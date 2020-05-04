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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni teknik direktör mesaiye başladı! Herkesin merak ettiği tarih...
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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 08:09,

Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni teknik direktör mesaiye başladı! Herkesin merak ettiği tarih...

Fenerbahçe ile görüştüğünü itiraf etmişti, kolları sıvadı...

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Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de corona virüsü salgınına rağmen teknik direktör arayışları sürüyor.

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Son dönemde ismi en fazla ön plana çıkan isim Nenad Bjelica oldu. Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam, sarı lacivertlilerle görüştüğünü doğruladı.

3Bizzat doğruladı
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Bizzat doğruladı

Haber Global'e konuşan Nenad Bjelica, "Fenerbahçe ile konuştuk. Görüşmeler bir süredir devam ediyor. Henüz olumlu veya olumsuz bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

4Rıdvan Dilmen açıkladı
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Rıdvan Dilmen açıkladı

Başarılı çalıştırıcının bu demecinin ardından Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı açıklamada sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörünün büyük ölçüde belli olduğunu öne sürdü.

5Emre sportif direktör oluyor
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Emre sportif direktör oluyor

Dilmen, Fenerbahçe'nin Nenad Bjelica'yı büyük ölçüde takımın başına getireceğini belirtirken Emre Belözoğlu'nun da sportif direktör olacağını belirtti.

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"Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor"

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"O yüzden Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum."

8Mesaiye başladı
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Mesaiye başladı

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamalarının ardından Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe mesaisine başladığı ortaya çıktı.

9Haziranda İstanbulda
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Haziran'da İstanbul'da

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör olarak anlaştığı Nenad Bjelica'yı haziran ayında İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

10Bilgi topluyor
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Bilgi topluyor

Koronavirüs salgını nedeniyle şu anda uçuşlar kapalı olduğu için Bjelica'nın da evinde boş durmadığı ve sarı-lacivertli takım hakkında detaylı bilgi topladığı kaydedildi.

11Bu sezonki maçları izliyor
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Bu sezonki maçları izliyor

48 yaşındaki çalıştırıcının Fenerahçe'nin bu sezon oynadığı maçları videolardan izlediği bildirildi.

12Dinamo Zagreb cephesinden ilk açıklama
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Dinamo Zagreb cephesinden ilk açıklama

Dinamo Zagreb kaptanı Arijan Ademi, kulübü sallayan corona krizi ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın ayrılışına yol açan süreçle ilgili ilk kez konuşmuştu.

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"Maaş indirimi konusu, üzerinde herhangi bir görüşme yapılmadan soyunma odasına bildirildi. Anlaşmak için zamanımız olmadı. Belirlenen indirimin koşullarına yönelik aynı fikirde olmadığımız noktalar vardı. Sonrasında yapılan görüşmelerdeyse anlaşma sağlandı"

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"Bjelica'nın gidişini zor kabullendik. Onun yönetiminde çok başarılı sonuçlara imza atmıştık. Kendisiyle telefonda konuştum ve her şey için teşekkür ettim, onun gibi bir teknik adamla çalıştığımdan dolayı gurur duyduğumu ve bu fırsatı yakaladığım için mutlu olduğumu söyledim."

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