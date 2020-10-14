Son Dakika | Fenerbahçe'de transfer bitmiyor! Antalya'daki milli maçta canlı izlediler...
Transfer dönemi bitti ancak Fenerbahçe'de çalışmalar bitmedi. Sarı lacivertli ekip, son olarak Antalya'da oynanan Gana - Katar maçının yıldızını listesine ekledi.
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Beklentilerin uzağında kalan sezonların ardından bu yaz transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, büyük bir atak yaparak tam 18 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Emre Belözoğlu liderliğindeki transfer operasyonu, taraftarı bir hayli motive etti.
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Sarı lacivertli ekip, transfer tahtası kapanana dek Marcel Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Mbawana Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı.
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Yeni gelen 18 transfer sebebiyle kadrosunda yer açması gereken Fenerbahçe'de 14 futbolcu ile yollar ayrıldı. Bu oyunculardan bazıları teknik heyet tarafından kadroda düşünülmezken, bazıları ise gelen cazip tekliflerin değerlendirilmesi ve bütçeye ek gelir kalemi yazılabilmesi nedeniyle satıldı.
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Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı isimler; Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar Sayyadmanesh, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Michael Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan olmuştu.
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Şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Fenerbahçe'de bu denli hareketli geçen transfer döneminin altında başka bir motivasyon yattığı öne sürülmüştü. Gazeteci Gökhan Dinç, "Fenerbahçe Yönetimi'ne yakın birkaç kişiyle görüştüm. Önümüzdeki yıl, yaz dönemi veya ocak ayında; Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer yasağı gelmesi söz konusu. Bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için Fenerbahçe de 18 transfer gerçekleştirdi." iddiasında bulunmuştu.
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Sarı lacivertli cephe ise aynı güç içerisinde yaptığı resmi açıklama ile bu iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 Süper Lig sezonu transfer döneminin kapanmasının hemen ardından, 6 Ekim 2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında attığı adımları KAP’a açıklamış, tüm spor kamuoyu ile de paylaşmıştır. Tüm bunlar ortadayken; Gökhan Dinç isimli şahsın hiçbir dayanağı olmayan, büyük bir sorumsuzluk ve art niyetle bir radyo kanalında yaptığı, Kulübümüzü ve hissedarlarımızı zarara uğratabilecek yorumlar şüphe ile karşılanmıştır. Halka Açık, SPK düzenlemelerine tabi olan Fenerbahçe Futbol AŞ hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumlara dair, gerek Kulübümüzde gerekse hissedarlarımızda yaratabileceği maddi kayıplar sebebiyle bu şahısla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.
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Tüm bu yaşanan sıcak gelişmelerin gölgesinde Fenerbahçe'nin yeni bir transfer hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe geleceğe yatırım yapma amacıyla başladığı operasyonda aradığı ismi Gana milli takımında buldu.
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Sarı lacivertli ekibin hedefindeki isimlerden birinin Mallorca'da forma giyen İddrisu Baba olduğu öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu, Gana Milli Takım formasıyla Antalya'da Katar'a karşı oynadı.
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Gana'nın 5-1 yendiği mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç ön libero karşılışmada müthiş bir oyun sergiledi. Fenerbahçe'nin scout ekibi de Antalya'daki mücadeleyi takip etti.
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Sarı lacivertli yetenek avcılarının Iddrisu Baba'yı maç boyunca dikkatli şekilde takip ettiği ve 24 yaşındaki oyuncu hakkında bol bol notlar aldılar.
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Fenerbahçe scoutlarının Katar maçında tribünden izlediği yetenekli futbolcunun ismi bir dönem La Liga devi Atletico Madrid ile anılmıştı. Gana basını, Diego Simeone'nin Thomas Partey yerine Iddrisu Baba'yı düşündüğünü öne sürmüştü.
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50 milyon avro karşılığında Arsenal'a transfer olan vatandaşının yerine imza atması gündemde olan Iddrisu Baba ile Fransız devi Paris Saint Germain'in de ilgilendiği öne sürülmüş ancak iki transfer de resmiyet kazanmamıştı.
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22 Ocak 1996'da Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen 1.82 boyundaki merkez orta saha oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Real Mallorca altyapısında başlayan Baba, Mallorca'nın tüm alt yaş kategorileriyle beraber Leganes lat yapıısı ve Barakaldo'da forma giydi.