Son Dakika | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin alternatifini Fransızlar duyurdu!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Bugün transferlerin açıklanması beklenirken Vedat Muriqi için İstanbul'da yapılan resmi görüşme ve teklif de ortaya çıktı. Fransa basınından ise Fenerbahçe için sürpriz bir golcü iddiası ortaya atıldı.
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Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olması sarı lacivertlilerin önümüzdeki sezon transfer yapmasına engel bir durum oluşturuyordu.
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Ligi 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15’lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL, Beşiktaş 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecekti.
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LİMİTE RAĞMEN...
Ancak sarı lacivertli ekip TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve dün itibarıyla bombaları tek tek patlattı.
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İLK OLARAK EROL BULUT AÇIKLANDI
Fenerbahçe ilk olarak Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini 'Yuvana Hoş Geldin' mesajıyla duyurdu. 45 yaşındaki hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
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TWEET SONRASI TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR
Fenerbahçe akşam saatlerinde resmi hesaptan pimi çekilmiş bomba emojisi paylaşmıştı. Herkes bu transferin Mert Hakan olacağını düşünüyordu. Belirlenen harcama limitine rağmen transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, taraftarı heyecanlandıracak flaş transferleri adeta tek günde bitirdi.
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MERT HAKAN BUGÜN AÇIKLANACAK
Sarı lacivertli ekip ilk olarak Galatasaray'ın elinde kaptığı Mert Hakan Yandaş'ı resmi olarak duyuracak. 4 yıllık sözleşme imzalanan orta saha oyuncusu bu sezonla birlikte Fenerbahçe formasını terletecek.
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GÖKHAN GÖNÜL 1+1 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE
Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini bir süredir değerlendiren Gökhan Gönül, transfer kararını verdi. TRT Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlılarla anlaşamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi. 7 Ağustos'ta tatilden dönecek olan Gökhan Gönül'ün resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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EŞİ HATİCE GÖNÜL PAYLAŞTI: YARIM KALAN AŞK
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Hatice Gönül'ün paylaşımında "Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir" ifadeleri yer aldı.
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NOVAK AN MESELESİ
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Filip Novak, Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın. Sarı-lacivertlilerin, Çekyalı sol bek ile son pürüzleri giderdikten sonra sözleşme imzalayacak. Çekyalı futbolcunun bordo mavililerin yeni teklifine yanıt vermediği, Fenerbahçe'nin teklifinin daha cazip olduğu ve sarı lacivertlilere yakın olduğu iddia edildi. Midtjylland'dan 1.9 milyon euroya 2018 yılında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerde 97 maçta 16 gol attı ve 10 asist yaptı.
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CANER ERKİN'DE FLAŞ GELİŞME!
Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan ve Galatasaray ile de ismi anılan Caner Erkin için flaş bir gelişme yaşandı. Caner Erkin'in son olarak Galatasaray'a yakın olduğu iddia ediliyordu. Fakat tatildeki Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le bir görüşme daha gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le görüşerek kendisini ikna etti.
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LAZIO İLE VEDAT MURIQI GÖRÜŞMESİ
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi.Dün İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Fenerbahçeli yöneticilerle buluşup masaya oturdu. A Spor'un haberine göre; İtalyanların masaya koyduğu ilk teklif 15+3 milyon euro.
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FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre ise 15 milyon euroluk ilk teklif reddedildi. Lazio'nun dışında Fiorentina'nın da Vedat Muriqi için ısrarcı olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Vedat için 25 milyon Euro istediği kaydedildi.
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FRANSA BASINI GOLCÜYÜ AÇIKLADI
Fransız basınında Le 10 Sport'un özel haberine göre Fenerbahçe, bu sezon Ligue 1'e veda eden Amiens'in Kolombiyalı forveti Stiven Mendoza'yı gündemine aldı.
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PORTO DA İSTİYOR
Haberde sarı-lacivertli takımın, Amiens yöneticileri ile temasa geçtiği bilgisi paylaşılırken Portekiz temsilcisi Porto'nun da oyuncuyu istediği bildirildi.
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BONSERVİSİ 3-4 MİLYON EURO
Henüz resmi bir teklifin kulübe ulaşmadığı ifade edilirken, iki takımın da transfer için yoğun görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. Bu arada Fransız ekibinin oyuncu için 3-4 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
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STIVEN MENDOZA KİMDİR?
1992 yılında Kolombiya'da dünyaya gelen Stiven Mendoza, futbola CD America'da başladı. Kariyerinde Corinthians ve New York City FC gibi takımlarda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2018'in ocak ayında Fransız ekibi Amiens'in yolunu tuttu.
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Bu sezon 17 maça çıkan ve sol kanatla forvet mevkilerinde forma giyen yıldız isim, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti. (Sabah)