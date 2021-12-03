Son Dakika: Fenerbahçe'de ters köşe kararlar! Herkes Vitor Pereira'yı konuşurken Pelkas, Szalai ve Vedat Muriqi...
Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un bir hayli gerisine düşen Fenerbahçe, devre arasında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.
SPOR ARENA - SÜLEYMAN ARAT
Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybederek lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gündem yoğun.
ADAYLAR KONUŞULUYOR
Süper Lig'de görev yapan teknik adamlardan başta Francesco Farioli olmak üzere Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Vincenzo Montella ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin sarı lacivertli ekibin gündeminde olduğu öne sürülmüştü.
"TEKLİF GELİRSE ENGEL OLMAM"
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." açıklaması gelmesine rağmen Fenerbahçe'den herhangi bir resmi duyuru gelmemesi iddiaları alevlendirmişti.
PEREIRA GÜNDEMİNDE TRANSFER MESAİSİ
Teknik direktör bilmecesi bu şekilde devam eden Fenerbahçe'de yönetim sürpriz bir hamleye imza atarak transfere yöneldi.
ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLMAK İSTİYOR
Sarı lacivertliler, gerçekleştirilecek olan takviyelerle beraber Süper Lig’de yeniden zirve yarışında iddalı duruma gelmeyi hedefliyor.
Başkan Ali Koç ve yönetimi, Bu noktada yedek de soyunabilecek kapasitede bir kaleci, bir sol bek bir de orta sahanın soluna takviye yapmayı düşünüyor.
İLK SIRADA BULUNUYOR
Devre arasında mutlak suretle bir santrfor kiralamayı planlayan yönetimin listesinin ilk sırasında ise Kosovalı yıldız Vedat Muriç bulunuyor.