Son Dakika | Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! Emre Belözoğlu'nun B planı...

"Erol Bulut öne çıkıyor" Bu isimler Erol Bulut ve Bjelica ancak Erol Bulut’un daha öne çıktığını düşünüyorum, Erol hoca konusunda somut gelişmelerin olmama sebebi Fenerbahçe’nin hem Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile karşılaşma ihtimali var hem de iki takımın ligdeki puanları birbirine çok yakın.