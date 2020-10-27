Son Dakika | Fenerbahçe'de yılların planı hayata geçiyor! Emre Belözoğlu...
Geçen sezon Çaykur Rizespor maçıyla aktif futbol hayatına son veren sportif direktör Emre Belözoğlu için imza zamanı geldi.
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RESMİYETE DÖKÜLÜYOR
Fenerbahçe'de geçen sezonun sona ermesiyle sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun görevi resmiyete dökülüyor.
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FIRSATI DEĞERLENDİRDİ
Sahalara veda ettikten sonra futbolun yöneticilik pozisyonuna geçmeyi kendine hedef koyan Belözoğlu, Fenerbahçe’de karşısına fırsat çıkmasıyla bunu hayata geçirdi.
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TAM NOT ALDI
40 yaşındaki futbol adamı yeni görevinin ilk aylarında sarı lacivertli taraftarlardan, camiadan ve Başkan Ali Koç’tan tam not aldı.
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YENİDEN YAPILANDIRDI
Geçen sezon Fenerbahçe’de en büyük sorunu kalite eksikliği olarak niteleyen Emre Belözoğlu sportif direktörlük koltuğuna oturarak yeni yapılanmada aktif rol aldı.
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BÜYÜK PAY SAHİBİ
Sarı lacivertliler 18 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, Belözoğlu transferlerin olumlu sonuçlanmasında büyük pay sahibi oldu.
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AKTİF ROL OYNADI
Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut yeni takımın kurulmasında aktif rol aldı. Alınacak ve gönderilecek oyunculara üçlü birlikte karar vererek uyguladılar.
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İDDİALAR GERÇEK ÇIKMADI
Transfer döneminde kulüp tarafından resmen açıklanmaması karşısında Emre Belözoğlu için farklı iddialar ortaya atılmasına neden olsa da bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu.
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HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
Fenerbahçe’nin 40 yaşındaki futbol adamını transferde geçirilen yoğun dönemden dolayı daha önce resmen duyurmadı.
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ALİ KOÇ MÜJDELEDİ
Transfer dönemi kapandıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu imza töreni tarihini birlikte kararlaştırdılar. Koç geçtiğimiz günlerde Belözoğlu ile ilgili kafa karışıklığını gidermek adına kendisine bağlı olarak sportif direktörlük görevini yapacağını ve ona yakışır bir imza töreni düzenlemek için açıklamakta acele etmediklerini dile getirmişti.
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BU KEZ TAKIM ELBİSE GİYECEK
Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerin tarihinde Aykut Kocaman’dan sonra ikinci Türk sportif direktör oldu. Sarı lacivertli forma altında şampiyonluk yaşayan Belözoğlu bu kez takım elbiseyi giyerek kulübüne hizmet ediyor.
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BASIN TOPLANTISI YARIN
Fenerbahçe kulübü resmi siteden Emre Belözoğlu’nun imza töreni ve görev tanımlarının anlatılacağı basın toplantısının Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Böylelikle Belözoğlu’nun görevi de resmiyet kazandı.
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ŞAMPİYONLUK HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR
Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminde 2’şer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazanma başarısı gösteren Emre Belözoğlu bu kez hem yöneticilik pozisyonunda ilk kupasına ulaşmak için, hem de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için uğraş veriyor. (Ajansspor)