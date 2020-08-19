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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 14:50,

Son Dakika | Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda dikkat çeken görüntü! Kadroda yok...

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki çalışmaları sürerken kamp kadrosundaki sürpriz dikkatlerden kaçmadı...

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

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Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman saat 10.30’da başladı.

3TOPUK YAYLASINDA İLK İDMAN
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TOPUK YAYLASI'NDA İLK İDMAN

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

5KAMP KADROSUNDA YOK
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KAMP KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarında kamp kadrosunda Allahyar Seyyadmeneş'in olmaması dikkat çekti.

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Allahyar, geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak İstanbulspor'da geçirmişti.

7SÜPER LİGDEN TALİP
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SÜPER LİG'DEN TALİP

Genç futbolcuya Süper Lig'den talip olduğu da ortaya çıktı.

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Sarı Lacivertli ekipte 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi

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Başkent ekibinin bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

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Allahyar sezonun son maçında ilk 11'de görev almış ve başarılı performans sergilemişti.

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Fenerbahçe'de öte yandan yeni transferlerden Filip Novak da izinli olmasından dolayı antrenmanda yer almadı.

12ALANYA VE KARAGÜMRÜK MAÇLARI
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ALANYA VE KARAGÜMRÜK MAÇLARI

Topuk Yaylası Tesisleri'nde 10 gün kamp yapacak Fenerbahçe takımının, Alanyaspor ve Fatih Karagümrükspor ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

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Sarı lacivertli ekip, oynadığı ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Fenerbahçe'nin son transferi Mame Thiam da imzanın ardından ayağının tozuyla Topuk Yaylası'na geldi.

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