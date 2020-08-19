Son Dakika | Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda dikkat çeken görüntü! Kadroda yok...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman saat 10.30’da başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarında kamp kadrosunda Allahyar Seyyadmeneş'in olmaması dikkat çekti.Allahyar, geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak İstanbulspor'da geçirmişti.Genç futbolcuya Süper Lig'den talip olduğu da ortaya çıktı. Sarı Lacivertli ekipte 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildiBaşkent ekibinin bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. Allahyar sezonun son maçında ilk 11'de görev almış ve başarılı performans sergilemişti.Fenerbahçe'de öte yandan yeni transferlerden Filip Novak da izinli olmasından dolayı antrenmanda yer almadı. Topuk Yaylası Tesisleri'nde 10 gün kamp yapacak Fenerbahçe takımının, Alanyaspor ve Fatih Karagümrükspor ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.Sarı lacivertli ekip, oynadığı ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.Fenerbahçe'nin son transferi Mame Thiam da imzanın ardından ayağının tozuyla Topuk Yaylası'na geldi.