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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'den 5 bölgeye 28 kişilik dev transfer listesi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 09:31,

Son dakika | Fenerbahçe'den 5 bölgeye 28 kişilik dev transfer listesi

Süper Lig'deki 6 yıllık şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.Sarı-Lacivertliler, 5 bölge için 28 kişilik dev bir transfer listesi hazırladı.

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1
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Gelecek sezon kulüpte sportif direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

2
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İlk olarak Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la anlaşan ve orta sahadaki eksiğini gideren sarı-lacivertliler, ayrıca sol bek, sağ bek, stoper ve iki kanat oyuncusu transfer edecek.

35 MEVKİ İÇİN 28 ADAYLIK LİSTE
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5 MEVKİ İÇİN 28 ADAYLIK LİSTE

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe beş mevki için 28 kişilik dev bir liste hazırladı. İşte o isimler...

4SAĞ BEK
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SAĞ BEK

Gökhan Gönül (Beşiktaş)

5
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Mert Müldür (Sassuolo)

6
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Nathaniel Clyne (Liverpool)

7
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Nahuel Molina (Boca Juniors)

8
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Nazım Sangare (Antalyaspor)

9
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Mariano (Galatasaray)

10
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Omar Elabdellaoui (Olympiakos)

11
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Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

12SOL BEK
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SOL BEK

Caner Erkin (Beşiktaş)

13
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Filip Novak (Trabzonspor)

14
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Fabrice N'Sakala (Alanyaspor)

15
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Kwadwo Asamoah (Inter)

16
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Maciej Rybus (Lokomotiv Moskova)

17STOPER
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STOPER

Malang Sarr (Nice)

18
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Mert Çetin (Roma)

19
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Naldo (Espanyol)

20
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Koray Günter (Genoa)

21
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Ravil Tagir (Altınordu)

22SAĞ AÇIK
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SAĞ AÇIK

Visca (Başakşehir)

23
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Bruma (PSV)

24
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Sinan Gümüş (Genoa)

25
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Jonathan Ibe (Bournemouth)

26
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Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor)

27SOL AÇIK
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SOL AÇIK

Henry Onyekuru (Monaco)

28
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Emre Kılınç (Sivasspor)

29
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Junior Fernandes (Alanyaspor)

30
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Ryan Fraser (Bournemouth)

31
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Lorenzo Melgarejo (Spartak Moskova)

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