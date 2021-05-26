Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer konuşulurken flaş teknik direktör kararı! Rebrov, Löw derken Ali Koç...
Fenerbahçe'de son dakika... Sarı lacivertlilerde yeni sezon yapılanmasıyla ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz gün futbolcularla birlikte Emre Belözoğlu ile kulüp binasında bir görüşme yapmıştı. Başkan Ali Koç teknik direktör konusunda radikal bir karar aldı. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk transferi ve takviye yapılacak bölgeler de netleşti.
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Son dakika haberi... Bitime 1 hafta kala Sivasspor'a Kadıköy'de mağlup olarak şampiyonluğu kaptıran sarı lacivertlilerde teknik direktör kararı merakla beklenirken başkan Ali Koç, bu konuda tercihini yaptı.
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Fenerbahçe'de gözler yeni sezon için teknik direktör kararına çevrildi. Erol Bulut sonrası göreve gelen Emre Belözoğlu 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performansla ligi noktalamıştı.
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Ukrayna medyası birkaç gündür Fenerbahçe'nin, teknik direktörlük için Sergey Rebrov ile görüştüğünü iddia etmişti. Ferencvaros’tan ayrılmak isteyen ve bir dönem Fenerbahçe'de de görev alan Rebrov’un, AEK’dan gelen teklifi de Fenerbahçe için kabul etmediği iddia ediliyordu...
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Fenerbahçe'de gündemde olan diğer teknik direktörler ise Joachim Löw, Zlatko Dalic ve Lucian Favre idi. Ancak başkan Ali Koç, bu konudaki kesin kararını verdi.
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Sezonun son bölümünde oyun anlamında ilerleme kaydeden ve göze hoş gelen futbolla birlikte saha sonuçlarının da olumlu olması Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu isminde birleştirdi.
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Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile 2 ya da 3 yıllık yeni bir anlaşma yapması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Emre Belözoğlu isminin resmi olarak da açıklanması beklenirken, atılacak imzaların ardından gözler transfere çevrilecek.
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Sarı lacivertliler kadroyu büyük oranda koruyacak. Nokta atışı kalite isimlerle kadroyu tamamlama amacındaki Fenerbahçe önceliği forvet transferine verecek. Bu bölgede Samatta, Cisse, Thiam gibi isimlerden verim alamayan sarı lacivertliler net bir golcü arayışında.
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Bu doğrultuda öne çıkan ilk aday Vedat Muriqi oldu. Fenerbahçe'nin geçen sezon Lazio'ya sattığı golcüyü kiralamak için tüm şartları zorlayacak. Sarı lacivertlilerin, kiralama ücreti ile birlikte Vedat'ın yıllık maaşını karşılamaya hazır. İtalyan kulübüne yapılacak teklif bu doğrultuda olacak.
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Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta için 6 milyon euroluk bedeli ödeyecek. Bu oyuncuyu isteyen Genk'in sarı lacivertlilere yapacağı bonservis teklifi çok kritik olacak.
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Bunun haricinde Fenerbahçe ekstra bir forvet, stoper, kanat ve 6 numara takviyesi yapacak.