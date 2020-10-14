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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 09:09 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor derken...

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de tahta kapanmasına rağmen sıcak saatler yaşanıyor.

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1TRANSFERİN EN HIZLISI
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TRANSFERİN EN HIZLISI

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.

2İMZALAR ARKA ARKAYA GELDİ
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İMZALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.

314 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
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14 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti. Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

42 AYRILIK YOLDA
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2 AYRILIK YOLDA

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’ın yeni sezon planlamasında yer almadığını yönetime bildirmişti. Ancak Türkiye’de transfer dönemi sona ermesine rağmen henüz yolların ayrılamadığı iki yıldız baş ağrıtmaya devam ediyor.

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37 MİLYONLUK TEHLİKE

Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar’ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor. Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa, yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon Euro'luk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.

6EROL BULUTTAN RODRIGUES MESAJI
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EROL BULUT'TAN RODRIGUES MESAJI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues ile ilgili konuşmuştu. Erol Bulut, Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydetmişti.

7İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir."

8YENİ GELİŞME YAŞANDI
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YENİ GELİŞME YAŞANDI

Uzun süredir gündemi meşgul eden Garry Rodrigues konusu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağa benziyor. Sarı-lacivertlilerin göndermek için çaba harcadığı Yeşil Burun Adalı futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.

9EROL BULUT İLE ZİRVE
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EROL BULUT İLE ZİRVE

Fanatik'te yer alan habere göre; Öte yandan Garry Rodrigues, İstanbul’a iner inmez soluğu Samandıra’da aldı. Takımdan gönderileceği konuşulan Rodrigues ile Erol Bulut kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

10KEYFİ YERİNDE
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KEYFİ YERİNDE

29 yaşındaki futbolcunun antrenmanda neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

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Takımı Al Ittihad'a dönme ihtimali de bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili son gelişmeyi Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri vermişti. Al-Bakiri, kişisel Twitter hesabından paylaştığı haberde Suudi ekibinin oyuncunun Fenerbahçe'deki kontratını feshetmesini beklediğini yazmıştı.

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Bakiri ayrıca Al Ittihad'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğini kaydetmişti. Al-Bakiri açıklamasında, "Rodrigues, Ittihad ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve yarım sezon oynadıktan sonra 2 yıllığına kiralandı. 1 yıllık daha kiralık anlaşması var. Kulüp, Türklerin sözleşmeyi feshetmesini ve haklarından vazgeçmesini bekliyor. Sonrasında geri dönüş gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

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