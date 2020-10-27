MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de yılların planı hayata geçiyor! Emre Belözoğlu...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de yılların planı hayata geçiyor! Emre Belözoğlu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 17:13 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de yılların planı hayata geçiyor! Emre Belözoğlu...

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçıyla aktif futbol hayatına son veren sportif direktör Emre Belözoğlu için imza zamanı geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1RESMİYETE DÖKÜLÜYOR
Abone Olgoogle-news

RESMİYETE DÖKÜLÜYOR

Fenerbahçe'de geçen sezonun sona ermesiyle sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun görevi resmiyete dökülüyor.

2FIRSATI DEĞERLENDİRDİ
Abone Olgoogle-news

FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Sahalara veda ettikten sonra futbolun yöneticilik pozisyonuna geçmeyi kendine hedef koyan Belözoğlu, Fenerbahçe’de karşısına fırsat çıkmasıyla bunu hayata geçirdi.

3TAM NOT ALDI
Abone Olgoogle-news

TAM NOT ALDI

40 yaşındaki futbol adamı yeni görevinin ilk aylarında sarı lacivertli taraftarlardan, camiadan ve Başkan Ali Koç’tan tam not aldı.

4YENİDEN YAPILANDIRDI
Abone Olgoogle-news

YENİDEN YAPILANDIRDI

Geçen sezon Fenerbahçe’de en büyük sorunu kalite eksikliği olarak niteleyen Emre Belözoğlu sportif direktörlük koltuğuna oturarak yeni yapılanmada aktif rol aldı.

5BÜYÜK PAY SAHİBİ
Abone Olgoogle-news

BÜYÜK PAY SAHİBİ

Sarı lacivertliler 18 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, Belözoğlu transferlerin olumlu sonuçlanmasında büyük pay sahibi oldu.

6AKTİF ROL OYNADI
Abone Olgoogle-news

AKTİF ROL OYNADI

Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut yeni takımın kurulmasında aktif rol aldı. Alınacak ve gönderilecek oyunculara üçlü birlikte karar vererek uyguladılar.

7İDDİALAR GERÇEK ÇIKMADI
Abone Olgoogle-news

İDDİALAR GERÇEK ÇIKMADI

Transfer döneminde kulüp tarafından resmen açıklanmaması karşısında Emre Belözoğlu için farklı iddialar ortaya atılmasına neden olsa da bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu.

8HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
Abone Olgoogle-news

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Fenerbahçe’nin 40 yaşındaki futbol adamını transferde geçirilen yoğun dönemden dolayı daha önce resmen duyurmadı.

9ALİ KOÇ MÜJDELEDİ
Abone Olgoogle-news

ALİ KOÇ MÜJDELEDİ

Transfer dönemi kapandıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu imza töreni tarihini birlikte kararlaştırdılar. Koç geçtiğimiz günlerde Belözoğlu ile ilgili kafa karışıklığını gidermek adına kendisine bağlı olarak sportif direktörlük görevini yapacağını ve ona yakışır bir imza töreni düzenlemek için açıklamakta acele etmediklerini dile getirmişti.

10BU KEZ TAKIM ELBİSE GİYECEK
Abone Olgoogle-news

BU KEZ TAKIM ELBİSE GİYECEK

Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerin tarihinde Aykut Kocaman’dan sonra ikinci Türk sportif direktör oldu. Sarı lacivertli forma altında şampiyonluk yaşayan Belözoğlu bu kez takım elbiseyi giyerek kulübüne hizmet ediyor.

11BASIN TOPLANTISI YARIN
Abone Olgoogle-news

BASIN TOPLANTISI YARIN

Fenerbahçe kulübü resmi siteden Emre Belözoğlu’nun imza töreni ve görev tanımlarının anlatılacağı basın toplantısının Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Böylelikle Belözoğlu’nun görevi de resmiyet kazandı.

12ŞAMPİYONLUK HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

ŞAMPİYONLUK HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminde 2’şer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazanma başarısı gösteren Emre Belözoğlu bu kez hem yöneticilik pozisyonunda ilk kupasına ulaşmak için, hem de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için uğraş veriyor. (Ajansspor)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi