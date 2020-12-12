Son Dakika | Fenerbahçe'de maça saatler kala Erol Bulut kararını verdi! Yeni Malatyaspor karşısında...
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, maça saatler kala 11'ini şekillendirdi.
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Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Erol Bulut, sahaya çıkartacağı 11'i şekillendirdi.
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KADIKÖY SERİSİ
Kendi sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Fenerbahçe, bu olumsuz seriyi bugün Yeni Malatya karşısında sonlandırmak istiyor.
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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8’ini Kadıköy’de yitiren Kanarya’nın evinde mutlak galibiyet almak için çıkacağı maçta 6 oyuncusundan faydalanamayacak.
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Sakatlıkları bulunan Ademi, Harun, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti ile cezalı Serdar bugün takımlarını yalnız bırakacak.
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SAKATLIKLARI BİTTİ
Lemos’la, Serdar’ın yokluğunda Erol Bulut’un stoperde Tisserand’ın partneri olarak Sadık Çiftpınar’ı oynatması bekleniyor. Sakatlıkları biten Sinan Gümüş ve Nazım Sangare de bugünkü maçta kulübede olacak.
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CEZA SINIRINDA İKİ İSİM
Fenerbahçe'de 3'er sarı kartı bulunan Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas ceza sınırında bulunuyor.
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Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor ise Kadıköy'de bir ilki gerçekleştirmek istiyor.
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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;
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ALTAY BAYINDIR
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GÖKHAN GÖNÜL
11
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SADIK ÇİFTPINAR
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TISSERAND
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CANER ERKİN
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FERDİ KADIOĞLU
15
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PELKAS
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OZAN TUFAN
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LUIZ GUSTAVO
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JOSE SOSA
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PAPISS CISSE
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Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Erol Bulut, sahaya çıkartacağı 11'i şekillendirdi.