntıya uğrayan ve elindeki yüklü maaş alan isimlerle yollarını ayırmak isteyen İspanyol kulübünün, Costa'yı göndermek istediği ifade edildi.

10YENİ ADRESİ FENERBAHÇE
Abone Olgoogle-news

'YENİ ADRESİ FENERBAHÇE'

Diego Costa'nın yeni adresinin de Fenerbahçe olabileceği vurgulandı.

11
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin bir forvete ihtiyacının olmamasına karşın Costa'nın, transfer için sarı lacivertlilerle temasta olduğu yazıldı.

12
Abone Olgoogle-news

Kariyerinde 470 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 180 gol attı ve 71 asist yaptı.

13
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Enner Valencia ve Kemal Ademi gibi golcüleri kadrosuna katmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi