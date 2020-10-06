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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 13:07 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferlerin ardından Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de yapılan 18 transferin ardından Ozan Tufan merak konusu oldu...

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Transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli takım tam 18 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

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Transfer döneminin son gününde sarı lacivertliler, 3 transfer daha yaparak son günün en dikkat çeken takımı oldu.

3SON GÜNDE 3 TRANSFER
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SON GÜNDE 3 TRANSFER

Fenerbahçe, transferin son gününde Kemal Ademi, Dimitrios Pelkas ve Diego Perotti'yi transfer etti.

4TAM 18 YENİ FUTBOLCU
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TAM 18 YENİ FUTBOLCU

Böylece sarı lacivertli takım, transfer sezonunu kadrosuna 18 yeni futbolcu kapatarak tamamlamış oldu.

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Fenerbahçe, 18 yeni transfere rağmen transfer dönemini 13.1 milyon euro kar ile kapatarak da dikkat çekti.

6OZAN TUFAN MERAK KONUSU
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OZAN TUFAN MERAK KONUSU

Yapılan yeni transferlerin ardından Ozan Tufan'ın da geleceği merak konusu oldu.

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Fenerbahçe orta sahasında Ozan Tufan, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci gibi futbolcular 11'e girebilmek için mücadele edecek.

8TUGAY KERİMOĞLU AÇIKLADI
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TUGAY KERİMOĞLU AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin son transferlerinin ardından beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu, sarı lacivertlilerin son durumunu değerlendirdi.

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Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe hakkında şu değerlendirmelerde bulundu;

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Emre Belözoğlu'nun yönetimle kurduğu köprüyü doğru kullanması, tercihlerin doğru olması, Fenerbahçe'de bu sene oyun ve mantalite olarak farklı bir görüntüye sahip olacaklarını bize gösteriyor.

11KİMSENİN YERİ SAĞLAM DEĞİL
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'KİMSENİN YERİ SAĞLAM DEĞİL'

Kimsenin yeri sağlam değil. Oyun farklı görüntüye sahip olduğunda, Ozan'ın performansının yukarı çıktığını gördük.

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Ozan performans olarak nerede olur, 'her karşılaşmada 11 olur' diye düşünürsek yanlış olur.

13ÇOK FAZLA SEÇENEĞİ VAR
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'ÇOK FAZLA SEÇENEĞİ VAR'

Çok fazla seçeneği var Erol Bulut'un. Bir santrfor alma şansınız var, üstüne bir santrfor daha koyma şansınız var.

14SON 15 DAKİKA...
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'SON 15 DAKİKA...'

Son 15 dakika, defans oyuncunuzdan feragat edip bir hücumcu orta saha koyma şansınız var.

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