Son Dakika | Fenerbahçe'de sürpriz gerçek ortaya çıktı! Vedat Muriqi...

Geçen sezon Fenerbahçe'de 17 gol, 6 asist yapan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, 17.5 milyon euro karşılığında Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olmuştu.Fenerbahçe, golcüsü Vedat Muriqi'yi sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satarak hem kasasını rahatlatmış hem de transfer için kaynak yaratmıştı.Golcü futbolcunun yerine Fenerbahçe, transferde hızlı davranmış ve 18 futbolcu transfer etmişti.Sarı lacivertliler, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Enner Valencia, Mame Thiam ve Sinan Gümüş gibi 6 tane forvet hattında oynayabilecek futbolcuyu kadrosuna katmıştı.Ancak bu 6 yeni forvet, bir Vedat Muriqi edemedi... 10 hafta geride kalırken şaşırtan istatistikler ortaya çıktı.Ajansspor'un derlediği habere göre; Muriqi, geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atarken, Kanarya'nın 6 yeni forvet oyuncusunun toplamı ancak bu sayıya ulaşabildi.Takıma gol yollarında katkı sağlayabilmeleri adına transfer edilen isimlerden Mbwana Samatta 2, Papiss Cisse 2, Enner Valencia 1 gol kaydetti.Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi ise ligde siftah yapamadı. Attığı 2 golü ilk maçında kaydeden Samatta, daha sonraki haftalarda ise gözden düştü.Özellikle santrfor olarak alınan Samatta'nın yanı sıra geçen sezonun gol kralı Cisse'nin Muriqi'yi unutturması bekleniyordu. Ancak her iki forvet, Süper Lig'in ilk 10 haftasında toplam 4 gol atabildi.Öte yandan sezon başında yapılan bu transfer operasyonunda hayal kırıklığı yaşayan sadece Fenerbahçe değil... Büyük umutlarla Lazio'ya giden Vedat Muriqi de henüz istediği performansı sergileyemedi. Kosovalı forvetin henüz Lazio'da gol ve asist katkısı bulunmuyor.Muriqi, son haftalarda da sakatlığı nedeniyle kadroya giremiyor ve formayı kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.