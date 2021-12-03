MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de ters köşe kararlar! Herkes Vitor Pereira'yı konuşurken Pelkas, Szalai ve Vedat Muriqi...
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de ters köşe kararlar! Herkes Vitor Pereira'yı konuşurken Pelkas, Szalai ve Vedat Muriqi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 08:02 | 

Son Dakika: Fenerbahçe'de ters köşe kararlar! Herkes Vitor Pereira'yı konuşurken Pelkas, Szalai ve Vedat Muriqi...

Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un bir hayli gerisine düşen Fenerbahçe, devre arasında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SPOR ARENA - SÜLEYMAN ARAT

SPOR ARENA - SÜLEYMAN ARAT

Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybederek lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gündem yoğun.
2PEREIRANIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

PEREIRA'NIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

UEFA Avrupa Ligi'ne edilen vedanın ardından ligde süren şampiyonluk yarışında alınan ağır yara sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdaki geleceği soru işareti haline gelmişti.
3ADAYLAR KONUŞULUYOR

ADAYLAR KONUŞULUYOR

Süper Lig'de görev yapan teknik adamlardan başta Francesco Farioli olmak üzere Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Vincenzo Montella ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin sarı lacivertli ekibin gündeminde olduğu öne sürülmüştü.
4TEKLİF GELİRSE ENGEL OLMAM

"TEKLİF GELİRSE ENGEL OLMAM"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." açıklaması gelmesine rağmen Fenerbahçe'den herhangi bir resmi duyuru gelmemesi iddiaları alevlendirmişti.
5PEREIRA GÜNDEMİNDE TRANSFER MESAİSİ

PEREIRA GÜNDEMİNDE TRANSFER MESAİSİ

Teknik direktör bilmecesi bu şekilde devam eden Fenerbahçe'de yönetim sürpriz bir hamleye imza atarak transfere yöneldi.
6KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA

Süper Lig’de lider durumda bulunan Trabzonspor ile arada bulunan 12 puanlık farka rağmen ince hesaplarla devre arasına kayıpsız ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
7ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLMAK İSTİYOR

ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLMAK İSTİYOR

Sarı lacivertliler, gerçekleştirilecek olan takviyelerle beraber Süper Lig’de yeniden zirve yarışında iddalı duruma gelmeyi hedefliyor.
84 BÖLGEDE EKSİK TESPİT EDİLDİ

4 BÖLGEDE EKSİK TESPİT EDİLDİ

Sezonun ilk yarı boyunca yaşanan sakatlık şanssızlıkları yüzünden riskli görünen bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi 4 bölgede eksiklik tespit ederken, bu noktada çalışmalarına başlayacak.
9
Başkan Ali Koç ve yönetimi, Bu noktada yedek de soyunabilecek kapasitede bir kaleci, bir sol bek bir de orta sahanın soluna takviye yapmayı düşünüyor.
10VEDAT MURIQI ISRARI

VEDAT MURIQI ISRARI

Sarı lacivertlilerde gönderdiği etkili performansın ardından İtalya Serie A ekibi Lazio’nun yolunu tutan Vedat Muriç’ten sonra gol bölgesine yapılan transferlerden bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Berisha ve Serdar Dursun’un performansından da memnun değil.
11İLK SIRADA BULUNUYOR

İLK SIRADA BULUNUYOR

Devre arasında mutlak suretle bir santrfor kiralamayı planlayan yönetimin listesinin ilk sırasında ise Kosovalı yıldız Vedat Muriç bulunuyor.
12PELKAS VE SZALAI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

PELKAS VE SZALAI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Avrupa'nın birçok ünlü kulübünün yakından ilgilendiği bilinen bazı yıldız isimlerle de devre arasında yol ayrımına gelinebilir.
13
İyi transfer bedelleriyle gitmesi muhtemel oyuncuların başında Pelkas ve Szalai olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi