Son Dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e küfür cezası geliyor mu?
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta hakem Atilla Karaoğlan'a hakaret ettiği iddia edilen Serdar Aziz'e ceza gelecek mi, Caner Erkin'i yakan kural devreye girer mi? İşte detaylar...
Serdar Aziz'in Göztepe maçında yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıyan sözleri disiplin sevki ve ceza gerektirir mi?
Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Böyle bir şeyin gündeme gelmesi abesle iştigaldir, Serdar Aziz'in hiç bir durumda bu olayla ilgili sevki söz konusu değildir. Bu sebeple de bir ceza söz konusu olamaz.
Olayın gelişiminde Atilla Karaoğlan ile Serdar Aziz farklı açılarda yer alıyor. Fakat maç seyircisizdi ve saha içindeki diyaloglar da net şekilde duyuluyordu. Hakem, eylemi gerçekleştiren futbolcuyu görmese dahi maç sonrası yayıncı kuruluş görüntülerinden yola çıkıp raporuna bunu yazabilir mi?
Evet ortada tüm izleyenler tarafından duyulan kötü bir söz var, Ama sözün kimdin geldiği konusunda bir görüntü yok. Yüksek ihtimal Serdar Aziz diyoruz. Hadi öyle diyelim. Ama ortada kime söylendiği yönünde de bir kanıt yok. Burada da ihtimal yürütüyoruz, niyet okuyoruz. Hadi diyelim hakeme söylendiği yönünde görüntüye de yansıyan ortada net bir görüntü var. Elinizdeki talimata göre eğer hakem veya VAR atlamışsa yine bir şey yapamazsınız. Çünkü FDT 75. maddesinin 2. fıkrası açık ve net. VAR uygulaması olan müsabakalarda görüntüden sevk yapılamaz diyor. Bu kadar net.
VAR protokolü bu tip durumlarda müdahale edebilir mi?
Edebilir. Zaten görüntüden sevkle ilgili talimatın "deliller" kısmındaki (FDT.M75) maddede "Eğer bir maçta VAR uygulaması varsa görüntüden sevk yapılamaz" demesi bundan. Yani VAR'ın bu konuya müdahele edebilmesinden. Eğer bir olay kırmızılık yani ihraçlıksa VAR'a göre, VAR müdahele edip o oyuncuyu attırabilir ki sanırım geçen sezon Süper Lig'de bir iki maçta bu yaşandı.
MHK hakemden ek bir rapor talep edebilir mi?
Edebilir. Ama etmeyecektir. Sebebi de etse de bir şey değişmez. Hakem bu olayı duymadığını söyleyecektir, sahadaki uygulamasına göre. Duydum diyemez ki. Nasıl desin o zaman niye atmadın demezler mi? Yani bence bir ek rapor filan söz konusu olamaz.
Caner Erkin, Beşiktaş'ta oynarken Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür edip, görüntülerden 6 maç ceza almıştı. Caner Erkin'i yakan dudak okuma kuralının 2018-19 sezonu öncesi kalktığı ifade ediliyor. Ne dersiniz?
Bunu gündeme getirdiğiniz çok iyi oldu. Çünkü bu bilgi doğru değil ve kamuoyu böyle biliyor. O zaman Caner Erkin'e hakem Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı bir ceza verilmedi. Verilen iki ayrı ceza vardı biri attıkları golden sonra ve o sözlü hakarette bulunduğu sırada yaptığı el kol hareketlerinden. Yani sözlerinden değil eyleminden.
Dudak okuma yöntemiyle bir sevk ve ceza söz konusu olmasın diye bir nevi o dönem TFF bunun faturasını Caner'e bu yolla kesmiş oldu. Dudak okuma olayı en son Emre Belözoğlu-Zokoro olayında oldu. Bu konuda bilirkişilerden görüş olandı. Olma sebebi de olayın ırkçılık kapsamında yargılanıyor olmasından. Dudak okuma metodu sadece bu tip durumlarda geçerli.
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