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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de maça saatler kala Erol Bulut kararını verdi! Yeni Malatyaspor karşısında...
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Futbol
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 12:43 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de maça saatler kala Erol Bulut kararını verdi! Yeni Malatyaspor karşısında...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, maça saatler kala 11'ini şekillendirdi.

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1
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Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Erol Bulut, sahaya çıkartacağı 11'i şekillendirdi.

2KADIKÖY SERİSİ
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KADIKÖY SERİSİ

Kendi sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Fenerbahçe, bu olumsuz seriyi bugün Yeni Malatya karşısında sonlandırmak istiyor.

3FENERBAHÇEDE 6 EKSİK
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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8’ini Kadıköy’de yitiren Kanarya’nın evinde mutlak galibiyet almak için çıkacağı maçta 6 oyuncusundan faydalanamayacak.

4
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Sakatlıkları bulunan Ademi, Harun, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti ile cezalı Serdar bugün takımlarını yalnız bırakacak.

5SAKATLIKLARI BİTTİ
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SAKATLIKLARI BİTTİ

Lemos’la, Serdar’ın yokluğunda Erol Bulut’un stoperde Tisserand’ın partneri olarak Sadık Çiftpınar’ı oynatması bekleniyor. Sakatlıkları biten Sinan Gümüş ve Nazım Sangare de bugünkü maçta kulübede olacak.

6CEZA SINIRINDA İKİ İSİM
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CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Fenerbahçe'de 3'er sarı kartı bulunan Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas ceza sınırında bulunuyor.

7
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Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor ise Kadıköy'de bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

8
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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

9ALTAY BAYINDIR
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ALTAY BAYINDIR

10GÖKHAN GÖNÜL
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GÖKHAN GÖNÜL

11SADIK ÇİFTPINAR
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SADIK ÇİFTPINAR

12TISSERAND
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TISSERAND

13CANER ERKİN
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CANER ERKİN

14FERDİ KADIOĞLU
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FERDİ KADIOĞLU

15PELKAS
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PELKAS

16OZAN TUFAN
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OZAN TUFAN

17LUIZ GUSTAVO
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LUIZ GUSTAVO

18JOSE SOSA
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JOSE SOSA

19PAPISS CISSE
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PAPISS CISSE

20
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Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Erol Bulut, sahaya çıkartacağı 11'i şekillendirdi.

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