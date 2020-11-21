Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor! İngiliz devi...
Daha önce Crystal Palace'ın kapısından dönen ve bu sezon Lyon tarafından yakından takip edilen Ozan Tufan için bir başka İngiliz devi talip oldu. İşte detaylar...
HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Geçen sezon Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a büyük bir ilgisi olmasına rağmen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmıştı.
ALEXANDER SORLOTH TESADÜFÜ
O dönem açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli, Crystal Palace'ta Sakho'nun ayağı kırılmasıyla orta saha transferinin rafa kaldırılıp forvete Alexander'ın Sörloth'un alındığını ifade etmişti.
MENAJERİ BÖYLE ANLATMIŞTI
"Transferin son günü, Crystal Palace maçını izliyoruz. Anlaşma tamamlanmıştı, evraklar gitti geldi. Biz Ozan Tufan'ın uçak biletlerini bile aldık. Ozan Tufan, Londra'ya uçacak ve Crystal Palace'a imza atacaktı. O maçta Sakho ciddi bir sakatlık geçirdi. Sabaha karşı saat 6 gibi Crystal Palace'ın sportif direktöründen mesaj geldi. Forvet transfer yapmak istediklerini söylediler ve o gün apar topar Sörloth alındı."
SON TALİBİ LYON OLMUŞTU
Bu sezon ise son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon'un Ozan Tufan ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.
7