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Futbol
Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 18:17,

Son dakika | Fenerbahçe'de radikal karar! Kimsenin beklemediği iki yıldız satılık

Futbola corona virüsü nedeniyle ara verilirken Fenerbahçe de diğer Süper Lig takımları gibi gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertliler, kadro mühendisliği kapsamında radikal kararlar aldı.

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Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı üst üste başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından koptu.

2ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Sarı-lacivertli kurmaylar gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı ve radikal kararlar aldı.

3BEKLENMEDİK KARAR

BEKLENMEDİK KARAR

Vedat Muriqi'e Avrupa'dan teklifler geldiği iddia edilen Fenerbahçe'de yönetim kimsenin beklemediği iki ismi satılığa çıkardı.

4GÖZLER MURİQİDE AMA...

GÖZLER MURİQİ'DE AMA...

Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'nin olası transferine çevrilirken, sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karara imza attı.

5KADRODA REVİZYON

KADRODA REVİZYON

Yeni sezon öncesi radikal kararlar almaya başlayan Fenerbahçe yönetiminde yapılacak olan ilk şey kadroda büyük bir revizyona gitmek olacak.

6SÜRPRİZ KARAR

SÜRPRİZ KARAR

Buna göre takımdan ayrılacak isimler ve yola devam edilecek futbolcular belirlenirken, Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görev yapacağı iddia edilen sarı lacivertlilerde, flaş iki isim satılığa çıkarıldı.

İşte sarı-lacivertlilerde yaşanacak olan büyük değişim ve satışa çıkarılan isimler...

7TAKIMDAN AYRILACAK FUTBOLCULAR

TAKIMDAN AYRILACAK FUTBOLCULAR

ALPER POTUK

Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Alper Potuk ile uzun süredir yollar ayrılmak isteniyor. Alper'e bu yaz da gitmesi yönünde bir uyarı yapılacak.

8MAURICIO ISLA

MAURICIO ISLA

Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak.

9MIHA ZAJC

MIHA ZAJC

Ersun Yanal döneminde şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe transfer olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.

10MEHMET EKİCİ

MEHMET EKİCİ

Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun aldığı maaşa karşılık gösterdiği performans yeterli bulunmadı. Ekici maaşında ciddi bir oranda indirime giderse yeni sözleşme yapılacak. Aksi takdirde yollar ayrılacak.

11HARUN TEKİN

HARUN TEKİN

30 yaşındaki tecrübeli kaleci, Berke Özer'in de dönecek olması nedeniyle vazgeçilen isimler arasında yer alıyor. Harun Tekin'e kendisine kulüp bulması istenecek. Fenerbahçe'nin amacı, Harun Tekin'den az da olsa bir miktar bonservis geliri elde etmek.

12TOLGAY ARSLAN

TOLGAY ARSLAN

2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek.

13ZANKA

ZANKA

Fenerbahçe, sezon sonu Almanya'dan dönecek olan ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık verecek.

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Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.

15JAILSON

JAILSON

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Ersun Yanal döneminde joker gibi kullanılsa da performansı yeterli bulunmadı. Jailson, belirli bir bonservis ücretiyle satış listesine konulacak.

16MAX KRUSE

MAX KRUSE

32 yaşındaki Alman oyuncu, sezon boyunca dalgalı bir performans sergiledi. 32 yaşındaki oyuncunun bir Alman kulübüne satmak ve bonservis geliri elde etmek amaçlanıyor.

17TAKIMDA KALMASI BEKLENENLER

TAKIMDA KALMASI BEKLENENLER

Nabil Dirar, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Serdar Aziz.

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19DURUMU BELİRSİZ OLANLAR

DURUMU BELİRSİZ OLANLAR

Vedat Muriç, Ferdi Kadıoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci. (Fotomaç)

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