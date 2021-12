Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! Dönüm noktası, geçici hoca ve en güçlü aday! Kenan Koçak, Bilic derken...

6 KONU BAŞLIĞI, VİTOR PEREİRA...

1- İlk döneminde star oyuncularla yaşadığı sorun nüksetti. Robin Van Persie, Nani, Caner gibi oyuncularla yaşadığı problemler bu döneminde de Mesut Özil, Sosa, Pelkas, Nazım, Novak gibi isimlerle sürdü.

BAŞKAN DEDi, GÖZDEN GEÇiRDi KOÇ UYARDI BiR DAHA MESUT’U KESEMEDi

2- Yönetim baskısına direnemedi ve ilk kez başkan Ali Koç’un “Vitor hocamız Mesut’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli” uyarısının ardından 4’lü defansa geçti ve o günden sonra bir daha Mesut Özil’i kesmedi.

GEÇEN YILIN YILDIZLARI UNUTULDU PELKAS-SOSA KULÜBEYE HAPSOLDU

3- Geçen yılın yıldızı Dimitris Pelkas’ı kulübeye hapsetti, takımın Arjantinli maestrosu Jose Sosa‘dan yararlanmadı... Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare unutuldu, Trabzonspor’un yıldızı Novak yedek oyuncu yapıldı.

SiSTEM KONUSUNDA ISRARINI SÜRDÜRDÜ 3’LÜ DEFANS ELEŞTiRiLERiNE KULAK TIKADI

4- Portekizli teknik adamın inatçı karakteri gene başına iş açtı. Henüz hazırlık maçları oynanırken ‘Bu kadro 3’lü defans oynayamaz’ eleştirilerine kulak tıkadı. Yaşanan sıkıntılara rağmen sisteminde ısrarcı tavrını sürdürmeye devam etti.

HEMEN HER HAFTA OYNAYANLAR DEĞİŞTi BU SEZON TAKIMDA KADRO iSTiKRARI SAĞLANAMADI

5- Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı. Mesut Özil’le başlayan negatif rüzgarla mutsuz bir kulübe oluştu. Bir hafta 3’lü bir hafta 4’lü defans oynadı. Forvette bir hafta Berisha bir hafta Serdar Dursun görev aldı. Takımda defans tandemi de sağ bek-sol bekler de neredeyse her hafta değişti.

HOCA ARAYIŞI iDDiASI MORALiNi BOZDU FUTBOLCULAR ÜZERiNDEKi ETKiSi AZALDI

6- Yönetimin bir teknik adam arayışında olduğu hatta görüşmeler yaptığı haberlerinden sonra kulübeden çıkmadı, sürekli not tutan, basın toplantılarında gergin ve mutsuz görünerek takım üzerindeki etkisini iyice eritti.