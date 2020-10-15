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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz milyonluk arabasıyla görüntülendi! Aynısı Caner Erkin, Volkan Demirel ve Arda Turan'da var...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 10:19 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz milyonluk arabasıyla görüntülendi! Aynısı Caner Erkin, Volkan Demirel ve Arda Turan'da var...

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki deneyimlisi futbolcusu Serdar Aziz, 2.5 milyon lira değerindeki elektrikli otomobiliyle görüntülendi. Aynı araçtan Caner Erkin, Arda Turan ve Volkan Demirel'de de olduğu ortaya çıktı.

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1LÜKS ARAÇ YARIŞLARI
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LÜKS ARAÇ YARIŞLARI

Yeşil sahaların yıldız futbolcuları, performansları kadar lüks araçlar ile kendilerinden sıkça söz ettiriyor. Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz de lüks araçlılar kervanına son katılan futbolculardan oldu.

2ELEKTRİKLİ OYUNCAK
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ELEKTRİKLİ OYUNCAK

Fenerbahçe'nin deneyimli defansı Serdar Aziz, lüks aracıyla görüntülendi. Porsche marka elektrikli aracı ile görüntülenen futbolcu, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

3MİLYON DEĞERİNDE
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MİLYON DEĞERİNDE

Takım arkadaşı Caner Erkin ile tercihleri aynı olan Serdar Aziz, Porsche'nin Taycan Turbo s modeli olan ve son zamanlarda en beğenilen 2,5 milyonluk spor aracı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

4FUTBOLCULARIN TERCİHİ
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FUTBOLCULARIN TERCİHİ

İstinye'de kameralara takılan deneyimli futbolcu, akıllara 'lüks araba yarışları mı yapılıyor?' sorsunu getirdi. Zira Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile Volkan Demirel de yeni araç almıştı.

5AYNISI CANER ERKİNDE DE VAR
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AYNISI CANER ERKİN'DE DE VAR

Fenerbahçe'de oynayan ünlü futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile birlikte 2.5 milyon TL değerindeki mavi renkteki Porsche marka yeni araçlarına binerken görüntülenmişti.

6EŞİ ŞÜKRAN OVALI İLE POZ VERDİ
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EŞİ ŞÜKRAN OVALI İLE POZ VERDİ

Lüks marka araç tutkusuyla bilinen Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Caner Erkin, 2017'de evlendiği oyuncu eşi Şükran Ovalı ile birlikte objektiflere böyle yansımıştı.

72.5 MİLYON TL DEĞERİNDE
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2.5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Öğle saatlerinde İstinye Park'a yeni araçları ile gelen çift, objektiflere poz vermişlerdi. Değerinin 2,5 milyon TL olduğu öğrenilen aracı ile görüntülenen Erkin, ardından eşi ile birlikte bir restorana geçti.

8İŞTE O ARABA
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İŞTE O ARABA

Akşam saatlerine kadar baş başa keyifle vakit geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı el ele alışveriş yeni araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrılmışlardı.

9İŞTE CANER ERKİNİN DAHA ÖNCE KULLANDIĞI ARABALAR
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İŞTE CANER ERKİN'İN DAHA ÖNCE KULLANDIĞI ARABALAR

Caner Erkin, 2010 yılında evlendiği ve 6 sene evli kaldığı Asena Atalay'a o dönem fıstık yeşili Lamborghini Huracan marka otomobil hediye etmişti.

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Erkin, Hollywood yıldızları arasında da popüler olmasının ardından Asena Atalay'ın ve kendisinin adını bu pembe otomobilin ön ve arka tekerleklerindeki fren disklerine yazdırmıştı.

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Pembe renkli otomobilinden dolayı üzerinde psikolojik baskı oluştuğunu söyleyen Erkin, "O otomobili nişanlıma hediye ettim. Kendime de yeni bir cip aldım" ifadelerini kullanmıştı.

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