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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de sıcak saatler! Harcama limitleri sonrası Mert Hakan ve Filip Novak...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 08:00,

Son Dakika | Fenerbahçe'de sıcak saatler! Harcama limitleri sonrası Mert Hakan ve Filip Novak...

Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından gözler Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'a çevrildi.

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11 İYİ, 1 KÖTÜ HABER
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1 İYİ, 1 KÖTÜ HABER

2020-21 sezonuna ait harcama limitlerinin resmen açıklanmasının ardından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

2SICAK SAATLER
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SICAK SAATLER

İşte transfer listesine yer alan Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş cephesinde yaşanan son gelişmeler...

3HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU
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HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe için sapma payı hariç 154 milyon 411 bin TL tutar belirledi.

4MAAŞ BÜTÇESİ İKİ KATI
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MAAŞ BÜTÇESİ İKİ KATI

Ancak verilen limitin iki katından fazla maaş bütçesi bulunan sarı-lacivertli ekip için durum hiç de kolay gözükmüyor...

5BEKLENTİLERİN ALTINDA
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BEKLENTİLERİN ALTINDA

TFF, harcama limitlerini yaptığı resmi bir açıklamayla duyururken Fenerbahçe için beklentilerin altında bir sonuç ortaya çıktı.

6GALATASARAY ZİRVEDE
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GALATASARAY ZİRVEDE

Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu.

7FENERBAHÇE 3. SIRADA
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FENERBAHÇE 3. SIRADA

Listede 2. sıraya 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş yerleşirken, sarı-lacivertliler ise 154 milyon 411 bin 381 TL ile 3. sırada yer aldı.

8İŞLERİ KARIŞTIRDI
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İŞLERİ KARIŞTIRDI

Sapma oranıyla birlikte 180 milyona yaklaşan bu rakam, Fenerbahçe için transferde işleri karıştırdı.

9GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞÜK
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GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞÜK

Geçen yıl 2 Eylül'de açıklanan takım harcama limitinde tutarı, 206 milyon lira olan F.Bahçe için bu kez yüzde 15'lik sapma oranıyla bile 178 milyon lira oldu.

1052 MİLYON TL DAHA AZ
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52 MİLYON TL DAHA AZ

Yüzde 15'lik sapma oranı düşüldüğünde bu tutar 154 milyon liraya düştü. Yani geçen yılın 52 milyon lira gerisinde kalan sarı-lacivertliler için transfer çok zor bir hal aldı.

11MEVCUT MAAŞ BÜTÇESİ 409 MİLYON TL
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MEVCUT MAAŞ BÜTÇESİ 409 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin şu anda futbolculara ve teknik heyete ödediği maaş 50 milyon euro (409 milyon TL).

12TABLO KOLAY GÖZÜKMÜYOR
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TABLO KOLAY GÖZÜKMÜYOR

Yani verilen limitin iki katından fazla maaş ödeyen Fenerbahçe'nin oyuncu satsa bile bu durumdan çıkabilmesi kolay gözükmüyor.

13BONSERVİSİN 3TE 1İ EKLENEBİLİYOR
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BONSERVİSİN 3'TE 1'İ EKLENEBİLİYOR

Çünkü TFF'nin belirlediği kurallara göre bir futbolcunun satışından elde edilen gelirin yalnızca üçte biri limite eklenebiliyor.

14KARA KARA DÜŞÜNÜYOR
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KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Kara kara düşünen sarı-lacivertli ekibin ne yapacağı merak konusu.

15
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GÖZLER MERT HAKAN YANDAŞ'TA

Harcama limitlerinin belli olmasının ardından gözler anlaşılan isimlere çevrildi. Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş'tı.

16TRANSFER SORUN YOK
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TRANSFER SORUN YOK

Oyuncunun transferinde bir sorun olmadığı belirtildi.

174 YILLIK İMZA ATACAK
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4 YILLIK İMZA ATACAK

Tecrübeli futbolcunun ailesiyle Bursa'da olduğu birkaç gün içinde 4 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

18FILIP NOVAKIN DURUMU BELİRSİZ
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FILIP NOVAK'IN DURUMU BELİRSİZ

Harcama limiti Fenerbahçe ile hemen hemen aynı olan Trabzonspor'da da Filip Novak'ın durumu belirsizliğini koruyor.

19TRABZONSPOR TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
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TRABZONSPOR TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Trabzonspor yönetimi, başarılı oyuncuya 1.3 milyon avro önerdiği yıldız oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

20LİMİTE RAĞMEN 1.3 MİLYON AVRO TEKLİF
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LİMİTE RAĞMEN 1.3 MİLYON AVRO TEKLİF

Novak'ın bu rakama evet demesi halinde bordo mavili ekip, harcama limitinin önemli bir bölümünü yetenekli sol beke ayıracak.

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