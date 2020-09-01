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Futbol
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 09:06 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Mame Thiam rüzgarı! Sosyal medya yıkıldı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Fraport TAV Antalyaspor maçında sergilediği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Antalyaspor maçında izleyenleri mest etti. Sosyal medya yıkıldı, işte o paylaşımlar...

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

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Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.

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Bu hat-trick ayrıca, 'perfect' hat-trick olarak kayıtlara geçti. Thiam, rakip fileleri hem kafasıyla, hem sol ayağıyla hem de sağ ayağıyla sarstı.

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Deneyimli oyuncu, Antalyaspor karşısında rakip kaleye gönderdiği gönderdiği 4 isabetli şutta 3 gol bulmayı başardı.

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Caner Erkin'in gole çevirdiği penaltının da yaratıcısı olan Mame Thiam, şimdiden Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline geldi.

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İşte 4-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından Mame Thiam hakkında yapılan renkli paylaşımlar...

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