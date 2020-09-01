Son Dakika | Fenerbahçe'de Mame Thiam rüzgarı! Sosyal medya yıkıldı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Antalyaspor maçında izleyenleri mest etti. Sosyal medya yıkıldı, işte o paylaşımlar...Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti.Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde hat-trick yaptı.Bu hat-trick ayrıca, 'perfect' hat-trick olarak kayıtlara geçti. Thiam, rakip fileleri hem kafasıyla, hem sol ayağıyla hem de sağ ayağıyla sarstı.Deneyimli oyuncu, Antalyaspor karşısında rakip kaleye gönderdiği gönderdiği 4 isabetli şutta 3 gol bulmayı başardı.Caner Erkin'in gole çevirdiği penaltının da yaratıcısı olan Mame Thiam, şimdiden Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline geldi.İşte 4-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından Mame Thiam hakkında yapılan renkli paylaşımlar...