Son dakika | Fenerbahçe'de radikal karar! Kimsenin beklemediği iki yıldız satılık
Futbola corona virüsü nedeniyle ara verilirken Fenerbahçe de diğer Süper Lig takımları gibi gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertliler, kadro mühendisliği kapsamında radikal kararlar aldı.
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Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı üst üste başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından koptu.
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ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
Sarı-lacivertli kurmaylar gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı ve radikal kararlar aldı.
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BEKLENMEDİK KARAR
Vedat Muriqi'e Avrupa'dan teklifler geldiği iddia edilen Fenerbahçe'de yönetim kimsenin beklemediği iki ismi satılığa çıkardı.
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GÖZLER MURİQİ'DE AMA...
Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'nin olası transferine çevrilirken, sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karara imza attı.
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KADRODA REVİZYON
Yeni sezon öncesi radikal kararlar almaya başlayan Fenerbahçe yönetiminde yapılacak olan ilk şey kadroda büyük bir revizyona gitmek olacak.
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SÜRPRİZ KARAR
Buna göre takımdan ayrılacak isimler ve yola devam edilecek futbolcular belirlenirken, Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görev yapacağı iddia edilen sarı lacivertlilerde, flaş iki isim satılığa çıkarıldı.
İşte sarı-lacivertlilerde yaşanacak olan büyük değişim ve satışa çıkarılan isimler...
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TAKIMDAN AYRILACAK FUTBOLCULAR
ALPER POTUK
Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Alper Potuk ile uzun süredir yollar ayrılmak isteniyor. Alper'e bu yaz da gitmesi yönünde bir uyarı yapılacak.
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MAURICIO ISLA
Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak.
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MIHA ZAJC
Ersun Yanal döneminde şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe transfer olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.
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MEHMET EKİCİ
Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun aldığı maaşa karşılık gösterdiği performans yeterli bulunmadı. Ekici maaşında ciddi bir oranda indirime giderse yeni sözleşme yapılacak. Aksi takdirde yollar ayrılacak.
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HARUN TEKİN
30 yaşındaki tecrübeli kaleci, Berke Özer'in de dönecek olması nedeniyle vazgeçilen isimler arasında yer alıyor. Harun Tekin'e kendisine kulüp bulması istenecek. Fenerbahçe'nin amacı, Harun Tekin'den az da olsa bir miktar bonservis geliri elde etmek.
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TOLGAY ARSLAN
2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek.
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ZANKA
Fenerbahçe, sezon sonu Almanya'dan dönecek olan ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık verecek.
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Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.
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JAILSON
24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Ersun Yanal döneminde joker gibi kullanılsa da performansı yeterli bulunmadı. Jailson, belirli bir bonservis ücretiyle satış listesine konulacak.
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MAX KRUSE
32 yaşındaki Alman oyuncu, sezon boyunca dalgalı bir performans sergiledi. 32 yaşındaki oyuncunun bir Alman kulübüne satmak ve bonservis geliri elde etmek amaçlanıyor.
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TAKIMDA KALMASI BEKLENENLER
Nabil Dirar, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Serdar Aziz.
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DURUMU BELİRSİZ OLANLAR
Vedat Muriç, Ferdi Kadıoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci. (Fotomaç)