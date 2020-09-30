Son Dakika | Fenerbahçe'de Papiss Cisse sonrası '10 numara' transfer bombası!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, ikinci golcüsüne de kavuşurken tahtanın kapanmasına günler kala '10 numara' bir transfer hamlesi daha yapıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Papiss Cisse yolda, Diego Perotti zorda! Fenerbahçe'nin yeni '10 numara' hamlesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
2
Abone Ol
Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Cisse’nin menajeriyle bugün bir araya gelecek.
3
Abone Ol
TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.
4
Abone Ol
BU HAFTA İMZALAYACAK
Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.
5
Abone Ol
10 NUMARA BÖLGESİNE TRANSFER...
Fenerbahçe, Papiss Cisse ile görüşme kararı alırken bu gelişme sonrası Porto forması giyen Ze Luis transferi de rafa kalkmış oldu.
6
Abone Ol
Sarı lacivertli ekip bilindiği gibi sağ kanat bölgesi için Diego Perotti'yi gözüne kestirmiş, başlangıçta bonservissiz bitirileceği hesap edilen transfer, Roma Kulübü'nün istekleri sonrasında geri plana atılmıştı.
7
Abone Ol
PEROTTİ DE ZOR
Roma'nın kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusu için istenen 2.5 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacak olan Kanarya, transferde tüm şartları zorlayacak.
8
Abone Ol
SON TANGO
İtalyan medyasında da Fenerbahçe'nin Perotti transferiyle ilgili önemli bilgiler vardı. Football-italia, sarı-lacivertlilerin Arjantinli'nin transferi için bastırdığına vurgu yaparken, "Roma, transfere izin veriyor. Artık görüşmeler Perotti ile Fenerbahçe arasında. Anlaşma sağlanması umuduyla bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Roma da bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Perotti'den para kazanmak istiyor" ifadelerini kullandı.
9
Abone Ol
Perotti, son 3 sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 51 maç kaçırdı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir şekilde oynayan Arjantinli, 2017- 18'de 14, 2018-19'da 24, 2019-20'da 13 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da bilgi aldığı Arjantinli futbolcunun raporlarının iyi olduğu öğrenildi..
10
Abone Ol
VİSCA İHTİMALİ DE VAR AMA...
Okan Buruk'un 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaptığı, "Hedefi kalmayan futbolcularla konuşacağız" açıklaması gözleri Edin Visca'ya yöneltmişti.
11
Abone Ol
VİSCA İSTEKLİ
Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda istekli olan ve bu konuda Başakşehir yönetiminden anlayış bekleyen Bosnalı hücum oyuncusu için Sarı-Lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.
12
Abone Ol
Kanarya, Garry Rodrigues'ten açılacak bütçeyi de Visca için kullanmayı planlıyor. Yönetim, her sezon kadrosuna katmaya çalıştığı Süper Lig'in skor makinesini bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.
13
Abone Ol
LİVAJA'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA:
Yunanistan'ın en etkili gazetelerinden Gazzetta'da yazan Johnny Georgopoulos, AEK Atina'nın önemli yıldızı Marko Livaja'nın durumuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
14
Abone Ol
Sırp oyuncunun ismi transfer döneminin başından beri başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ile de sıkça anılmıştı.
15
Abone Ol
Forvet ve 10 numara mevkilerinde forma giyen Hırvat futbolcu, kulüp kariyerinde toplam 245 maça çıkarken 60 gol attı ve 34 de asist yaptı.
16
Abone Ol
FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİĞİNİ BİZZAT DUYURDU
Radyospor'a konuşan Georgopoulos, "AEK onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak ekonomik koşullar çok zorlayıcı, yeni sözleşme için yıllık en fazla 1 milyon Euro öneriyor. Üstüne çıkma ihtimalleri yok. Oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya yakın talep ediyor. Bir yıl daha sözleşmesi var; ancak sözleşme yenileme konusunda anlaşamazlarsa AEK gelecek teklifleri değerlendirecek; çünkü gidecekse oyuncudan para kazanarak bu ayrılığın olmasını istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile konuştum. Livaja'nın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ama Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini biliyorum. Livaja da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Olası bir teklifi mutlaka değerlendirecektir. Ama önce AEK ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayacak mı sağlayamayacak mı buna bakmak gerekir" dedi.
17
Abone Ol
Marko Livaja kimdir?
Marko Livaja, Hırvatistan'ın Split kentinde 1993'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki futbolcu daha önce kariyerinde Inter, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas gibi takımların da formasını giydi.
18
Abone Ol
FENERBAHÇE FİYAT SORDU
A Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe, Bodø/Glimt forması giyen sağ açık Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu. Asıl pozisyonu sağ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 19 maçta 14 gol ve 17 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken futbolcunun Norveç ekibi ile sözleşmesi, Aralık sonunda sona eriyor.