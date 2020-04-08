Son Dakika | Fenerbahçe'de Mustafa Kaplan sürprizi!

Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'den dolaylı yoldan teklif aldığını açıkladı.
2
Sabah Gazetesi'ne konuşan Kaplan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı.
3
Mustafa Kaplan'ın gündeme damga vuracak açıklamaları şu şekilde:
4
"Evden çalışmak oyuncuya bir şey kazandırmaz"
"Liglere verilen aradan dolayı futbol ile oyuncu, teknik adam ve taraftarlar arasına mesafe girdi. Dönüş sıkıntılı olacak. Futbol seviyesi düşecek. Oyuncunun evde çalışması ona fazla bir şey kazandırmaz."
5
"Bireysel antrenman ile grup çalışması farklı olur. Evde güç kazanamazsınız. Bu nedenle uzun bir aradan sonra saha ve grup idmanlarına başladığımız zaman sıkıntılar yaşanacaktır."
6
"Beştepe'de iki evim var"
"Gençlerbirliği ve Ankaragücü tesisleri yan yana. Bu iki kulübü çalıştırdım. Sevinçli ve üzüntülü günlerimiz olmuştur. Burası benim iki evim."
7
"Bir kez Giresunspor'a gittim, tekrar döndüm. Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile yollarımız ayrılırken kapıyı hiçbir zaman kapatmadık. Karşılıklı anlaşıp ayrıldık. Bu nedenle kapıları her zaman bana açıktır."
8
"Fenerbahçe'de görev yapmak mutluluk verir"
Ali Koç'tan kendisine direkt değil, dolaylı teklif geldiğini belirten Mustafa Kaplan, "Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk, düşüncelerimi belirttim. Altyapı sorumluluğu ve A takımla koordinasyonu sağlama görevi verileceği belirtiliyor."
9
"Fenerbahçe'de çalışmaktan mutluluk duyarım. Hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna altyapılardan oyuncu yetiştireceğime inanıyorum" dedi.