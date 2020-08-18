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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 15:08,

Son dakika | Fenerbahçe'den 3 transfer bombası daha! Bunun adı çılgınlık

Herkes Sosa'yı konuşurken Emre Belözoğlu...

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı tüm hızıyla sürüyor.

2MAME THIAM DA GELDİ
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MAME THIAM DA GELDİ

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da transfer ettiğini açıklamıştı.

3SOSAYA 2 SENELİK SÖZLEŞME
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SOSA'YA 2 SENELİK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, bir transfer bombasını daha patlattı ve Jose Sosa ile de anlaşma sağladı.

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TRT Spor'un haberine göre; Tatilde olan Jose Sosa ile yapılan görüşmeler sonunda yıllık 1.5 milyon euro karşılığında 2 yıllığına el sıkışıldı.

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Kontrat süresi 1+1 olsaydı daha yüksek maaş kazanacaktı ama 2 yıllık sözleşme isteyince maaşı düştü ve sözleşme süresi arttı.

61.5 MİLYON EURO İMZA PARASI VERİLECEK
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1.5 MİLYON EURO İMZA PARASI VERİLECEK

Fenerbahçe, Sosa için 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek ama yıllara yayılarak ve taksitler halinde olacak.

7ENNER VALENCIA İMZA ATMAK ÜZERE
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ENNER VALENCIA İMZA ATMAK ÜZERE

Fenerbahçe ayrıca Enner Valencia transferinde de sona geldi.

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Ekvadorlu oyuncu ile birçok şartta anlaşmaya varılırken, önümüzdeki günlerde imzalar atılabilir.

9CAULKERDAN VAZGEÇİLDİ, BAKASETASTA SORUN BONSERVİS
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CAULKER'DAN VAZGEÇİLDİ, BAKASETAS'TA SORUN BONSERVİS

Teknik direktör Erol Bulut'un, Enner Valencia'nın özellikle transfer edilmesini çok istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe, savunma hattı için adı geçen Alanyasporlu Steven Caulker'ın transferinden ise vazgeçti.

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Erol Bulut'un ayrıca eski öğrencisi Bakasetas'ı da çok istediği ancak bonservisinin yüksek olduğu belirtildi.

12GALATASARAYI REDDEDEN SİNAN GÜMÜŞ, FENERBAHÇE YOLUNDA
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GALATASARAY'I REDDEDEN SİNAN GÜMÜŞ, FENERBAHÇE YOLUNDA

Fenerbahçe ayrıca Sinan Gümüş transferini de bitirmek üzere...

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Yetenekli oyuncu, eski takımı Galatasaray'ın kiralık teklifini reddetti.

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Fenerbahçe'nin 'bonservisini alıp gel' teklifine olumlu yanıt veren Sinan Gümüş'le imzalar atılmak üzere...

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Fenerbahçe'de ayrıca gelecek transferlerin yanı sıra gidecek oyuncular için de transfer çalışmaları sürüyor.

16LAZIO İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMAYA VARILDI
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LAZIO İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in transferi için Serie A ekibi Lazio ile yüzde 90'ın üzerinde anlaşmaya vardı.

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Sarı-Lacivertliler ve İtalyan ekibi arasında taksitlendirmeler konuşuluyor.

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Vedat Muriqi de Lazio ile yıllığı 2 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme imzalayacak.

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