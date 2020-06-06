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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi: Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 08:07,

Son Dakika | Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi: Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica

Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un katıldığı toplantının detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarına tek tek yüzdelik verildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün bazı yönetim kurulu üyeleri, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve altyapı sorumluları ile Boğaz’daki yalısında bir toplantı yapıp, A’dan Z’ye kulübün gündemindeki konuları masaya yatırdı.

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İlk olarak altyapıdan A takıma futbolcu çıkartılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, altyapı sorumluları Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci’den brifing alan Koç, futbol akademisi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin yanına yaptırılan otel inşaatı hakkında görüntülü bilgi aldı.

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Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci’nin yaptığı sunumun ardından yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve kaptan Emre Belözoğlu ile toplantıyı sürdüren Ali Koç, transfer politikası, kulübün mali durumu ve teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

4KOLTUK İÇİN 3 ADAY
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KOLTUK İÇİN 3 ADAY

Ersun Yanal’ın istifasının ardından takımın başına getirilecek teknik adama henüz karar vermeyen sarı lacivertlilerde Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri öne çıktı.

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Üç hocanın transfer ihtimalleri şu şekilde değerlendiriliyor::

6NENAD BJELICA: %35
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NENAD BJELICA: %35

ARTILARI | Hırs: Kariyerinin henüz başında olduğu için başarıya aç ve hırslı.

7OTORİTE
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OTORİTE

Çalıştırdığı her takımda hakimiyet kurdu. Prensiplerinden taviz vermiyor.

8CESUR
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CESUR

Genç futbolcuları oynatma konusunda son derece cesur.

9EKSİLERİ
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EKSİLERİ

Yabancı: Türk futboluna yabancı olması.

10MALİYET
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MALİYET

Gündemdeki teknik adamlar içinde en yüksek maliyetli isim.

11PHILLIP COCU
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PHILLIP COCU

Bazıları Fenerbahçe için yetersiz buluyor, “Cocu gibi başarısız olur” diyor.

12EROL BULUT: %25
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EROL BULUT: %25

ARTILARI | Fenerbahçe: Kulübün eski futbolcusu. Bu yüzden de taraftarın en çok istediği isim.

13İSTİKRAR
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İSTİKRAR

Yeni Malatya’nın ardından Alanyaspor’da da istikrarlı bir başarı grafiği var.

14MALİYET
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MALİYET

Hoca adayları içinde maliyeti uygun isimlerden.

15EKSİLERİ
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EKSİLERİ

Gençlik: En büyük dezavantajı gençliği. Henüz 45 yaşında ve yolun başında.

16DENEYİM
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DENEYİM

Tecrübesi Fenerahçe için yeterli mi, soru işareti.

17BASKI
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BASKI

Büyük kulüpte çalışmadığı için baskıyı kaldırıp kaldırmayacağı bilinmiyor

18ABDULLAH AVCI: %40
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ABDULLAH AVCI: %40

ARTILARI | Tecrübe: A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş’ta çalıştı.

19EMRE BELÖZOĞLU
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EMRE BELÖZOĞLU

Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu’na yakınlığıyla biliniyor.

20YETİŞTİRİCİ
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YETİŞTİRİCİ

Okan Buruk ve Erol Bulut onun yanında yetişti. Fenerbahçe’ye de teknik adam kazandırabilir

21EKSİLERİ
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EKSİLERİ

Baskı: A Milli Takım ve Beşiktaş’ta başarılı olamaması, ‘Taraftar baskısını kaldıramıyor’ eleştirisine yol açıyor.

22TARAFTAR
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TARAFTAR

Adı ilk gündeme geldiğinde sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların önemli bölümü karşı olduklarını beyan etti.

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