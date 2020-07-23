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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de operasyon! 8 yolcu, 9 yeni transfer...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 15:27,

Son Dakika | Fenerbahçe'de operasyon! 8 yolcu, 9 yeni transfer...

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon işini şansa bırakmak istemiyor. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler ligin bitmesiyle transferleri tek tek açıklayacak.

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1
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Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Sarı lacivertli yönetim, 6 yıla çıkan şampiyonluk özlemini gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor.

2
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Kadro planlaması da buna göre yapılıyor. Yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor.

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Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.

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Kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor.

5
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İşte Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen 8 isim ve sarı lacivertli yönetimin imza attırmak istediği 9 transfer...

6FALETTE
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FALETTE

Simon Falette bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 7 lig maçında forma giydi ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

7ZANKA
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ZANKA

Fenerbahçe formasıyla 16 lig maçında süre alan Zanka, rakip fileleri 2 kez sarstı.

8JAILSON
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JAILSON

Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Brezilyalı orta saha, 27 lig maçında yalnızca 1 gol üretebildi.

9SADIK ÇİFTPINAR
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SADIK ÇİFTPINAR

Uzun bir sakatlık döneminin ardından takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Sadık Çiftpınar, bu sezon 4 lig maçında 133 dakika süre alabildi.

10ALPER POTUK
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ALPER POTUK

Sarı lacivertli takımda aldığı maaş tartışmalara konu olan Alper Potuk, 5 lig maçında 102 dakika sahada kaldı ve skora herhangi bir katkı sağlayamadı.

11MEHMET EKİCİ
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MEHMET EKİCİ

Bu sezon özellikle Türkiye Kupası'nda adından söz ettiren Mehmet Ekici, 5 resmi müsabakaya 1 gol sıkıştırdı. Aynı gol sayısına ligde 8 maçta ulaşabildi.

12MICHAEL FREY
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MICHAEL FREY

Beklentilerin uzağında kalan performansı sebebiyle Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, burada 29 maçta 4 gol 5 asist üretti ancak yeni sezon planlamasında düşünülmüyor.

13MEVLÜT ERDİNÇ
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MEVLÜT ERDİNÇ

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mevlüt Erdinç, Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı ancak Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

14İŞTE TRANSFER LİSTESİ
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İŞTE TRANSFER LİSTESİ

ASAMOAH (SOL BEK)

15KAAN AYHAN (SAĞ BEK-STOPER)
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KAAN AYHAN (SAĞ BEK-STOPER)

16RYBUS (SOL BEK)
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RYBUS (SOL BEK)

17TREZEGUET (KANAT)
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TREZEGUET (KANAT)

18PEROTTI
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PEROTTI

19CALLEJON
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CALLEJON

20EDIN VISCA
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EDIN VISCA

21STAMBOULI
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STAMBOULI

22JUAN JESUS
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JUAN JESUS

(Takvim)

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Emre Belözoğlu 'Okan Buruk benden daha iyi futbolcuydu.'

Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile yaptığı söyleşilerin detaylarını Spor Arena'ya açıkladı.

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