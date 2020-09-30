Son Dakika | Fenerbahçe'de Papiss Cisse sonrası '10 numara' transfer bombası!

FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİĞİNİ BİZZAT DUYURDU Radyospor'a konuşan Georgopoulos, "AEK onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak ekonomik koşullar çok zorlayıcı, yeni sözleşme için yıllık en fazla 1 milyon Euro öneriyor. Üstüne çıkma ihtimalleri yok. Oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya yakın talep ediyor. Bir yıl daha sözleşmesi var; ancak sözleşme yenileme konusunda anlaşamazlarsa AEK gelecek teklifleri değerlendirecek; çünkü gidecekse oyuncudan para kazanarak bu ayrılığın olmasını istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile konuştum. Livaja'nın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ama Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini biliyorum. Livaja da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Olası bir teklifi mutlaka değerlendirecektir. Ama önce AEK ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayacak mı sağlayamayacak mı buna bakmak gerekir" dedi.