Son dakika | Fenerbahçe'den 3 transfer bombası daha! Bunun adı çılgınlık

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı tüm hızıyla sürüyor.Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da transfer ettiğini açıklamıştı. Fenerbahçe, bir transfer bombasını daha patlattı ve Jose Sosa ile de anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre; Tatilde olan Jose Sosa ile yapılan görüşmeler sonunda yıllık 1.5 milyon euro karşılığında 2 yıllığına el sıkışıldı. Kontrat süresi 1+1 olsaydı daha yüksek maaş kazanacaktı ama 2 yıllık sözleşme isteyince maaşı düştü ve sözleşme süresi arttı.Fenerbahçe, Sosa için 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek ama yıllara yayılarak ve taksitler halinde olacak.Fenerbahçe ayrıca Enner Valencia transferinde de sona geldi.Ekvadorlu oyuncu ile birçok şartta anlaşmaya varılırken, önümüzdeki günlerde imzalar atılabilir. Teknik direktör Erol Bulut'un, Enner Valencia'nın özellikle transfer edilmesini çok istediği öğrenildi.Fenerbahçe, savunma hattı için adı geçen Alanyasporlu Steven Caulker'ın transferinden ise vazgeçti.Erol Bulut'un ayrıca eski öğrencisi Bakasetas'ı da çok istediği ancak bonservisinin yüksek olduğu belirtildi.Fenerbahçe ayrıca Sinan Gümüş transferini de bitirmek üzere...Yetenekli oyuncu, eski takımı Galatasaray'ın kiralık teklifini reddetti.Fenerbahçe'nin 'bonservisini alıp gel' teklifine olumlu yanıt veren Sinan Gümüş'le imzalar atılmak üzere...Fenerbahçe'de ayrıca gelecek transferlerin yanı sıra gidecek oyuncular için de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in transferi için Serie A ekibi Lazio ile yüzde 90'ın üzerinde anlaşmaya vardı.Sarı-Lacivertliler ve İtalyan ekibi arasında taksitlendirmeler konuşuluyor.Vedat Muriqi de Lazio ile yıllığı 2 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme imzalayacak.