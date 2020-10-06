Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferlerin ardından Ozan Tufan...

Transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli takım tam 18 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.Transfer döneminin son gününde sarı lacivertliler, 3 transfer daha yaparak son günün en dikkat çeken takımı oldu.Fenerbahçe, transferin son gününde Kemal Ademi, Dimitrios Pelkas ve Diego Perotti'yi transfer etti.Böylece sarı lacivertli takım, transfer sezonunu kadrosuna 18 yeni futbolcu kapatarak tamamlamış oldu.Fenerbahçe, 18 yeni transfere rağmen transfer dönemini 13.1 milyon euro kar ile kapatarak da dikkat çekti.Yapılan yeni transferlerin ardından Ozan Tufan'ın da geleceği merak konusu oldu.Fenerbahçe orta sahasında Ozan Tufan, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci gibi futbolcular 11'e girebilmek için mücadele edecek.Fenerbahçe'nin son transferlerinin ardından beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu, sarı lacivertlilerin son durumunu değerlendirdi.Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe hakkında şu değerlendirmelerde bulundu;Emre Belözoğlu'nun yönetimle kurduğu köprüyü doğru kullanması, tercihlerin doğru olması, Fenerbahçe'de bu sene oyun ve mantalite olarak farklı bir görüntüye sahip olacaklarını bize gösteriyor.Kimsenin yeri sağlam değil. Oyun farklı görüntüye sahip olduğunda, Ozan'ın performansının yukarı çıktığını gördük. Ozan performans olarak nerede olur, 'her karşılaşmada 11 olur' diye düşünürsek yanlış olur.Çok fazla seçeneği var Erol Bulut'un. Bir santrfor alma şansınız var, üstüne bir santrfor daha koyma şansınız var. Son 15 dakika, defans oyuncunuzdan feragat edip bir hücumcu orta saha koyma şansınız var.