Fenerbahçe'nin son bombası ortaya çıktı!

Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Papiss Cisse'yle ikinci santrfor transferini yapan Fenerbahçe kanat transferini de Diego Perotti'yle bitirdi. Dün İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız Fatih Karagümrük maçını tribünden izlemişti. Fenerbahçe'nin gün içerisinde Diego Perotti transferini resmen açıklaması bekleniyor. Daha önce Perotti'nin tüm sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edilmiş ve bir sakatlık bulgusuna rastlanmamıştı.Transferde durmak bilmeyen Sarı-Lacivertliler, rotayı şimdi de 10 numara transferine çevirdi.Fenerbahçe'nin Norwich City forması giyen Arjantinli yıldız Emiliano Buendia ile ilgilendiği iddia edildi.TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Premier Lig ekibiyle Buendia transferi için görüşmelerini sürdürüyor.Haberde Arjantinli 10 numaranın Fenerbahçe’ye gelmek istediği de kaydedildi.Bu arada Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonu için belirlediği diğer aday ise Anastasios Bakasetas oldu.A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Yunan oyuncu için Alanyaspor'a 2.5 milyon euro'luk resmi teklifi iletti. Alanyaspor sezon başında Bakasetas için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.Haberde görüşmelerin sürdüğü ve takas ihtimalinin de masaya yatırıldığı kaydedildi. 3.5 milyon euro gibi bir bedelle transferin bitebileceği ancak Alanyaspor'un Fenerbahçe'den istediği oyuncu olması durumunda bu rakamın daha da aşağı çekilebileceği belirtildi.Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut sezon başından bu yana ısrarla eski öğrencisi Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyordu.