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Son Dakika | Fenerbahçe'de 'Luiz Gustavo' depremi! Ali Koç ve Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde medya direktörlüğü görevini yapan ve Ali Koç'un başkan olmasıyla görevinden alınan Fatih Demirkol'un verdiği bilgiler sarı lacivertli kulüpte şok etkisi yarattı...
FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Fenerbahçe'de takım içinde Luiz Gustavo problemi baş gösterirken başkan Ali Koç ile Emre Belözolğlu bir araya geldi. Öte yandan sarı lacivertlilerin devre arasındaki ilk transferi de belli oldu. İşte sarı lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmeleri...
O ZAMAN KARIŞMIYORUM!
Sarı Lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.
CANER ERKİN DE SİNİRLENDİ
Sosyal medyada dolaşan bir başka görüntü ise Yeni Malatyaspor maçından. Bir pozisyonda Gustavo'nun kendisine pas vermemesine öfkelenen Caner Erkin, arkasını dönüp oyunu bırakıyor ve kulübeye doğru yöneliyor.
15 DAKİKADA NELER OLDU?
Son Malatyaspor maçında tünelde bulunan görevliler, futbolcuların suratlarından düşenin bin parça olduğunu, aralarında olması beklenen motivasyon konuşmaları şöyle dursun herkesin dağınık halde ayrı ayrı sahaya çıktığını ifade ederlerken, bu durum akıllara ‘İçeride neler yaşandı?’ ve ‘o 15 dakikada ne oldu?’ sorularını getirdi.
Takvim'in haberine göre; Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.
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