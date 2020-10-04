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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 11:21 | 

Fenerbahçe'nin son bombası ortaya çıktı!

17. transfer için ilk teklif yapıldı, görüşmeler sürüyor. Takas...

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Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2SANTRFOR VE KANAT TRANSFERİ TAMAMLANDI
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SANTRFOR VE KANAT TRANSFERİ TAMAMLANDI

Papiss Cisse'yle ikinci santrfor transferini yapan Fenerbahçe kanat transferini de Diego Perotti'yle bitirdi.

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Dün İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız Fatih Karagümrük maçını tribünden izlemişti.

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Fenerbahçe'nin gün içerisinde Diego Perotti transferini resmen açıklaması bekleniyor.

5DAHA ÖNCE DOKTOR RAPORLARI İSTENMİŞTİ
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DAHA ÖNCE DOKTOR RAPORLARI İSTENMİŞTİ

Daha önce Perotti'nin tüm sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edilmiş ve bir sakatlık bulgusuna rastlanmamıştı.

6SIRA 10 NUMARA TRANSFERİNDE
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SIRA 10 NUMARA TRANSFERİNDE

Transferde durmak bilmeyen Sarı-Lacivertliler, rotayı şimdi de 10 numara transferine çevirdi.

7EMILIANO BUENDIA İDDİASI
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EMILIANO BUENDIA İDDİASI

Fenerbahçe'nin Norwich City forması giyen Arjantinli yıldız Emiliano Buendia ile ilgilendiği iddia edildi.

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TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Premier Lig ekibiyle Buendia transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

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Haberde Arjantinli 10 numaranın Fenerbahçe’ye gelmek istediği de kaydedildi.

10BAKASETAS İÇİN 2.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
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BAKASETAS İÇİN 2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bu arada Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonu için belirlediği diğer aday ise Anastasios Bakasetas oldu.

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A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Yunan oyuncu için Alanyaspor'a 2.5 milyon euro'luk resmi teklifi iletti.

12TAKAS İHTİMALİ DE MASADA
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TAKAS İHTİMALİ DE MASADA

Alanyaspor sezon başında Bakasetas için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.

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Haberde görüşmelerin sürdüğü ve takas ihtimalinin de masaya yatırıldığı kaydedildi.

14EROL BULUT ÇOK İSTİYOR
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EROL BULUT ÇOK İSTİYOR

3.5 milyon euro gibi bir bedelle transferin bitebileceği ancak Alanyaspor'un Fenerbahçe'den istediği oyuncu olması durumunda bu rakamın daha da aşağı çekilebileceği belirtildi.

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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut sezon başından bu yana ısrarla eski öğrencisi Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyordu.

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