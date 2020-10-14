Son Dakika | Fenerbahçe'de transfer bitmiyor! Antalya'daki milli maçta canlı izlediler...

Sarı lacivertli cephe ise aynı güç içerisinde yaptığı resmi açıklama ile bu iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 Süper Lig sezonu transfer döneminin kapanmasının hemen ardından, 6 Ekim 2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında attığı adımları KAP’a açıklamış, tüm spor kamuoyu ile de paylaşmıştır. Tüm bunlar ortadayken; Gökhan Dinç isimli şahsın hiçbir dayanağı olmayan, büyük bir sorumsuzluk ve art niyetle bir radyo kanalında yaptığı, Kulübümüzü ve hissedarlarımızı zarara uğratabilecek yorumlar şüphe ile karşılanmıştır. Halka Açık, SPK düzenlemelerine tabi olan Fenerbahçe Futbol AŞ hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumlara dair, gerek Kulübümüzde gerekse hissedarlarımızda yaratabileceği maddi kayıplar sebebiyle bu şahısla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.