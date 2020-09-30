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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 12:25 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Papiss Cisse sonrası '10 numara' transfer bombası!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, ikinci golcüsüne de kavuşurken tahtanın kapanmasına günler kala '10 numara' bir transfer hamlesi daha yapıyor.

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Papiss Cisse yolda, Diego Perotti zorda! Fenerbahçe'nin yeni '10 numara' hamlesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Cisse’nin menajeriyle bugün bir araya gelecek.

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TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

4BU HAFTA İMZALAYACAK
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BU HAFTA İMZALAYACAK

Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.

510 NUMARA BÖLGESİNE TRANSFER...
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10 NUMARA BÖLGESİNE TRANSFER...

Fenerbahçe, Papiss Cisse ile görüşme kararı alırken bu gelişme sonrası Porto forması giyen Ze Luis transferi de rafa kalkmış oldu.

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Sarı lacivertli ekip bilindiği gibi sağ kanat bölgesi için Diego Perotti'yi gözüne kestirmiş, başlangıçta bonservissiz bitirileceği hesap edilen transfer, Roma Kulübü'nün istekleri sonrasında geri plana atılmıştı.

7PEROTTİ DE ZOR
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PEROTTİ DE ZOR

Roma'nın kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusu için istenen 2.5 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacak olan Kanarya, transferde tüm şartları zorlayacak.

8SON TANGO
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SON TANGO

İtalyan medyasında da Fenerbahçe'nin Perotti transferiyle ilgili önemli bilgiler vardı. Football-italia, sarı-lacivertlilerin Arjantinli'nin transferi için bastırdığına vurgu yaparken, "Roma, transfere izin veriyor. Artık görüşmeler Perotti ile Fenerbahçe arasında. Anlaşma sağlanması umuduyla bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Roma da bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Perotti'den para kazanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

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Perotti, son 3 sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 51 maç kaçırdı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir şekilde oynayan Arjantinli, 2017- 18'de 14, 2018-19'da 24, 2019-20'da 13 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da bilgi aldığı Arjantinli futbolcunun raporlarının iyi olduğu öğrenildi..

10VİSCA İHTİMALİ DE VAR AMA...
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VİSCA İHTİMALİ DE VAR AMA...

Okan Buruk'un 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaptığı, "Hedefi kalmayan futbolcularla konuşacağız" açıklaması gözleri Edin Visca'ya yöneltmişti.

11VİSCA İSTEKLİ
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VİSCA İSTEKLİ

Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda istekli olan ve bu konuda Başakşehir yönetiminden anlayış bekleyen Bosnalı hücum oyuncusu için Sarı-Lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.

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Kanarya, Garry Rodrigues'ten açılacak bütçeyi de Visca için kullanmayı planlıyor. Yönetim, her sezon kadrosuna katmaya çalıştığı Süper Lig'in skor makinesini bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

13LİVAJADAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA:
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LİVAJA'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA:

Yunanistan'ın en etkili gazetelerinden Gazzetta'da yazan Johnny Georgopoulos, AEK Atina'nın önemli yıldızı Marko Livaja'nın durumuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

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Sırp oyuncunun ismi transfer döneminin başından beri başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ile de sıkça anılmıştı.

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Forvet ve 10 numara mevkilerinde forma giyen Hırvat futbolcu, kulüp kariyerinde toplam 245 maça çıkarken 60 gol attı ve 34 de asist yaptı.

16FENERBAHÇEYİ İSTEDİĞİNİ BİZZAT DUYURDU
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FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİĞİNİ BİZZAT DUYURDU

Radyospor'a konuşan Georgopoulos, "AEK onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak ekonomik koşullar çok zorlayıcı, yeni sözleşme için yıllık en fazla 1 milyon Euro öneriyor. Üstüne çıkma ihtimalleri yok. Oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya yakın talep ediyor. Bir yıl daha sözleşmesi var; ancak sözleşme yenileme konusunda anlaşamazlarsa AEK gelecek teklifleri değerlendirecek; çünkü gidecekse oyuncudan para kazanarak bu ayrılığın olmasını istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile konuştum. Livaja'nın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ama Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini biliyorum. Livaja da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Olası bir teklifi mutlaka değerlendirecektir. Ama önce AEK ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayacak mı sağlayamayacak mı buna bakmak gerekir" dedi.

17Marko Livaja kimdir
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Marko Livaja kimdir?

Marko Livaja, Hırvatistan'ın Split kentinde 1993'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki futbolcu daha önce kariyerinde Inter, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas gibi takımların da formasını giydi.

18FENERBAHÇE FİYAT SORDU
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FENERBAHÇE FİYAT SORDU

A Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe, Bodø/Glimt forması giyen sağ açık Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu. Asıl pozisyonu sağ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 19 maçta 14 gol ve 17 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken futbolcunun Norveç ekibi ile sözleşmesi, Aralık sonunda sona eriyor.

ZİNCKERNAGEL KİMDİR? İŞTE DETAYLAR - TIKLA
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