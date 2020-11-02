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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş çılgına döndü! Volkan Ballı sahaya girdi ve...
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Futbol
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 23:16 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş çılgına döndü! Volkan Ballı sahaya girdi ve...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldiği karşılaşmada Sinan Gümüş çok öfkelendi.

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Sarı lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçı 2 golle kazanırken, karşılaşmada iki kırmızı kart çıktı.

2ÖNCE JAHOVIC KIZARDI
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ÖNCE JAHOVIC KIZARDI

Antalyaspor'da Jahovic, ilk yarının son anlarında Serdar Aziz'e yaptığı faul ardından VAR kararıyla direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

381DE GİRDİ, UZATMALARDA KIZARDI
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81'DE GİRDİ, UZATMALARDA KIZARDI

Fenerbahçe'de ise müsabakaya yedek başlayan Sinan Gümüş, 81'de Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil olurken, maçı tamamlayamadı.

4FAUL TEPKİSİ...
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FAUL TEPKİSİ...

Mücadelenin 90+6. dakikasında faul kararına tepki gösteren Sinan, topa vurdu.

5İKİNCİ SARIDAN ATILDI
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İKİNCİ SARIDAN ATILDI

Bu hareketinin ardından sarı kart gören Sinan, maçın hakemi Bahattin Şimşek'in yanından geçerken temasta bulununca ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı.

6ÇOK ÖFKELENDİ
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ÇOK ÖFKELENDİ

Çıkan kırmızı kart sonrası çok sinirlenen Gümüş, hakem Şimşek'e uzun süre itirazda bulundu.

7VOLKAN BALLI SAKİNLEŞTİRDİ
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VOLKAN BALLI SAKİNLEŞTİRDİ

Bir türlü sakinleşmeyen ve itirazlarını sürdüren Sinan'ı, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

8SAHAYA GİRDİ
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SAHAYA GİRDİ

Volkan Ballı, çılgına dönen Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.

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Güçlükle sahadan çıkarılan golcü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.

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