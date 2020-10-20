Son Dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e küfür cezası geliyor mu?

Olayın gelişiminde Atilla Karaoğlan ile Serdar Aziz farklı açılarda yer alıyor. Fakat maç seyircisizdi ve saha içindeki diyaloglar da net şekilde duyuluyordu. Hakem, eylemi gerçekleştiren futbolcuyu görmese dahi maç sonrası yayıncı kuruluş görüntülerinden yola çıkıp raporuna bunu yazabilir mi? Evet ortada tüm izleyenler tarafından duyulan kötü bir söz var, Ama sözün kimdin geldiği konusunda bir görüntü yok. Yüksek ihtimal Serdar Aziz diyoruz. Hadi öyle diyelim. Ama ortada kime söylendiği yönünde de bir kanıt yok. Burada da ihtimal yürütüyoruz, niyet okuyoruz. Hadi diyelim hakeme söylendiği yönünde görüntüye de yansıyan ortada net bir görüntü var. Elinizdeki talimata göre eğer hakem veya VAR atlamışsa yine bir şey yapamazsınız. Çünkü FDT 75. maddesinin 2. fıkrası açık ve net. VAR uygulaması olan müsabakalarda görüntüden sevk yapılamaz diyor. Bu kadar net.