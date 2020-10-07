Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol...

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de yeni transferler gündemden düşmüyor.Sarı lacivertli ekibin imza attırdığı yeni transferlere dair çarpıcı bir rakam yeni ortaya çıktı.Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 4 hafta itibariyle topladığı 8 puanla lider Aytemiz Alanyaspor'un arkasında ikinci sırada yer alıyor.Henüz mağlubiyet tatmayan sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'ü ikişer golle devirmeyi başardı.Süper Lig'de 2. ve 3. haftada oynadıkları Hatayspor ile Galatasaray mücadeleleri ise golsüz eşitlikle noktalandı.Sarı lacivertli takımın ligin ilk 4 haftasında attığı 4 golün tamamı ve bu gollerin asistleri yeni transferlerden geldi.Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ilk gol Caner Erkin'in asistinde Gökhan Gönül'den geldi. Skoru belirleyen isim ise penaltıdan Jose Sosa oldu.Öte yandan Fatih Karagümrük karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan Mbawana Samatta'nın asistleri yine Caner Erkin ve Jose Sosa'dan geldi.Ancak yeni transferlerin bu sezonki istatistiklerinden ziyade geçtiğimiz sezon elde ettikleri müthiş istatistikler de ortaya çıktı.Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı 16 oyuncunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri göz kamaştırıyor. Kanarya’nın yeni yıldızları, geride kalan sezonda takımları adına 127 kez ağları havalandırırken, 65 de asist yaptı. Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, 26 golle Süper Lig’e damga vuran isimlerden biri oldu. Transferin son gününde imzayı atan forvet Kemal Ademi ise Basel formasıyla 15 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı. Yeni transferler arasında asist şampiyonu, Beşiktaş’ta 12 golün hazırlayıcısı olan Caner Erkin.Trabzonspor’da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa ise gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Arjantinli yıldız 11’i gol ve 11’i asist olmak üzere toplamda 22 skor katkısı sağladı. Bordo- Mavililer’in sol beki Novak ise oynadığı pozisyondan beklenmeyecek bir istatistiğe imza atarak 10 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe’nin 16 yeni transferi geçen sezon toplamda tam 192 skor katkısı sağladı.