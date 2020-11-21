Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor! İngiliz devi...

MENAJERİ BÖYLE ANLATMIŞTI "Transferin son günü, Crystal Palace maçını izliyoruz. Anlaşma tamamlanmıştı, evraklar gitti geldi. Biz Ozan Tufan'ın uçak biletlerini bile aldık. Ozan Tufan, Londra'ya uçacak ve Crystal Palace'a imza atacaktı. O maçta Sakho ciddi bir sakatlık geçirdi. Sabaha karşı saat 6 gibi Crystal Palace'ın sportif direktöründen mesaj geldi. Forvet transfer yapmak istediklerini söylediler ve o gün apar topar Sörloth alındı."