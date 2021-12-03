Son Dakika: Fenerbahçe'de ters köşe kararlar! Herkes Vitor Pereira'yı konuşurken Pelkas, Szalai ve Vedat Muriqi...

"TEKLİF GELİRSE ENGEL OLMAM"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." açıklaması gelmesine rağmen Fenerbahçe'den herhangi bir resmi duyuru gelmemesi iddiaları alevlendirmişti.