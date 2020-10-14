Son Dakika | Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor derken...
Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de tahta kapanmasına rağmen sıcak saatler yaşanıyor.
TRANSFERİN EN HIZLISI
Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.
İMZALAR ARKA ARKAYA GELDİ
Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.
14 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti. Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.
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