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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 11:06 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'den transfer sürprizi!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici'nin yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor...

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Transferin şampiyonu olan Fenerbahçe, 18 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

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Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren sarı lacivertli takımda bazı ayrılıklarda yaşanmıştı. Bu ayrılıklardan biri de Mehmet Ekici'ydi...

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2017 yılında Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferi büyük olay olmuştu.

46 AY FUTBOL OYNAMAMIŞTI
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6 AY FUTBOL OYNAMAMIŞTI

Ekici, Fenerbahçe forması giymek için 6 ay futbol oynamamıştı.

53 YIL SONRA AYRILIK
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3 YIL SONRA AYRILIK

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen gurbetçi futbolcu, 3 sezonda sarı lacivertli takımda sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sürekli olarak ortaya koyamamıştı.

6BOŞTA KALDI
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BOŞTA KALDI

Bu yaz Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici, transfer döneminde kendisine takım bulamadı ve boşta kaldı.

7GALATASARAY OLMADI
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GALATASARAY OLMADI

30 yaşındaki futbolcunun yeni takımı ise merak konusu oldu. Ekici'nin adı bir dönem Galatasaray ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

8YURT DIŞI SÜRPRİZİ
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YURT DIŞI SÜRPRİZİ

Zaman zaman Süper Lig kulüpleri ile de ismi geçen tecrübeli futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmesi bekleniyor.

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Ekici'nin transferin 17 Ekim'e kadar sürdüğü Rusya'da bazı kulüplerle görüştüğü iddia ediliyor.

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Tecrübeli futbolcu, transfer döneminin hala devam ettiği Suudi Arabistan'a da gidebilir.

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3 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici, transfer döneminde Bundesliga takımlarından teklif beklemiş ancak istediği teklifi alamamıştı.

12ALMANYA HALA OLABİLİR
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ALMANYA HALA OLABİLİR

Mehmet Ekici için Almanya ihtimali hala bulunuyor.

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30 yaşındaki futbolcu, Ocak ayına kadar bir kulüple anlaşmayıp devre arası transfer döneminde Almanya'nın yolunu tutabilir.

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