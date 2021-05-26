Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer konuşulurken flaş teknik direktör kararı! Rebrov, Löw derken Ali Koç...

Ukrayna medyası birkaç gündür Fenerbahçe'nin, teknik direktörlük için Sergey Rebrov ile görüştüğünü iddia etmişti. Ferencvaros’tan ayrılmak isteyen ve bir dönem Fenerbahçe'de de görev alan Rebrov’un, AEK’dan gelen teklifi de Fenerbahçe için kabul etmediği iddia ediliyordu...