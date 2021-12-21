Spor Arena
Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonu! Dönüm noktası, geçici hoca ve en güçlü aday! Kenan Koçak, Bilic derken...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Fenerbahçe'de istifaya davet edilen Ali Koç ve yönetimi, bileti Portekizli teknik adama keserken yeni hoca kararı merak konusu oldu.
Pereira ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de teknik adam operasyonu başlarken geçici hoca belli oldu, sürpriz adaylar ortaya çıktı. İşte sarı lacivertlilerin dönüm noktası ve tüm detaylar...
2. VİTOR PEREİRA DÖNEMİ DE HÜSRANLA BİTTİ
Üst üste alınan kötü sonuçlar ve oyuncu tercihleriyle taraftarı çileden çıkaran Portekizli, sezonun ilk haftalarındaki performansından uzak kalınca istenmeyen adam ilan edildi. Kulüpten yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
ALİ KOÇ'UN 8 HOCASI KİM OLACAK?
20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından göreve gelen başkan Ali Koç, Aykut Kocaman ile yolları ayırmış ve Hollanda Ligi şampiyonu Phillip Cocu'yu takımın başına geçirmişti. Koç, Phillip Cocu ile sözleşme imzalanırken "Görev sürem boyunca çalışacağımız tek teknik adam olmasını temenni ediyorum" demişti.
Ancak planlar tutmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, göreve geldiği 2018 yılından bu yana 8 teknik adam ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu 15, Erwin Koeman 9, Ersun Yanal 54, Zeki Murat Göle 2, Tahir Karapınar 9, Erol Bulut 34, Emre Belözoğlu 10 ve Vitor Pereira 25 müsabakada sahada yer alırken, bu isimlerle başarıya ulaşılamadı.
DÖNÜM NOKTASI SİVAS MAÇI
Fenerbahçe için dönüm noktalarından biri de Emre Belözoğlu ayrılığı oldu. Süper Lig'in en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü konumundaki Emre Belözoğlu 'nun geçen sezonun son bölümündeki etkileyici performansına karşın Sivasspor maçında alınan mağlubiyetin ardından yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertliler, uzun süren arayışlar sonrası Vitor Pereira isminde karar kılmıştı. Başkan Ali Koç'un takımın başına kimi getireceği merakla beklenirken bu Koç'un 3 buçuk senede çalıştığı 8. teknik adam olacak.
GEÇİCİ HOCA TAHİR KARAPINAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik sorumlu belli oldu. Sarı-lacivertli takımı Fatih Karagümrük maçına, altyapı direktörü Tahir Karapınar hazırlayacak. Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.
İŞTE 3 ADAY VE İLK GÖRÜŞME YAPILAN İSİM
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisnin ardından Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör için görüşmeler başladı. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile oynadığı derbiden önce başkan Ali Koç'un samimi diyalog kurduğu Kenan Koçak için görüşmeler başladı.
KENAN KOÇAK ÇOK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok isteyen 40 yaşındaki teknik adam Kenan Koçak, TFF'den kolaylık bekliyor. Kenan Koçak'ın görüşmelerde bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin, anlaşma sağlayamaması halinde, listesinde alternatif isimler de bulunuyor.
SLAVEN BİLİC
Fenerbahçe'de ilk hedeflerden biri de Hırvat teknik adam... Slaven Bilic'in olduğu gelen haberler arasında. Ancak Bilic, Beijing Guoan’daki görevinden 3 Ocak’ta oynanacak maçın ardından ayrılabilecek. Bilic ve ekibinin Çin ekibi ile bağını koparabilmesi halinde göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İSMAİL KARTAL
2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu sıralar boşta olan İsmail Kartal ile ilgili iki senaryo var. İlki, en azından sezon sonuna kadar takımın başına getirilmesi. Diğer alternatif ise Pereira sonrası geçici olarak İsmail Kartal’la anlaşmak ve teknik adam arayışına devam etmek. Ardından Kartal’ın, yeni gelecek hocanın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi.
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KAMERUN BASININDAN SEEDORF İDDİASI
Fenerbahçe'yle ilgili bir hoca iddiası da dış basından geldi. Kamerun medyasına göre Sarı-Lacivertliler, sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdü. En son Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran, 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya 720 bin Euro önerildiği belirtildi. Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı. Hollanda Milli Takımı'nın ve Milan'ın unutulmaz futbolcularından olan Clarence Seedorf, jübile yaptıktan sonra Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırdı.
İLK RAKİP VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ikinci sınavını Fenerbahçe'ye karşı verecek. Demirel'in rakip olacağı sarı lacivertlilerde yedek kulübesindeki isim ise Tahir Karapınar. Yarın akşam saat 20:00'da başlayacak maç Olmpiyat Stadı'nda oynanacak.
6 KONU BAŞLIĞI, VİTOR PEREİRA...
1- İlk döneminde star oyuncularla yaşadığı sorun nüksetti. Robin Van Persie, Nani, Caner gibi oyuncularla yaşadığı problemler bu döneminde de Mesut Özil, Sosa, Pelkas, Nazım, Novak gibi isimlerle sürdü.
BAŞKAN DEDi, GÖZDEN GEÇiRDi KOÇ UYARDI BiR DAHA MESUT’U KESEMEDi
2- Yönetim baskısına direnemedi ve ilk kez başkan Ali Koç’un “Vitor hocamız Mesut’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli” uyarısının ardından 4’lü defansa geçti ve o günden sonra bir daha Mesut Özil’i kesmedi.
GEÇEN YILIN YILDIZLARI UNUTULDU PELKAS-SOSA KULÜBEYE HAPSOLDU
3- Geçen yılın yıldızı Dimitris Pelkas’ı kulübeye hapsetti, takımın Arjantinli maestrosu Jose Sosa‘dan yararlanmadı... Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare unutuldu, Trabzonspor’un yıldızı Novak yedek oyuncu yapıldı.
SiSTEM KONUSUNDA ISRARINI SÜRDÜRDÜ 3’LÜ DEFANS ELEŞTiRiLERiNE KULAK TIKADI
4- Portekizli teknik adamın inatçı karakteri gene başına iş açtı. Henüz hazırlık maçları oynanırken ‘Bu kadro 3’lü defans oynayamaz’ eleştirilerine kulak tıkadı. Yaşanan sıkıntılara rağmen sisteminde ısrarcı tavrını sürdürmeye devam etti.
HEMEN HER HAFTA OYNAYANLAR DEĞİŞTi BU SEZON TAKIMDA KADRO iSTiKRARI SAĞLANAMADI
5- Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı. Mesut Özil’le başlayan negatif rüzgarla mutsuz bir kulübe oluştu. Bir hafta 3’lü bir hafta 4’lü defans oynadı. Forvette bir hafta Berisha bir hafta Serdar Dursun görev aldı. Takımda defans tandemi de sağ bek-sol bekler de neredeyse her hafta değişti.
HOCA ARAYIŞI iDDiASI MORALiNi BOZDU FUTBOLCULAR ÜZERiNDEKi ETKiSi AZALDI
6- Yönetimin bir teknik adam arayışında olduğu hatta görüşmeler yaptığı haberlerinden sonra kulübeden çıkmadı, sürekli not tutan, basın toplantılarında gergin ve mutsuz görünerek takım üzerindeki etkisini iyice eritti.
BAŞKAN DEDi, GÖZDEN GEÇiRDi KOÇ UYARDI BiR DAHA MESUT’U KESEMEDi
2- Yönetim baskısına direnemedi ve ilk kez başkan Ali Koç’un “Vitor hocamız Mesut’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli” uyarısının ardından 4’lü defansa geçti ve o günden sonra bir daha Mesut Özil’i kesmedi.
GEÇEN YILIN YILDIZLARI UNUTULDU PELKAS-SOSA KULÜBEYE HAPSOLDU
3- Geçen yılın yıldızı Dimitris Pelkas’ı kulübeye hapsetti, takımın Arjantinli maestrosu Jose Sosa‘dan yararlanmadı... Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare unutuldu, Trabzonspor’un yıldızı Novak yedek oyuncu yapıldı.
SiSTEM KONUSUNDA ISRARINI SÜRDÜRDÜ 3’LÜ DEFANS ELEŞTiRiLERiNE KULAK TIKADI
4- Portekizli teknik adamın inatçı karakteri gene başına iş açtı. Henüz hazırlık maçları oynanırken ‘Bu kadro 3’lü defans oynayamaz’ eleştirilerine kulak tıkadı. Yaşanan sıkıntılara rağmen sisteminde ısrarcı tavrını sürdürmeye devam etti.
HEMEN HER HAFTA OYNAYANLAR DEĞİŞTi BU SEZON TAKIMDA KADRO iSTiKRARI SAĞLANAMADI
5- Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı. Mesut Özil’le başlayan negatif rüzgarla mutsuz bir kulübe oluştu. Bir hafta 3’lü bir hafta 4’lü defans oynadı. Forvette bir hafta Berisha bir hafta Serdar Dursun görev aldı. Takımda defans tandemi de sağ bek-sol bekler de neredeyse her hafta değişti.
HOCA ARAYIŞI iDDiASI MORALiNi BOZDU FUTBOLCULAR ÜZERiNDEKi ETKiSi AZALDI
6- Yönetimin bir teknik adam arayışında olduğu hatta görüşmeler yaptığı haberlerinden sonra kulübeden çıkmadı, sürekli not tutan, basın toplantılarında gergin ve mutsuz görünerek takım üzerindeki etkisini iyice eritti.
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'ALİ KOÇ'A YALVARDIM, BİZ KOVARDIK'
Fenerbahçe eski asbaşkanı ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, uzun süren suskunluğunu bozmuş ve Spor Arena'ya gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. O röportajı hatırlıyoruz...