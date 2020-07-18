Son dakika | Fenerbahçe'den 5 bölgeye 28 kişilik dev transfer listesi

Gelecek sezon kulüpte sportif direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.İlk olarak Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la anlaşan ve orta sahadaki eksiğini gideren sarı-lacivertliler, ayrıca sol bek, sağ bek, stoper ve iki kanat oyuncusu transfer edecek.Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe beş mevki için 28 kişilik dev bir liste hazırladı. İşte o isimler...Gökhan Gönül (Beşiktaş)Mert Müldür (Sassuolo)Nathaniel Clyne (Liverpool)Nahuel Molina (Boca Juniors)Nazım Sangare (Antalyaspor)Mariano (Galatasaray)Omar Elabdellaoui (Olympiakos)Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)Caner Erkin (Beşiktaş)Filip Novak (Trabzonspor)Fabrice N'Sakala (Alanyaspor)Kwadwo Asamoah (Inter)Maciej Rybus (Lokomotiv Moskova)Malang Sarr (Nice)Mert Çetin (Roma)Naldo (Espanyol)Koray Günter (Genoa)Ravil Tagir (Altınordu)Visca (Başakşehir)Bruma (PSV)Sinan Gümüş (Genoa)Jonathan Ibe (Bournemouth)Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor)Henry Onyekuru (Monaco)Emre Kılınç (Sivasspor)Junior Fernandes (Alanyaspor)Ryan Fraser (Bournemouth)Lorenzo Melgarejo (Spartak Moskova)