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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak krizi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 09:41 | 

Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak krizi!

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla gelen Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak isyan bayrağını açtı...

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Fenerbahçe sezon başında çılgın bir transfer dönemi geçirmiş ve tam 18 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

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Sarı-Lacivertliler'in en dikkat çekici transferlerinden biri ise hiç şüphesiz Mert Hakan Yandaş olmuştu.

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Galatasaray'ın ön sözleşme imzaladığı iddia edilen Mert Hakan, Emre Belözoğlu'nun da devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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Fenerbahçe'nin bir diğer önemli transferi de Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak olmuştu.

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Novak ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği yazılmış ancak Sarı-Lacivertliler bu transferden de galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

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Takvim'in haberine göre ise Süper Lig'de geride kalan 8 haftada pek gündeme gelmese bile Fenerbahçe'de ciddi bir krizin kapıda olduğu iddia ediliyor.

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Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Novak ile Mert Hakan yedek kulübesine mahkum olmaktan dolayı mutsuzlar ve bu durumu dillendirmeye de başladılar.

8BANKO OYUNCU DİYE GELDİLER
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BANKO OYUNCU DİYE GELDİLER

Geçtiğimiz sezon kulüplerinde şampiyonluk mücadelesi veren iki yıldız Fenerbahçe'ye ilk 11'in banko oyuncuları olarak transfer edildiler. Ama gelişmeler hiç de bu şekilde olmadı.

9CANER VE OZAN FAKTÖRÜ
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CANER VE OZAN FAKTÖRÜ

Caner Erkin sol bekte takımının asit kralı olurken, Ozan Tufan da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

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Böyle olunca Caner Erkin Novak'ı, Ozan da Mert Hakan'ı takımdan kesmiş oldu.

11FUTBOLU UNUTACAĞIZ
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"FUTBOLU UNUTACAĞIZ"

Her iki oyuncu da "Bu şekilde futbolu unutacağız. Beklentimiz bu değildi" diye sitem etmeye başladı.

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İkili teknik direktör Erol Bulut'la görüşüp isyan bayrağı açtı.

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