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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de 'Luiz Gustavo' depremi! Ali Koç ve Emre Belözoğlu...
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Spor Arena Detay | Haber Global
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 07:44 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de 'Luiz Gustavo' depremi! Ali Koç ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde medya direktörlüğü görevini yapan ve Ali Koç'un başkan olmasıyla görevinden alınan Fatih Demirkol'un verdiği bilgiler sarı lacivertli kulüpte şok etkisi yarattı...

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1FENERBAHÇEDE SON DAKİKA GELİŞMELERİ
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FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Fenerbahçe'de takım içinde Luiz Gustavo problemi baş gösterirken başkan Ali Koç ile Emre Belözolğlu bir araya geldi. Öte yandan sarı lacivertlilerin devre arasındaki ilk transferi de belli oldu. İşte sarı lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmeleri...

2GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
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GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiası gündeme bomba gibi düştü.

3FUTBOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA
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FUTBOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA

Haber Global'de yorumculuk yapan Demirkol'un iddiasına göre; Luiz Gustavo ve sarı lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandı.

4BEŞİKTAŞ İLE BAŞLADI
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BEŞİKTAŞ İLE BAŞLADI

Olayların fitili ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendi.

5GUSTAVO BAĞIRDI
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GUSTAVO BAĞIRDI

Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdı.

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Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, 'Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun' diye tepki gösterdi.

7O ZAMAN KARIŞMIYORUM
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O ZAMAN KARIŞMIYORUM!

Sarı Lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

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Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo, cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptı; takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı.

9CANER ERKİN DE SİNİRLENDİ
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CANER ERKİN DE SİNİRLENDİ

Sosyal medyada dolaşan bir başka görüntü ise Yeni Malatyaspor maçından. Bir pozisyonda Gustavo'nun kendisine pas vermemesine öfkelenen Caner Erkin, arkasını dönüp oyunu bırakıyor ve kulübeye doğru yöneliyor.

10VE KOÇ İLE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ
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VE KOÇ İLE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ

Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasındaki zirvede Fenerbahçe'nin bundan sonra uygulayacağı yol haritası da belirlendi. Teknik direktör Erol Bulut'la bir toplantı yapılacak ve sorunlar konuşulacak. Burada özellikle taktik ve fizik yetersizlikler konusu masaya yatırılacak)

11ALINACAK TEDBİRLER
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ALINACAK TEDBİRLER

Takımla bir toplantı yapılacak. Samandıra'da sıkı yönetim uygulanacak.

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Bazı futbolculardan özel hayatlarına dikkat etmeleri istenecek.

1315 DAKİKADA NELER OLDU
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15 DAKİKADA NELER OLDU?

Son Malatyaspor maçında tünelde bulunan görevliler, futbolcuların suratlarından düşenin bin parça olduğunu, aralarında olması beklenen motivasyon konuşmaları şöyle dursun herkesin dağınık halde ayrı ayrı sahaya çıktığını ifade ederlerken, bu durum akıllara ‘İçeride neler yaşandı?’ ve ‘o 15 dakikada ne oldu?’ sorularını getirdi.

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F.Bahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor… Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz transfer döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.

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Takvim'in haberine göre; Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş mağlubiyet yorumu! 'Sorunlarımız var'

"Konuşacak hiçbir şey yok. Beşiktaş maçında da aynı şey oldu. Rakip 5-6 pozisyon buldu, 4 gol attı. Bugün Yeni Malatyaspor 4-5 pozisyonun 3'ünü değerlendirdi. Haklı olarak kazandılar. Sorumluluk hepimize ait. Neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz."

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