Son dakika | Fenerbahçe'de radikal karar! Kimsenin beklemediği iki yıldız satılık

SÜRPRİZ KARAR Buna göre takımdan ayrılacak isimler ve yola devam edilecek futbolcular belirlenirken, Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görev yapacağı iddia edilen sarı lacivertlilerde, flaş iki isim satılığa çıkarıldı.



İşte sarı-lacivertlilerde yaşanacak olan büyük değişim ve satışa çıkarılan isimler...