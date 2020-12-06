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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 10:14 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de sürpriz gerçek ortaya çıktı! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euroya Lazio'ya satıp yerine 6 forvet transfer etmişti. Ligde 10 hafta geçtikten sonra ise sürpriz ortaya çıktı...

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Geçen sezon Fenerbahçe'de 17 gol, 6 asist yapan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, 17.5 milyon euro karşılığında Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olmuştu.

2TRANSFER İÇİN KAYNAK YARATILMIŞTI
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TRANSFER İÇİN KAYNAK YARATILMIŞTI

Fenerbahçe, golcüsü Vedat Muriqi'yi sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satarak hem kasasını rahatlatmış hem de transfer için kaynak yaratmıştı.

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Golcü futbolcunun yerine Fenerbahçe, transferde hızlı davranmış ve 18 futbolcu transfer etmişti.

4MURIQI YERİNE 6 FORVET
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MURIQI YERİNE 6 FORVET

Sarı lacivertliler, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Enner Valencia, Mame Thiam ve Sinan Gümüş gibi 6 tane forvet hattında oynayabilecek futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

56SI BİR VEDAT EDEMEDİ
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6'SI BİR VEDAT EDEMEDİ

Ancak bu 6 yeni forvet, bir Vedat Muriqi edemedi... 10 hafta geride kalırken şaşırtan istatistikler ortaya çıktı.

6TOPLAM GOLLERİ MURIQI KADAR
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TOPLAM GOLLERİ MURIQI KADAR!

Ajansspor'un derlediği habere göre; Muriqi, geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atarken, Kanarya'nın 6 yeni forvet oyuncusunun toplamı ancak bu sayıya ulaşabildi.

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Takıma gol yollarında katkı sağlayabilmeleri adına transfer edilen isimlerden Mbwana Samatta 2, Papiss Cisse 2, Enner Valencia 1 gol kaydetti.

83 TRANSFERİN GOLÜ YOK
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3 TRANSFERİN GOLÜ YOK

Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi ise ligde siftah yapamadı. Attığı 2 golü ilk maçında kaydeden Samatta, daha sonraki haftalarda ise gözden düştü.

9SAMATTA VE CISSE...
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SAMATTA VE CISSE...

Özellikle santrfor olarak alınan Samatta'nın yanı sıra geçen sezonun gol kralı Cisse'nin Muriqi'yi unutturması bekleniyordu. Ancak her iki forvet, Süper Lig'in ilk 10 haftasında toplam 4 gol atabildi.

10SADECE FENERBAHÇE DEĞİL...
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SADECE FENERBAHÇE DEĞİL...

Öte yandan sezon başında yapılan bu transfer operasyonunda hayal kırıklığı yaşayan sadece Fenerbahçe değil...

11KOSOVALI HALA SUSKUN
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KOSOVALI HALA SUSKUN

Büyük umutlarla Lazio'ya giden Vedat Muriqi de henüz istediği performansı sergileyemedi. Kosovalı forvetin henüz Lazio'da gol ve asist katkısı bulunmuyor.

12FORMASINI KAPTIRABİLİR
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FORMASINI KAPTIRABİLİR

Muriqi, son haftalarda da sakatlığı nedeniyle kadroya giremiyor ve formayı kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

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