Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin'in yeni takımı! Galatasaray'da dev takas, Beşiktaş'a yıldız orta saha...
Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer hamleleri, Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda iddialarını artırmak isteyen dört büyükler, transferde önemli hamleler gerçekleştiriyor.
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İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki son transfer gelişmeleri...
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TEIXEIRA BUGÜN İSTANBUL'DA
Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Alex Teixeira bugün İstanbul’a gelecek. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu taşıyan uçağın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağı belirtildi. Açıklamada, “Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır” ifadesi de kullanıldı. (Hürriyet/İsmail Er)
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NELSSON'A CICALDAU FORMÜLÜ
Galatasaray, Kopenhag’dan aldığı Victor Nelsson transferini, Alexandru Cicaldau’da uyguladığı formülle çözdü. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’nun 6,5 milyon Euro’luk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan sarı kırmızılılar, bu paranın 500 bin Euro’sunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitlere bölmüştü. Nelsson’un 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 1 milyon Euro’sunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon Euro’yu 3 yılda taksitler halinde verecek. Teknik Direktör Fatih Terim’in stoper mevkisi için belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı oyuncu, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasın karşın, yönetimin hızlı davranması sayesinde Galatasaray’a kazandırıldı. Henüz 22 yaşında olmasına karşın 189 resmi maça çıkan 1.85 metre boyundaki Victor Nelsson geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti. (Hürriyet/Ali Naci Küçük)
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FENERBAHÇE GOLCÜYÜ DANİMARKA'DA BULDU
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe , aradığı golcüyü Danimarka'da buldu. Fransız basınından hommedumatch.fr'de yer alan habere göre sarı lacivertliler, Danimarka'da FC Kopenhag forması giyen Jonas Wind ile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 7 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonus olmak üzere 9 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.
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CORNELIUS BİTMEK ÜZERE
Trabzonspor forvet transferine nokta koymaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'ta önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var. Toplamda 2.5 milyon Euro'yu bulan bu teklife oyuncunun sıcak baktığı bildirilirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Parma ile rakamsal konularda görüşüyoruz. Süreç olumlu devam ediyor. Ciddi mesafe aldık" dedi. Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo- mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderecek. Son pürüzler de giderilip anlaşma sağlanırsa, oyuncuyu da alıp Trabzon'a dönecek.
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BAKAMBU SÜRPRİZİ
Forvet transferi için araştırmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe ve Trabzonspor için sürpriz bir iddia geldi. İki kulübün de bir dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu'nun peşinde olduğu öne sürüldü. Afrika basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Cedrid Bakambu'yu transfer etmek istiyor. Vitor Pereira Çin'de görev yaparken Bakambu'nun oynadığı BJ Guoan ile rakip olmuştu. 30 yaşındaki golcü oyuncu da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan yıldız oyuncuyu cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katabilir.
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G.SARAY'DAN JOZWIAK HAMLESİ
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon başında ilgilendiği Kamil Jozwiak'ı yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon başında Kamil Jozwiak ile ilgilenen Galatasaray 'ın Finansal Fair Play yüzünden satmadan bonservis harcaması yapma hakkı yoktu ve Lech Poznan'a 4.5 milyon Euro ödeyen Derby County işi bitirmişti. Championship'te vasat bir sezon geçiren 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bir sene sonra yeniden Aslan'ın gündemine geldi. Jozwiak'ın şartları araştırılırken, Derby County cephesi transfere olumlu yaklaştı. (Sabah)
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TRABZONSPOR'A SÜRPRİZ STOPER
Trabzonspor'da forvet transferi için geri sayım sürerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper bölgesinde de arayışlar hız kazandı. Bordo-Mavililer, en son Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou ile temasa geçti. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu'nun menajerine şartlarını soran yöneticiler, kendi verebilecekleri rakamları da iletti. Ön liberoda da görev yapabilen N'Koulou'nun savunmaya rekabet getireceği düşünülüyor. (Sabah)
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DIENG-MOHAMED TAKASI!
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim transferleri bir an önce bitirmenin planlarını yapıyor. Kadrosunu Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Cicaldau ve Berkan Kutlu gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler orta saha, sağ kanat ve stoper transferlerine çevrilmiş durumda. Sezona kötü başlangıç yapan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Galatasaray'ın Mısırlı forveti takasla göndermeyi planladığı ortaya çıkarken Mohamed'in yerine gelecek isim de ortaya çıktı. Suudi Arabistan basınında Al Youm'un haberine göre, Al Ahly ile Galatasaray arasında önümüzdeki transfer döneminde Mostafa Mohamed & Aliou Dieng takası gerçekleşebilir. Al Ahly kulübünün Galatasaray'a ilettiği talebin ardından sarı kırmızılı kulübün Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu için yakın zamanda girişimlere başlamasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca Mısır'da yayın yapan kora11.com'da yer alan habere göre Galatasaray ve Al Ahly kulübü Mohamed-Dieng takasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Galatasaray, Dieng için Al Ahly kulübüne 4.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulunurken Al Ahly'nin bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı. Galatasaray'ın Al Ahly'ye Mostafa Mohamed takasını önerdiği iddia edilirken bu teklifin değerlendirilebileceği iddia edildi. Galatasaray ve Al Ahly kulüplerinin anlaşmaya yakın oldukları iddia edildi. (Milliyet)
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GÖKHAN'LA YENİDEN BULUŞACAKLAR!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncu için Çaykur Rizespor'un istekli olduğu öğrenildi Karadeniz ekibinin, Caner'in Fenerbahçe ile ilişiğini kestikten sonra harekete geçeceği öğrenildi. Bilindiği gibi Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. İkili uzun yıllardır aynı takımlarda oynuyor ve yeni sezon öncesi de buluşma ihtimalleri bulunuyor. (Sabah)
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BEŞİKAŞ'TAN NAINGGOLAN'A TEKLİF
UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele edecek olan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcunun menajeriyle temasa geçti. İtalyan basını siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya transfer teklifinde bulunduğunu da belirtti. İtalyan basınından Calcio Mercato, Beşiktaş'ın Radja Nainggolan'a transfer teklifinde bulunduğunu yazdı. Muhabir Pedulla'nın yaptığı açıklamada, "Beşiktaş hakkında çok şey konuşuluyor ve bu konuşulanlar doğru. Menajeri ile temasa geçtiler. Ayrıca, oyuncuya cazip bir teklif sundular" dedi. Pedulla yaptığı açıklamaya; "Radja Nainggolan, şüphesiz ki Cagliari'ye dönmek istiyor ancak Cagliari yönetiminin bunun için Inter ile yeniden müzakerelere başlaması gerekiyor. Nainggolan için Cagliari her zaman öncelikli durumda. Şu an için Beşiktaş'ın teklifini bekletiyor" şeklinde devam etti. (Fanatik)
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BOUPENDZA'YA TEKLİF YAĞIYOR
Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun en flaş isimlerinden biri olan Hatayspor'un gol makinesi Aaron Boupendza'ya teklif yağıyor. Belçika ekibi Gent, Yaremchuk'un 17 milyon euro'ya Benfica'ya transfer olmasının ardından forvet hattındaki boşluğu Boupendza ile doldurmak istiyor. Voetbalkrant'ın haberine göre, Gent ile birlikte Club Brugge, Boupendza için Hatayspor'a tranfer teklifinde bulundu. Boupendza'nın Club Brugge'da düzenli forma giyeceğinden emin olmaması nedeniyle Gent'e daha sıcak baktığı kaydedildi. Gent kulübü Boupendza transferinde 8 milyon Euro değerinde bir teklif hazırladı. 8.5 milyon Euro'ya bu transferin gerçekleşmesi halinde Boupendza, Gent'in rekor tranasferleri arasına adını yazdıracak. Öte yandan Gabon basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Boupendza için Hatayspor'a 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. (Milliyet)
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DIEGO COSTA İNADI SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın golcü transferi gündemi hız kazandı. Siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasındaki Luuk de Jong'dan olumsuz geri dönüş alırken, Diego Costa olumlu tavır sergiledi... De Jong için Sevilla ile anlaşan Kartal, oyuncuyu bir türlü ikna edemedi. İspanyol ekibinde kadroda düşünülmediği bildirilen Hollandalı golcünün, eşinin de etkisiyle ülkesine dönmek istediği ve PSV'nin teklifini kulübüne kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Bonservisi elinde olan Diego Costa ise transfer dönemi açılmadan Beşiktaş'ın gündemine giren isimlerdendi. Uzun süredir İspanyol golcü ile pazarlık yapan Beşiktaş, aradaki ücret farkını 500 bin Euro'ya düşürmüştü. Başlangıçta iki sezon için toplam 8 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya indi. Şayet Costa, 250 bin Euro daha indirim yaparsa Kartal, 250 bin Euro da bonus maddesiyle transferi bitirmeyi istiyor. Bu arada Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Costa'ya daha önce yaptığı ve reddedildiği teklifi yükseltti. (Sabah)