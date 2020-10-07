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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 08:38 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol...

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlere dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de yeni transferler gündemden düşmüyor.

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Sarı lacivertli ekibin imza attırdığı yeni transferlere dair çarpıcı bir rakam yeni ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 4 hafta itibariyle topladığı 8 puanla lider Aytemiz Alanyaspor'un arkasında ikinci sırada yer alıyor.

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Henüz mağlubiyet tatmayan sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'ü ikişer golle devirmeyi başardı.

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Süper Lig'de 2. ve 3. haftada oynadıkları Hatayspor ile Galatasaray mücadeleleri ise golsüz eşitlikle noktalandı.

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Sarı lacivertli takımın ligin ilk 4 haftasında attığı 4 golün tamamı ve bu gollerin asistleri yeni transferlerden geldi.

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Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ilk gol Caner Erkin'in asistinde Gökhan Gönül'den geldi. Skoru belirleyen isim ise penaltıdan Jose Sosa oldu.

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Öte yandan Fatih Karagümrük karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan Mbawana Samatta'nın asistleri yine Caner Erkin ve Jose Sosa'dan geldi.

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Ancak yeni transferlerin bu sezonki istatistiklerinden ziyade geçtiğimiz sezon elde ettikleri müthiş istatistikler de ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı 16 oyuncunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri göz kamaştırıyor.

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Kanarya’nın yeni yıldızları, geride kalan sezonda takımları adına 127 kez ağları havalandırırken, 65 de asist yaptı.

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Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, 26 golle Süper Lig’e damga vuran isimlerden biri oldu.

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Transferin son gününde imzayı atan forvet Kemal Ademi ise Basel formasıyla 15 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı.

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Yeni transferler arasında asist şampiyonu, Beşiktaş’ta 12 golün hazırlayıcısı olan Caner Erkin.

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Trabzonspor’da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa ise gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

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Arjantinli yıldız 11’i gol ve 11’i asist olmak üzere toplamda 22 skor katkısı sağladı.

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Bordo- Mavililer’in sol beki Novak ise oynadığı pozisyondan beklenmeyecek bir istatistiğe imza atarak 10 kez gol sevinci yaşadı.

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Fenerbahçe’nin 16 yeni transferi geçen sezon toplamda tam 192 skor katkısı sağladı.

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