Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'den transfer sürprizi!

Transferin şampiyonu olan Fenerbahçe, 18 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren sarı lacivertli takımda bazı ayrılıklarda yaşanmıştı. Bu ayrılıklardan biri de Mehmet Ekici'ydi...2017 yılında Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferi büyük olay olmuştu.Ekici, Fenerbahçe forması giymek için 6 ay futbol oynamamıştı. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen gurbetçi futbolcu, 3 sezonda sarı lacivertli takımda sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sürekli olarak ortaya koyamamıştı.Bu yaz Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici, transfer döneminde kendisine takım bulamadı ve boşta kaldı.30 yaşındaki futbolcunun yeni takımı ise merak konusu oldu. Ekici'nin adı bir dönem Galatasaray ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.Zaman zaman Süper Lig kulüpleri ile de ismi geçen tecrübeli futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmesi bekleniyor.Ekici'nin transferin 17 Ekim'e kadar sürdüğü Rusya'da bazı kulüplerle görüştüğü iddia ediliyor.Tecrübeli futbolcu, transfer döneminin hala devam ettiği Suudi Arabistan'a da gidebilir. 3 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici, transfer döneminde Bundesliga takımlarından teklif beklemiş ancak istediği teklifi alamamıştı.Mehmet Ekici için Almanya ihtimali hala bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu, Ocak ayına kadar bir kulüple anlaşmayıp devre arası transfer döneminde Almanya'nın yolunu tutabilir.