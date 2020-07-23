Son Dakika | Fenerbahçe'de operasyon! 8 yolcu, 9 yeni transfer...
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon işini şansa bırakmak istemiyor. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler ligin bitmesiyle transferleri tek tek açıklayacak.
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Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Sarı lacivertli yönetim, 6 yıla çıkan şampiyonluk özlemini gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor.
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Kadro planlaması da buna göre yapılıyor. Yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor.
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Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.
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Kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor.
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İşte Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen 8 isim ve sarı lacivertli yönetimin imza attırmak istediği 9 transfer...
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FALETTE
Simon Falette bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 7 lig maçında forma giydi ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.
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ZANKA
Fenerbahçe formasıyla 16 lig maçında süre alan Zanka, rakip fileleri 2 kez sarstı.
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JAILSON
Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Brezilyalı orta saha, 27 lig maçında yalnızca 1 gol üretebildi.
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SADIK ÇİFTPINAR
Uzun bir sakatlık döneminin ardından takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Sadık Çiftpınar, bu sezon 4 lig maçında 133 dakika süre alabildi.
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ALPER POTUK
Sarı lacivertli takımda aldığı maaş tartışmalara konu olan Alper Potuk, 5 lig maçında 102 dakika sahada kaldı ve skora herhangi bir katkı sağlayamadı.
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MEHMET EKİCİ
Bu sezon özellikle Türkiye Kupası'nda adından söz ettiren Mehmet Ekici, 5 resmi müsabakaya 1 gol sıkıştırdı. Aynı gol sayısına ligde 8 maçta ulaşabildi.
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MICHAEL FREY
Beklentilerin uzağında kalan performansı sebebiyle Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, burada 29 maçta 4 gol 5 asist üretti ancak yeni sezon planlamasında düşünülmüyor.
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MEVLÜT ERDİNÇ
Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mevlüt Erdinç, Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı ancak Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
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İŞTE TRANSFER LİSTESİ
ASAMOAH (SOL BEK)
15
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KAAN AYHAN (SAĞ BEK-STOPER)
16
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RYBUS (SOL BEK)
17
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TREZEGUET (KANAT)
18
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PEROTTI
19
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CALLEJON
20
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EDIN VISCA
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STAMBOULI
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JUAN JESUS
(Takvim)
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Emre Belözoğlu 'Okan Buruk benden daha iyi futbolcuydu.'
Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile yaptığı söyleşilerin detaylarını Spor Arena'ya açıkladı.