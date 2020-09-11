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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 16:07 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet bölgesi için 3 aday belirledi.

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Fenerbahçe, taraftarını havaya sokacak bir dünya yıldızına da imza attırmayı planlıyor. İşte o isim...

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Geçtiğimiz 2 yılda taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, sırasıyla ligi 6. ve 7. olarak bitirmişti.

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Önümüzdeki sezon da bu tabloyu yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. 4 Ağustos'ta transfer döneminin başlamasıyla birlikte adeta atağa kalkan Fenerbahçe, bu kapsamda kadrosunu 10 isimle güçlendirmişti.

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Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Jose Sosa, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

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Son olarak Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe'de; Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk'un sözleşmeleri de karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kanarya, aynı zamanda sözleşmeleri biten Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici'nin ise kontratlarını uzatmadı. Sarı lacivertliler ayrıca Sloven oyuncusu Miha Zajc'ı ise Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiraladı.

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Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler bu şekildeyken, geçtiğimiz yaz kadroya dahil edilen Vedat Muriqi için ise Lazio ile görüşmeler başladı.

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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu.

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TRT Spor'da yer alan habere göre; Kosovalı golcü, 13 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Roma’ya gidecek.

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Vedat Muriqi, İtalya'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Lazio'ya resmi imzayı atacak.

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Kosovalı yıldızını 18-20 milyon Euro arası bir bedelle İtalyan ekibine satmayı planlayan Fenerbahçe, forvet adaylarını ise belirledi.

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Listesine 3 ismi alan sarı-lacivertliler, bu kapsamda bir dünya yıldızını da transfer ederek taraftarı şampiyonluk havasına sokmayı istiyor. İşte o isim ve detaylar...

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer olduğu Newcastle United'da beklentileri karşılayamayan Brezilyalı forvet Joelinton ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor...

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Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo Moting, sarı-lacivertli takımın transfer kıskacına girdi. Fenerbahçe, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti.

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Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisinden önemli açıklamalar gelmişti.

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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrulamış ancak anlaşmaya varılmadığının da altını çizmişti.

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''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok"

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