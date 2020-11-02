Son Dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş çılgına döndü! Volkan Ballı sahaya girdi ve...

Sarı lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçı 2 golle kazanırken, karşılaşmada iki kırmızı kart çıktı.Antalyaspor'da Jahovic, ilk yarının son anlarında Serdar Aziz'e yaptığı faul ardından VAR kararıyla direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Fenerbahçe'de ise müsabakaya yedek başlayan Sinan Gümüş, 81'de Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil olurken, maçı tamamlayamadı.Mücadelenin 90+6. dakikasında faul kararına tepki gösteren Sinan, topa vurdu.Bu hareketinin ardından sarı kart gören Sinan, maçın hakemi Bahattin Şimşek'in yanından geçerken temasta bulununca ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı.Çıkan kırmızı kart sonrası çok sinirlenen Gümüş, hakem Şimşek'e uzun süre itirazda bulundu.Bir türlü sakinleşmeyen ve itirazlarını sürdüren Sinan'ı, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.Volkan Ballı, çılgına dönen Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.Güçlükle sahadan çıkarılan golcü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.