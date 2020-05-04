Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni teknik direktör mesaiye başladı! Herkesin merak ettiği tarih...

"Bjelica'nın gidişini zor kabullendik. Onun yönetiminde çok başarılı sonuçlara imza atmıştık. Kendisiyle telefonda konuştum ve her şey için teşekkür ettim, onun gibi bir teknik adamla çalıştığımdan dolayı gurur duyduğumu ve bu fırsatı yakaladığım için mutlu olduğumu söyledim."