Son Dakika | Fenerbahçe'de sıcak saatler! Harcama limitleri sonrası Mert Hakan ve Filip Novak...

2020-21 sezonuna ait harcama limitlerinin resmen açıklanmasının ardından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.İşte transfer listesine yer alan Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş cephesinde yaşanan son gelişmeler...Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe için sapma payı hariç 154 milyon 411 bin TL tutar belirledi. Ancak verilen limitin iki katından fazla maaş bütçesi bulunan sarı-lacivertli ekip için durum hiç de kolay gözükmüyor...TFF, harcama limitlerini yaptığı resmi bir açıklamayla duyururken Fenerbahçe için beklentilerin altında bir sonuç ortaya çıktı. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sıraya 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş yerleşirken, sarı-lacivertliler ise 154 milyon 411 bin 381 TL ile 3. sırada yer aldı.Sapma oranıyla birlikte 180 milyona yaklaşan bu rakam, Fenerbahçe için transferde işleri karıştırdı. Geçen yıl 2 Eylül'de açıklanan takım harcama limitinde tutarı, 206 milyon lira olan F.Bahçe için bu kez yüzde 15'lik sapma oranıyla bile 178 milyon lira oldu. Yüzde 15'lik sapma oranı düşüldüğünde bu tutar 154 milyon liraya düştü. Yani geçen yılın 52 milyon lira gerisinde kalan sarı-lacivertliler için transfer çok zor bir hal aldı. Fenerbahçe'nin şu anda futbolculara ve teknik heyete ödediği maaş 50 milyon euro (409 milyon TL).Yani verilen limitin iki katından fazla maaş ödeyen Fenerbahçe'nin oyuncu satsa bile bu durumdan çıkabilmesi kolay gözükmüyor. Çünkü TFF'nin belirlediği kurallara göre bir futbolcunun satışından elde edilen gelirin yalnızca üçte biri limite eklenebiliyor. Kara kara düşünen sarı-lacivertli ekibin ne yapacağı merak konusu.Harcama limitlerinin belli olmasının ardından gözler anlaşılan isimlere çevrildi. Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş'tı. Oyuncunun transferinde bir sorun olmadığı belirtildi.Tecrübeli futbolcunun ailesiyle Bursa'da olduğu birkaç gün içinde 4 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği kaydedildi.Harcama limiti Fenerbahçe ile hemen hemen aynı olan Trabzonspor'da da Filip Novak'ın durumu belirsizliğini koruyor.Trabzonspor yönetimi, başarılı oyuncuya 1.3 milyon avro önerdiği yıldız oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Novak'ın bu rakama evet demesi halinde bordo mavili ekip, harcama limitinin önemli bir bölümünü yetenekli sol beke ayıracak.