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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! Emre Belözoğlu'nun B planı...
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Futbol
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 10:43,

Son Dakika | Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! Emre Belözoğlu'nun B planı...

Teknik direktör adaylarını 25'ten 2'ye indiren Fenerbahçe'de sürpriz bir imza gelebilir...

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Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri Spor Arena’ya değerlendirdi.

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Muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe’deki teknik direktör arayışı ile ilgili son durum, transfer politikasındaki değişim ve sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası’ndaki fikstür belirsizliği ile ilgili tepkisine yönelik yorumlarda bulundu.

3Fenerbahçe’de teknik direktör arayışlarındaki son durum nedir
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Fenerbahçe’de teknik direktör arayışlarındaki son durum nedir?

2.5 aylık sürede Fenerbahçe için 25 teknik direktörün ismi geçmiş bu rakam 2’ye diye duydum ve teyidini aldım.

4Erol Bulut öne çıkıyor
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"Erol Bulut öne çıkıyor"

Bu isimler Erol Bulut ve Bjelica ancak Erol Bulut’un daha öne çıktığını düşünüyorum, Erol hoca konusunda somut gelişmelerin olmama sebebi Fenerbahçe’nin hem Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile karşılaşma ihtimali var hem de iki takımın ligdeki puanları birbirine çok yakın.

5Ali Koç ne demek istedi
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Ali Koç ne demek istedi?

Ali Koç’un divan toplantısındaki ‘gerekirse bu sezonu hocasız geçirebiliriz, önümüzdeki sezon yeni hocamızı açıklayabiliriz’ sözleri Alanyaspor ile olan durumdan ötürü.

6Bjelica maliyete takılıyor
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Bjelica maliyete takılıyor

Şu anda Fenerbahçe’de en önemli hoca adayı artık Erol Bulut. Bjelica ise yüksek rakamlarda diretiyor 3 milyon euro istiyor ve tazminat maddesi de istiyor haliyle Fenerbahçe’nin bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum.

7Emre Belözoğlu kimi istiyorsa rota oraya çevriliyor
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"Emre Belözoğlu kimi istiyorsa rota oraya çevriliyor"

Fenerbahçe’de sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu kimi istiyorsa rota doğal olarak oraya çevriliyor.

8Erol Bulut ile doğrudan görüşmeler yapılıyor mu, Emre Belözoğlu’nun bir çalışması var mı
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"Erol Bulut ile doğrudan görüşmeler yapılıyor mu, Emre Belözoğlu’nun bir çalışması var mı?"

Kesinlikle vardı, Emre ile Erol Bulut daha önceden de birlikte çalışmışlardı tabii ki görüşüyorlardır.

9Emrenin ikinci isteği Abdullah Avcı
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"Emre'nin ikinci isteği Abdullah Avcı"

Ancak bunlar insanı iletişimdir bir kelime ile bile anlaşmalar bozulabilir. Emre Belözoğlu’nun ikinci isteği Abdullah Avcı. Bu seçeneği göz ardı etmemek gerekiyor.

10Fenerbahçe transfer politikasını genç futbolculara yöneltiyor, son çalışmalar nedir
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Fenerbahçe transfer politikasını genç futbolculara yöneltiyor, son çalışmalar nedir?

İsmail Yüksek’i ilk ben yazmıştım ve transfer gerçekleşmişti bu transfer her şey Türk Lirası ile yapıldı bu kulübün transfer politikasını da yansıtıyor.

11Fenerbahçede TL dönemi
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Fenerbahçe'de TL dönemi

Borçlar da Türk Lirasına çevrildi. Fenerbahçe’de artık her mevkiin yedeği genç oyuncu olacak.

1260 altyapı oyuncusu transfer edildi
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60 altyapı oyuncusu transfer edildi

Ekonomik şartlar kulübü zorluyor ve Fenerbahçe şu ana kadar 60 tane altyapı oyuncusunu transfer etti ve hepsi de geleceğin yıldızları olabilecek kapasitede.

13Fenerbahçe Türkiye Kupası’ndaki fikstür ile ilgili çok hassas, kulübün görüşü şu an ne aşamada
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Fenerbahçe Türkiye Kupası’ndaki fikstür ile ilgili çok hassas, kulübün görüşü şu an ne aşamada?

Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştuğumda kırmızı çizgilerinin Türkiye Kupası olduğunu ve fikstür tarihlerinin belirlemesini istediklerini söyledi.

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Türkiye Kupası krizi çıkabilir

Türkiye Kupası Avrupa yolunda Fenerbahçe için olmazsa olmaz durumda buradan önümüzdeki haftaya kadar olumlu yanıtlar gelmezse sorunlar olabilir.

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